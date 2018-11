Von Stefan Zeeh

Heidelberg/Rhein-Neckar. "Ist mein Arbeitsplatz noch sicher?", mag sich mancher Arbeitnehmer angesichts der Veränderungen in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung fragen. An vielen Arbeitsplätzen sind deren Auswirkungen bereits festzustellen: Zunehmend übernehmen Computerprogramme und durch sie gesteuerte Maschinen Aufgaben, die früher Arbeiter oder Angestellte erledigt haben.

Aber nicht jeder Arbeitsplatz und jede Region ist gleichermaßen davon betroffen. Das zeigt eine Studie, die Silke Hamann, Mitarbeiterin im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dieser Tage in der Agentur für Arbeit in Heidelberg, Vertretern von Arbeitgeberverbänden, Kammern, Gewerkschaften sowie Wirtschaftsförderern und Führungskräften der Agentur für Arbeit und des Jobcenters vorgestellt hat.

Demnach arbeiteten 25 Prozent der Beschäftigten in Deutschland im Jahr 2016 in einem Beruf, der zukünftig durch die Digitalisierung wegfallen könnte. Zu diesen Berufen gehören etwa Bankkaufleute. Waren sie früher für das Kredit-, Spar- und Anlagengeschäft oder die Bonitätsprüfung sowie den Zahlungsverkehr zuständig, reduziert sich diese Vielfalt an Tätigkeiten im Zuge der Digitalisierung auf die Kundenbetreuung.

Aber auch in der Lagerlogistik hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Beladen und Entladen, Verpacken oder den Versand - das können Maschinen übernehmen, und so bleiben für die Fachkräfte nur noch wenige Tätigkeiten übrig, wie etwa die Beladeplanerstellung.

Kaum von der Digitalisierung der Arbeitswelt betroffen sind Berufe, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, wie etwa der der Krankenschwester. Denn die Betreuung der Patienten oder das Verabreichen von Spritzen kann nur die Fachkraft persönlich übernehmen.

Die Studie zeigt weiterhin, dass in Baden-Württemberg mit fast 28 Prozent überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze zukünftig von Maschinen ersetzt werden könnten. In ländlichen Regionen betrifft dies rund ein Drittel der Arbeitsplätze, in den Städten dagegen sind es nur etwa ein Fünftel. Besonders niedrig ist der Anteil der ersetzbaren Arbeitsplätze mit 15,7 Prozent in Heidelberg. Auch im Rhein-Neckar-Kreis liegt der Wert mit 23,4 Prozent unter dem Landesdurchschnitt.

"Wir haben einen anderen Branchenmix durch die Universität und den Technologiepark", erläuterte der Geschäftsführer der Arbeitsagentur Heidelberg, Wolfgang Heckmann, gegenüber der RNZ die Besonderheit des Arbeitsmarkts in seinem Bereich.

Man profitiere in der Region sogar vom Wandel, so Hamann. Denn trotz der bereits einsetzenden Veränderungen in der Arbeitswelt ist die Zahl der Beschäftigten in den vergangenen Jahren in Berufen, die von der Digitalisierung besonders betroffen sind, gestiegen. Hier wirkt sich die Weiterbildung der Fachkräfte positiv aus, denn diese können nun andere, teils neu hinzukommende Tätigkeiten ausüben. Außerdem werden vor allem kleinere Unternehmen scharf kalkulieren, ob sich eine Umstellung auf digital gesteuerte Maschinen überhaupt rentiert.

So wird sich ein Betrieb, in dem nur wenige Pakete täglich verschickt werden, kaum eine Maschine anschaffen, die leicht mehrere Hunderttausend Euro kostet, wenn die gleiche Tätigkeit von einem Menschen ausgeübt werden kann, der außerdem noch viele andere Aufgaben in dem Betrieb an einem Arbeitstag übernimmt.

Insgesamt sieht Heckmann für die Region gute Chancen, um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt rechtzeitig reagieren zu können. Dabei gelte es, die Menschen mit den entsprechenden Kompetenzen für die Arbeitswelt der Zukunft auszustatten.