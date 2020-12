Von Alexander Albrecht

Heidelberg. Als Dietmar Hopp Ende April seinen 80. Geburtstag feierte, druckte die RNZ eine Extra-Zeitung und würdigte darin ausführlich seine Verdienste in und für die Region. Die Beilage hätte sogar noch üppiger ausfallen können, was dem bescheidenen und eher zurückhaltend auftretenden Mäzen wahrscheinlich gar nicht so recht gewesen wäre. Hopp lässt lieber Taten sprechen. Mit Teamgeist, Optimismus und Menschlichkeit könne man vieles in Leben und Beruf erreichen, hat er einmal gesagt. Sehr viel.

Wenn es um sein soziales Engagement geht, verweist der SAP-Mitbegründer und Multimilliardär auf das Grundgesetz und Artikel 14. "Eigentum verpflichtet", steht darin. Hopp hat das für sich um die Präzisierung "und Reichtum noch viel mehr!" erweitert. Das war sein Antrieb dafür, vor 25 Jahren die nach ihm benannte Stiftung zu gründen.

Diese hat seit 1995 in den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales, Jugendsport und Klimaschutz Fördergelder in Höhe von mehr als 800 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Stiftung wird in den kommenden Monaten und Jahren die Milliarden-Marke knacken, das hat sie bereits zugesagt.

Der "Herzensangelegenheit", über die Hopp gerne spricht, liegen auch persönliche Motive zu Grunde. Aus Sorge, einer seiner beiden Söhne könnte an Krebs erkranken, wollte er zunächst vor allem die medizinische Förderung unterstützen. Heute könnte man das Telefonbuch einer Kleinstadt bedrucken, würde man alle Projekte aufzählen, in die ein großer Teil seines Vermögens im vergangenen Vierteljahrhundert geflossen ist.

Insgesamt neun Mitarbeiter kümmern sich am Stiftungssitz in St. Leon-Rot um Initiativen und Vorhaben. Dazu zählen die Nachwuchsarbeit von Sportvereinen ebenso wie Einrichtungen für Senioren oder Menschen mit einem Handicap. Eines der ersten Projekte im medizinischen Bereich, das Hopp sehr am Herzen liegt, ist das Neugeborenen-Screening, bei dem die Entnahme eines Tropfens Blut aus der Ferse von Säuglingen genügt, um Stoffwechselschäden zu erkennen und schwere Erkrankungen zu vermeiden.

Mäzen und Visionär

Bereits ab 1998 wurde dieses Verfahren mit Unterstützung der Stiftung am Universitätsklinikum Heidelberg entwickelt und gehört mittlerweile zur Standarduntersuchung für Babys. Für den guten Zweck macht der großzügige Visionär auch mit anderen gemeinsame Sache, zum Beispiel bei einem neuen, bundesweit einzigartigen Projekt: dem Bau des Hopp-Kinderzentrums Heidelberg. Dort werden einmal Patientenversorgung und Forschung unter einem Dach vereint. Mit im Boot ist auch die Odwin gGmbh von Gerda Tschira. Ihr verstorbener Mann Klaus, Hopp und drei weitere Gründer formten die SAP zu einem Weltkonzern.

"Ich bin stolz und glücklich, einen wesentlichen Beitrag leisten zu können für ein Projekt, das helfen soll, die Überlebensrate von Kindern mit einer Krebserkrankung zu erhöhen", sagt Dietmar Hopp über das Zentrum. Seine Stiftung übernimmt einen Großteil der Baukosten von insgesamt 85 Millionen Euro. Und das ist längst nicht das einzige Projekt mit weit über die Region hinausgehender Strahlkraft.

Exemplarisch genannt seien an dieser Stelle das Herzzentrum in Heidelberg, das Wieslocher Hospiz Agape, das "Haus der kleinen Forscher" oder eine inklusive Wohngemeinschaft in St. Leon-Rot. Es gibt aber auch Initiativen, die unter dem Radar funktionieren und nicht weniger wichtig sind. So profitieren zahlreiche Kitas und Schulen durch Pausenhöfe und Außenanlagen, die mit naturnahen Spiel- und Erlebnisräumen die körperliche und soziale Entwicklung fördern können.

Diesem Ansatz folgen auch die 19 "Alla-Hopp!"-Anlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die der Mäzen den beteiligten Gemeinden geschenkt hat. Mehr als 45 Millionen Euro hat die Stiftung zwischen 2014 und 2017 dafür investiert. Ein Erfolgsmodell, wie der rege Zuspruch von Generationen auf den Anlagen beweist. Hopps großes Interesse spiegel sich nicht nur an der TSG 1899 Hoffenheim, sondern auch in der Stiftungsarbeit wider. "Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich: Sport bereitet viel Freude, fördert die Gesundheit und formt den Charakter", sagt der Geldgeber.

Wie der Sport den Grundstein für die ganzheitliche Entwicklung junger Menschen legen kann, beweist der 2001 von Hopp und Anton Nagel gegründete Verein "Anpfiff ins Leben". Als niemand Greta Thunberg kannte und die Aktivisten von "Fridays for Future" freitags noch brav die Schulbank drückten, widmete sich der 80-Jährige einem Megathema. Hopp hat den Klimawandel früh als "eine der größten Herausforderungen unserer Zeit" erkannt. Weil er sich gefragt hat, wie seine Enkel einmal leben sollen, gründete die Hopp-Stiftung 2014 die Klimastiftung für Bürger, die seit 2019 die Klima-Arena in Sinsheim betreibt. Den Startknopf drückte unter anderen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Info: Informationen zur Stiftung und Fördermöglichkeiten: www.dietmar-hopp-stiftung.de