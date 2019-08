Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Ferien! Um etwas erleben zu können, muss man aber gar nicht - vor allem in Fridays for Future-Zeiten - weit reisen. Auch in der Region ist einiges los. Wir haben einige Tipps, was am kommenden Wochenende - Samstag und Sonntag, 3. und 4. August - bei uns los ist. (So wird das Wetter am Wochenende werden)

> Folk am Neckar Mosbach-Neckarelz: Für Folkfreunde aus ganz Deutschland ist der Termin mittlerweile ein festes Datum im Kalender. Zwei Tage lockt das Festival Folk am Neckar in den Burggraben im Mosbacher Stadtteil Neckarelz. Auf zwei Bühnen sorgen insgesamt acht Bands für Stimmung.

Folkmusik in allen Spielarten

Am Freitag, 2. August, eröffnen Muirsheen Durkin & Friends das Festival mit irischen Traditionals und pumpenden Beats. Gentlemen of Few sind sechs jungen Musiker aus Südengland, die eine vielseitige Mischung aus Bluegrass, Indie Folk und Alternative Rock mitbringen. Zum Abschluss geht die Reise am ersten Abend nach Schottland mit der Paul McKenna Band mit Sänger und Songwriter Paul McKenna.

Den Anheizer am Samstag machen die bayerischen Iren Tir Nan Og mit Irish und Celtic Folk der schnelleren Gangart (Foto: zg). Zeitgemäßen traditionellen Folk aus Schottland bringt die Band Eabhal mit, die auf den Äußeren Hebriden beheimatet ist. Zu den Favoriten in der aktuellen Irish-Folk-Szene zählen Larún mit ihrer temporeichen Musik. Schweißtreibend und extrem tanzbar ist auch die Musik des irischen Duos Scannal. Den Festivalausklang bestreitet die schottische Formation Skipinnish mit zeitgenössischer keltischer Musik.

Info: Mosbach-Neckarelz, Freitag, 2. August, ab 19 Uhr, Samstag, 3. August, ab 16.30 Uhr, Burggraben. Karten ab 26 Euro an der Abend-/Tageskasse; Mehr Infos hier.

Within Temptation mit Frontfrau Sharon den Adel. Foto: zg

> Within Temptation bei "Musik im Park": Within Temptation zählen nicht nur zu den Mitbegründern des Symphonic Metal, sie sind auch die mit Abstand größte und erfolgreichste Rockband der Niederlande. Hört man sich den stadiontauglichen Sound der Band an, ist dies auch wenig verwunderlich. Nach einer fünfjährigen Durststrecke sind die Rocker um Frontfrau Sharon den Adel mit ihrem siebten und neuesten Album "Resist" wieder zurück auf der Bildfläche.

Die Liste an Preisen und Auszeichnungen für Within Temptation ist lang. Seit über 15 Jahren sind sie mittlerweile im Musikbusiness und sorgten mit etlichen Alben für Furore. Nachdem Sängerin Sharon den Adel zwischenzeitlich die Reißleine gezogen und sich erfolgreich ihrem Soloprojekt My Indigo gewidmet hatte, kam das Sextett schließlich wieder zusammen und schuf mit "Resist" ein Album, mit dem Within Temptation stilistisch in eine neue Ära aufbrechen.

Auf "Resist" zeigen sich Within Temptation so frisch und facettenreich wie nie zuvor. "Wir waren irgendwie durch mit Orchestern und klassischen Metal-Riffs, das haben wir schon Tausende Male zuvor gemacht", begründen die Niederländer ihren Wandel. "Es war einfach an der Zeit, unseren Horizont zu erweitern. Wir suchten und fanden Wege, das Ganze rauer und moderner klingen zu lassen, so dass sich uns eine völlig neue und überraschende musikalische Welt eröffnete. Die ist härter, dreckiger und futuristischer als alles, was wir zuvor gemacht haben."

Info: Schwetzingen, Samstag, 3. August, 19.30 Uhr, Schlossgarten. Karten für 49,90 Euro bei RNZ-Ticket (siehe unten).

zaz. Foto: dpa

> Zaz im Schwetzinger Schlossgarten: "Effet miroir" ist das dritte Album von Zaz. Darauf kombiniert die Grande Dame des French Pop Chansonelemente mit südamerikanischen Gitarren, Pop, Salsa und Rock. Es ist ein Album der Hoffnung und Ausdruck der Überzeugungen der international gefeierten Künstlerin. So wirft "Effet miroir" ein Licht auf unterschiedliche Gesichter und Genres, ganz so wie die Vielfalt der Menschen, die Zaz in aller Welt beobachtet hat.

Nachdem sie innerhalb von vier Jahren drei Welt-Tourneen vollendet hatte, gönnte sie sich eine Schaffenspause im Zaz’schen Sinn: Voller Energie und Leidenschaft. Nicht nur, dass sie das Album "Gipsy Traffic" ihres Gitarristen Guillaume Juhel produzierte, sie rief auch ein sozial engagiertes Festival in Crussol in Südfrankreich ins Leben, begann zu malen und fand sogar Zeit, außerhalb ihrer Konzerttourneen auf Reisen zu gehen.

Ihr Verve und Esprit, ihre heisere Stimme und ihre stilistische Bandbreite von Gypsy-Swing bis Singer-Songwriter, Chanson oder französischem Pop machen Zaz nicht nur zu einer außerordentlichen Musikerin, sondern auch zu einer grandiosen Entertainerin.

Info: Schwetzingen, Sonntag, 4. August, 19.30 Uhr, Schlossgarten. Karten kosten 53,90 Euro beim RNZ-Ticketservice (siehe unten).

> Malscher Weinwanderung: Zwei Mal hat die Malscher Weinwanderung bereits stattgefunden - und jedes Mal war das Event am Letzenberg ein wahrer Publikumsmagnet. So wird es sicher auch jetzt wieder sein, wenn die Veranstaltung des Verkehrs- und Heimatvereins Malsch am Sonntag, 4. August, ihre dritte Auflage erlebt.

Entlang des rund fünf Kilometer langen Rundwegs warten sechs Weinstände und vier Essensanbieter inklusive Kaffeestand auf das Publikum. Mit dabei sind fünf Malscher Weingüter (Becker, Bös, Fleckenstein, Hummel und Kempf) sowie die Genossenschaft der "Winzer von Baden". Für exzellenten Weingenuss ist also gesorgt. Mehr Infos hier.

> US-Car-Treffen im Technik-Museum Sinsheim: Auf Hochglanz polierte Chromveteranen, kompromisslose Muscle Cars und der unverkennbare V8-Motorensound bedeuten nur eines: Es ist wieder Zeit für das legendäre US-Car-Treffen im Technik Museum Sinsheim. Am 3. und 4. August rollen die Straßenkreuzer, kuriosen Sonderumbauten und viele mehr auf das Museumsgelände zum neunten Treffen.

Nach dem Spritverbrauch hat damals noch keiner gefragt: Die Besitzer von US-Cars präsentieren ihre Schmuckstücke beim Technik Museum Sinsheim. Foto: Sperk

Dann verwandelt sich der Museumsplatz wieder in ein Eldorado für Halter und Fans historischer sowie aktueller US-Automobile. Prächtige Cadillacs sowie Chrysler mit den obligatorischen Weißwandreifen lassen auf dem Museumshof eine Zeit wieder aufleben, in der der Sprit fast umsonst war. Doch es wird mehr zu sehen geben als blank polierte Cruiser. So zum Beispiel Chevrolet Corvettes, häufig im Zweifarben-Look, die damals den europäischen Sportwagen in nichts nachstanden. Oder die lässigen Ford Mustang Fastbacks, die geradezu perfekt waren, um sich gegen die "spießigen Eltern" aufzulehnen.

Schon lange in der Szene beliebt sind die hubraumstarken Vorkriegswagen, die sogenannten Hot & Rat Rods. Alles überflüssige Blech abgeflext und jeden Luxus beseitigt, bleibt zwischen dem Fahrersitz und dem Asphalt ein Hauch von Nichts. Dass US-Modelle immer noch heiß begehrt sind, wird auch an den unzähligen Neuzeitmodellen auf dem Gelände deutlich.

Die Organisatoren erwarten hunderte bunte Straßenkreuzer, faszinierende Restaurierungen sowie vor Kraft strotzende Boliden der Neuzeit. Während der Museumshof für die klassischen Heckflossen-Riesen reserviert ist, stehen Flächen für außergewöhnliche US Rat- und Custom Cars, kuriose Umbauten aber auch für die New Age Modelle zur Verfügung. Im Rahmenprogramm gibt es unter anderem Musik von den Bands NightHawk und Betty Sue & the Hot Dots.

Info: Sinsheim, Samstag & Sonntag, 3./4. August, ab 9 Uhr, Freigelände Technik Museum. Eintritt frei.

> Folkmusik-Treffen im Odenwälder Freilandmuseum: Für zwei Tage ist die Luft im Odenwälder Freilandmuseum wieder erfüllt von den Klängen der Musik historischer Instrumente. "Winneweh" ist das Jahrestreffen von Musikgruppen, die traditionelle Musik zum Gegenstand ihres Repertoires haben. Dabei wird es zugehen, wie es auch früher ab und zu auf den Dörfern zu erleben war, wenn umherreisende Spielleute auftauchten.

Die Spielleute ziehen mit ihren traditionellen Instrumenten ins Freilandmuseum ein. Foto: zg

An verschiedenen Plätzen, in Scheunen und an Hausecken stellen sie sich wechselnd auf, so dass man immer wieder innehalten und sich verzaubern lassen kann von der Musik, die aus Schalmeien, Dudelsäcken, Geigen, Harfen, Drehleiern und vielen anderen alten Instrumenten erklingt. Und wer kennt schon noch ein Instrument, das sich "Zink" nennt? Die Musikanten werden es gerne erklären.

Am Samstagabend laden alle Gruppen auf die Tanzbühne in der Dreschhalle ein und spielen zum Tanz auf. Dabei gibt es für die alten Tänze auch eine Anleitung durch die Musiker und Musikerinnen.

Info: Walldürn-Gottersdorf, Samstag, 3. August, 10 bis 22 Uhr, Sonntag, 4. August, 10 bis 18 Uhr, Odenwälder Freilandmuseum. Eintritt 5 Euro, Kinder 2,50 Euro.

Sie geben dem Volksfest den Namen: frisch zubereitete Backfische. Foto: Lenhardt

> Ketscher Backfischfest: Wenn die Gemeinde Ketsch von Freitag, 2. August, an zehn Tage Kopf steht, dann ist Backfischfest. Die Volksgaudi ist in der ganzen Kurpfalz bekannt und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher auf das Festgelände im Bruch. Dort befindet sich das große Festzelt und der Festplatz mit zahlreichen Fahrgeschäften, Imbissständen, Verkaufsläden und der neu hinzugekommenen Marktmeile. "Dank der Mitwirkung der vielen fleißigen Helfer im und um den Angelsportverein ist es gelungen ein abwechslungsreiches Backfischfest zu organisieren, das dem hohen Anspruch der Ketscher und Kurpfälzer Bevölkerung gerecht werden kann", erklärt Günter Perner, der Vorsitzende des Angelsportvereins 1928 Ketsch. Bereits zum 68. mal veranstaltet der Verein das bekannte Volksfest. Alle Infos hier.

> Sommernachtsfest beim KSV Schriesheim: Einer der größten Schriesheimer Sportvereine rüstet sich für sein zweitägiges Sommerfest: Auf dem Parkplatz vor der Halle und auf dem Gelände feiert der Kraftsportverein Schriesheim (KSV) am Freitag und Samstag bei netten Gesprächen, Musik, Speis und Trank.

Das Programm an den beiden Tagen: Der Startschuss ins Festvergnügen fällt am Freitagabend um 18.30 Uhr an der KSV-Halle wieder mit dem "Chill-Out-Abend" und dem Musik-Thema "Let’s Dance". Auf die Gäste warten dann Speisen und Getränke, darunter die selbst gemachte Fantasiebowle, die es erstmals 2018 gab.

Am Samstag, 3. August, startet das Sommerfest schon um 18 Uhr mit einem erneut "bunten, geselligen Abend". Es ist den Verantwortlichen gelungen, auch für diesen zweiten Abend Roger Unger als DJ zu verpflichten. In diesem Jahr wird Unger beide Abende managen müssen, denn DJ Siggi befindet sich bereits in Urlaub.

Alle Infos dazu hier.