Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Was für ein Abschluss der Pfingstferien: Das Wetter: Sonne satt. Beste Voraussetzungen also, um am Wochenende etwas zu unternehmen. Wir haben zusammengetragen, was in der Region abgeht:

> Ed Sheeran auf dem Hockenheimring: Das Wochenende steht völlig im Zeichen der Auftritte von Ed Sheeran am Samstag und Sonntag auf dem Hockenheimring. Karten sind noch vereinzelt hier zu haben. Und was Sie für die Anreise, Parkplätze, Verkehr wissen müssen und was Sie nicht mit zum Ring nehmen sollten, finden Sie hier.

Das "Mühlenfest der St. Leoner Ortsvereine" fidnet am 22. und 23. Juni statt. Foto: Lerche

> Mühlenfest der St. Leoner Ortsvereine: Premiere feiert das "Mühlenfest der St. Leoner Ortsvereine" (dieser Name wurde durch einen Wettbewerb gefunden). Das Fest findet am Samstag, 22. Juni, ab 17 Uhr und am Sonntag, 23. Juni, ab 11 Uhr statt. Traditionell fand das Straßenfest der Ortsvereine immer im St. Leoner Ortskern, im Bereich der Schulstraße, statt. Kürzlich aber gab die Gemeinde das Einverständnis, es aufs Mühlenareal zu verlagern.

Die Kramer-Mühle wird künftig vielfältig genutzt. Mehr dazu können Sie hier nachlesen.

Foto: Kinder- und Jugenddorf Klinge

> Klingefest in Seckach: Im Kinder- und Jugenddorf Klinge findet am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juni, wieder das alljährliche Klingefest mit einer Vielzahl an Spiel- und Aktionsständen sowie weiteren Attraktionen statt. Ein Höhepunkt ist dieses Jahr das 40-jährige Bestehen des weithin bekannten Spielgeländes, das die Klinge am Sonntag um 14 Uhr mit einem kleinen Festakt und Spielangeboten für Klein und Groß auf dem Spielgelände begeht. Als besondere Attraktion wird der "Hoffe-Express" zu Gast sein.

Das komplette Programm finden Sie hier.

Auch die Kleinen schnuppern begeistert die Wild-West-Luft.

> Vorderlader- und Westernwaffenschießen Osterburken: Hier knallen die Kanonen - Trapper, Indianer, Soldaten und jede Menge Westernfreunde halten wieder Einzug in "Roschal-City", wenn am Wochenende vom 21. bis 24. Juni das 39. Internationale Vorderlader- und Westernwaffenschießen, verbunden mit dem traditionellen Schützenfest, auf dem Gelände des KK-Schützenvereins Osterburken stattfindet.

Über den gesamten Zeitraum der Veranstaltung werden in verschiedenen Wettbewerben mit Western-, Unterhebel- und Vorderladerwaffen auf unter anderem Wurfscheiben oder "laufende Büffel" geschossen, wobei es wertvolle Preise zu gewinnen gibt. Weiterhin können sich die Teilnehmer am Samstag, 22. Juni, ab 9 Uhr bei einen Bogen-Parcours sowie ab 14 Uhr beim Trapperlauf nach historischem Vorbild messen. Vor der Kulisse im Westernflair mit Indianertipis und Trapperlodges findet täglich mehrfach ein Böller- und Kanonensalut statt.

Außerdem wird für die Bevölkerung ein Luftgewehrschießen für Einzelstarter und Mannschaften angeboten - auch hier winken attraktive Preise. Aktive Schützen sind dabei ausgeschlossen.

Des Weiteren gibt es am Sonntag, 23. Juni, von 10 bis 14 Uhr ein Bogenschießen für die Bevölkerung sowie von 13 bis 16 Uhr für die kleinen Gäste Pony-Reiten. Für das leibliche Wohl wird im Festzelt gesorgt sein.

Festeröffnung ist am Freitag um 9 Uhr mit dem Kanonenschießen. Danach beginnen die einzelnen Schießwettbewerbe. Um 20 Uhr gibt es Country- und Westernmusik mit der Gruppe "Old H.A.G.".

Der Festsamstag wird um 9 Uhr mit dem Kanonenschießen eröffnet. Bis 20 Uhr finden verschiedene Schießwettbewerbe statt. Neu in das Programm wurde ein 3D-Bogenschießen auf einem Parcours rund um die Schießanlage aufgenommen, das von 9 bis 16 Uhr ausgetragen wird. Der Trapperlauf beginnt um 13 Uhr. Ab 19 Uhr spielt die Gruppe "Blackberry’s" Country-, Party- und Rockmusik sowie Oldies.

Der Festsonntag startet um 9 Uhr mit dem Kanonenschießen. Von 13 bis 19 Uhr geht das Vereins-, Firmen-, Behörden- und Damenpokalschießen sowie das Luftgewehrschießen für die Bevölkerung und Kinder ab zwölf Jahren los.

Am Montag beginnt um 11 Uhr der Festbetrieb und ab 12 Uhr wird ein Mittagessen für Firmen angeboten. Ab 14.30 Uhr findet der Seniorennachmittag mit Luftgewehrschießen für Senioren und Unterhaltung im Festzelt statt. Von 16 bis 20 Uhr steht das Luftgewehrschießen für die Bevölkerung auf dem Programm. Ab 21 Uhr werden die Preise an die Sieger des Pokalschießens und des Luftgewehrschießens für die Bevölkerung verliehen. Festende ist gegen Mitternacht.

> Biergärten in Heidelberg: In Heidelberg gibt es genug Möglichkeiten, eine schöne Zeit zu vollbringen. Damit Sie sich im ganzen Lokal-Dschungel nicht verirren, haben wir eine kleine Übersicht über die Biergärten in der Stadt am Neckar zusammengestellt. Und das Beste: Wir haben Sie sogar getestet. Alles weitere zu den Biergärten in Heidelberg finden Sie hier.

> Cafés in Heidelberg: Sie wollen eine Tour in Heidelberg machen? Dann krönen Sie den Trip doch mit einer netten Einkehr in einem der vielen Cafés in der Stadt. Einen Überblick über die Lieblingscafés in Heidelberg haben wir hier für Sie zusammengestellt.

> Wandern auf dem Neckarsteig: Viel zu bieten hat unsere Region in Sachen Natur. Entdecken können Sie dies mit dem Fahrrad oder Fuß. Zum Beispiel gilt der Neckarsteig als einer von Deutschlands schönsten Wanderwegen. Hier gibt es alle Infos zum Wandern auf dem Neckarsteig.

> Radtouren in der Region: Und wenn Sie es noch ein wenig sportlicher haben wollen, dann schwingen Sie sich aufs Fahrrad. Diese Radtouren in unserer Region müssen Sie dafür kennen.