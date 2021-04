Von Peter Wiest

Sie sind längst ein Stück-Rock-Geschichte. Definitiv in ihrer Heimatregion, aber auch darüber hinaus. Fast sechs Jahrzehnte gibt es die Band mittlerweile, was sie zu einer der ältesten Formationen weit und breit macht – Ende nicht absehbar. Gegründet 1963, waren The Bautzy’s die erste Beat-, Rock- und Blues-Formation im Neckar-Odenwald-Kreis und gaben dort seither unzählige Konzerte; etliche davon in der damaligen Mosbacher Markthalle. Dort spielten sie in den 60er Jahren bei den legendären Oster- und Herbstbeatfestivals sogar mit den damals erfolgreichsten deutschen Rock-Gruppen The Lords und The Rattles auf – vor einem Publikum, das regelrecht ausflippte und laut, wild und frenetisch applaudierte.

Wenn die Bautzy’s heute auftreten, ist der Applaus kaum weniger kräftig. Das liegt sicher auch daran, dass die Band trotz aller nostalgischer Anklänge immer auf der Höhe der musikalischen Zeit geblieben ist, wie der Blick auf das aktuelle Repertoire beweist. So sind bei Bautzy’s-Konzerten zwar nach wie vor all die alten und uralten Hits zu hören von Gruppen und Sängern wie den Rolling Stones, den Kinks, den Animals, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin und natürlich den Beatles. Aber auch aktuellere Musik wird ins Programm aufgenommen, etwa von Amy Winehouse, Tina Turner oder J. Jett and The Blackhearts. "Hits aller Zeiten" ist das Ganze überschrieben. Und das kommt nach wie vor bestens an beim Beat-Publikum, in dem mittlerweile Fans aller Altersschichten vertreten sind.

Bautzy’s live: Das ist und bleibt ein Erlebnis. Kein Konzert, bei dem nicht bereits nach zwei Minuten das komplette Publikum am Abtanzen ist. So war es schon vor über 50 Jahren, und so ist es geblieben. "Runter vom Sofa und rein ins Tanzvergnügen – das war schon immer unser Motto", erzählt schmunzelnd Hartmut Landhäußer, der als Keyboarder und Sänger seit 1963 mit Heinz Gottmann (Schlagzeug), Gerhard Baier (Solo-Sänger), Richard Leutz (Gitarre), Rudolf Hörner (Bass) und Klaus Raab (Schlagzeug) zu den Gründungsmitgliedern zählt. Der ungewöhnliche Bandname ist eine Hommage an die Zeit der Beatles, verrät er: "Sieben Buchstaben, mit einem großen ‚B‘ beginnend und in der Mitte ein langgezogenes und tief sitzendes ‚t‘ waren ein wichtiges Kriterium für uns. Der Rufname ‚Bauz‘ der damaligen Freundin unseres Schlagzeugers Heinz war die Grundlage zu unserem Namen. Zwar abgewandelt, doch eben wie die Beatles...".

Hintergrund Steckbrief Name: The Bautzy’s Bandgründung: 1963 Besetzung: Franziska Banholzer (Sologesang), Klaus Burkardt (Schlagzeug und Percussion), Rudolf Hörner (Bass, Saxofon und Gesang), Franz [+] Lesen Sie mehr Steckbrief Name: The Bautzy’s Bandgründung: 1963 Besetzung: Franziska Banholzer (Sologesang), Klaus Burkardt (Schlagzeug und Percussion), Rudolf Hörner (Bass, Saxofon und Gesang), Franz Kern (Sologesang, Gitarre und Bass), Franz Lack (Leadgitarre, Bass und Gesang), Hartmut Landhäußer (Keyboard und Gesang), Richard Leutz (Rhythmusgitarre und Gesang) Musikstil: Beat, Rock und Blues; Rocksongs aus sechs Jahrzehnten Alben: Bisher keine Livekonzerte: In den zurück liegenden fast sechs Jahrzehnten in Hallen und Gaststätten überall in der Region und darüber hinaus; hauptsächlich im Neckar-Odenwald-Kreis; am meisten in Mosbach. Geplante Konzerte in diesem Jahr: 26. Juni beim "Oldiesommer" in Neunkirchen; 17. und 18. Juli bei "MMM – Motoren, Musik und Mode" am Flugplatz in Mosbach-Lohrbach, Firmengelände Reiß; 20. November bei der 14. "Oldie-Night" in der Mosbacher Alten Mälzerei. Kontakt: hartmut@landhaeusser.net Homepage: www.bautzys.de

[-] Weniger anzeigen

Bis weit in die 90er Jahre waren die Bautzy’s in teilweise unterschiedlicher Besetzung präsent in der regionalen Szene und traten an Wochenenden in Hallen und Gaststätten auf. Immer wieder spielten sie auch auf Beatfestivals, die sie teilweise selbst veranstalteten. Aber auch andere Anlässe für Auftritte der besonderen Art gab es wie bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Willy Brandt in Dallau. In bester Erinnerung sind zudem auch Gigs mit den Starfighters, der noch ein kleines bisschen älteren Band aus Heidelberg (siehe RNZett vom 25. März), zu der bis heute die Verbindungen nie abgerissen sind.

Nach der vorübergehenden Auflösung fand die Urbesetzung der Bautzy’s 2000 wieder zusammen, zunächst in der eigenen Fabrikhalle des Sängers Gerhard Baier. Erste Konzerte gab es dann in Gerhards "Musikfabrik"; und auch die Fans aus alten Zeiten waren sofort wieder dabei. Ein Höhepunkt der Neuauflage war 2006 der Auftritt beim SWR-Event "Legends of Pop" nochmals gemeinsam mit den Rattles in der Mosbacher Jahnhalle.

Seit 2007 spielten die Bautzy’s bis zur Corona-bedingten Pause einmal pro Jahr regelmäßig bei der mittlerweile traditionellen "Oldie Night" in der Alten Mälzerei sowie seit 2015 bei "Rock Around the Clock" im Kulturzentrum fideljo in Mosbach. Auch im Fernsehen waren sie zu bewundern, so beim "Stammtisch" in der "Bautzy-Musikfabrik" in Mosbach mit illustren Gästen wie Gotthilf Fischer und Patricia Kelly oder bei einem Mitschnitt der Oldie-Night anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens 2013.

Vor fünf Jahren gründeten sie mit dem Mosbacher Oldtimer-Automobilclub "Drive and Fun" und der Modefirma Reiß das zweitägige Festival "Motoren, Musik und Mode" (MMM), das bis 2019 im Sommer am Flugplatz im Ortsteil Lohrbach stattfand und in diesem Jahr fortgeführt werden soll.

Neben Hartmut Landhäußer sind bis heute die Gründungsmitglieder Richard Leutz und Rudolf Hörner dabei geblieben. In der aktuellen Formation spielen zudem Schlagzeuger Klaus Burkardt sowie Lead-Gitarrist Franz Lack. Vor fünf Jahren erfuhr die Band mit dem Solo-Sänger Franz "Kerny" Kern und der jungen Solo-Sängerin Franziska "Franzi" Banholzer eine gesangliche Verstärkung. Dadurch konnten noch mehr unterschiedliche Songs ins Repertoire aufgenommen werden, das um die 90 Titel umfasst. Bei ihren Konzerten spielen die Bautzy’s meist gut die Hälfte davon: Musik der wilden 60er und 70er Jahre, unvergessene Songs der 80er, aber auch spätere Hits, die jeder kennt.

Dass dies bald wieder live möglich sein wird, ist der größte Wunsch der Band, aber natürlich auch ihrer Fans in der gesamten Region. Und falls es vielleicht zum Wiedereinstieg ein Benefizkonzert geben wird für Opfer der Corona-Krise, wie es auch die befreundeten Starfighters vorgeschlagen haben, wären die Bautzy’s natürlich dabei.