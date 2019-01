Weinheim. (lsw/sha) Was für eine unglaubliche Zahl: Kunden können in Deutschland täglich aus rund 3200 verschiedenen Brotsorten wählen - Stand 23. Januar 2019 waren es exakt 3228. Sie sind verzeichnet im Brotregister des Deutschen Brotinstituts in Weinheim. In der größten Stadt des Rhein-Neckar-Kreises ist die Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks ansässig.

Brotsorte Nummer eins ist nach Angaben des Instituts das Weizenmischbrot. Darüber hinaus liegen Backwaren aus sogenannten Urgetreiden wie Dinkel, Emmer und Einkorn im Trend. Auch rustikale Holzofenbrote mit Sauerteig, mediterrane Brotsorten, Vollkornbrote, Mehrkornbrote, Brote mit Chiasamen oder hohem Eiweißanteil sind gegenwärtig gefragt.

Zudem werden häufiger kleinere Laibe als früher verkauft: Gebäcke mit einem Gewicht von unter 250 Gramm boomen. Laut Brotinstitut liegt das daran, dass es immer mehr kleinere Haushalte gibt.

"Die deutsche Brotkultur ist einzigartig, und durch die Teilnahme am Brotregister kann jeder Innungsbäcker zeigen, dass er ein Teil dieser Kultur ist", hatte Peter Becker, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks", bei der Einführung im Jahr 2011 betont. Denn jeder, der seine Brotsorte eingebe, bekomme die Einmaligkeit schwarz auf weiß in Form einer Urkunde.

In dem Register können alle Innungsbäcker ihre unterschiedlichen Brotsorten eintragen. Dabei müssen keine Betriebsgeheimnisse verraten werden. Allein die Angaben über Zutaten, Gewicht, Brotform und Backverfahren reichen aus, um die Verschiedenheit der Sorten festzustellen, heißt es auf der Onlineseite des Brotregisters. Das Eingabeformular des Brotregisters sei gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Beirat des Instituts für die Qualitätssicherung von Backwaren entwickelt und durch das Präsidium des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks geprüft worden.

Übrigens: Die deutsche Brotkultur wurde durch die nationale Unesco-Kommission im Jahr 2014 in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Sie gehört damit zur "Vielfalt der lebendigen kulturellen Ausdrucksformen, die unmittelbar von menschlichem Können getragen werden".

Das Deutsche Brotinstitut hat im Oktober des vergangenen Jahres das Bauernbrot zum Brot des Jahres 2019 gewählt. Es folgt damit dem Dinkel-Vollkornbrot als Brot des Jahres 2018. Bauernbrote sind traditionelle Mischbrote aus Roggenmehl und Weizenmehl, deren Teig unter Zugabe von Sauerteig sowie Wasser, Hefe und Salz hergestellt wird, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Brotinstituts.

Demnach handelt es sich bei Bauernbroten in der Regel um runde Brotlaibe, die direkt auf der heißen Ofenfläche recht kräftig gebacken werden. Charakteristisch sind eine bemehlte, rissige Kruste und damit ein rustikales Aussehen nebst einem kräftigen Aroma in Kruste und Krume. Aufgrund der weiten Genusskombination mit verschiedensten Brotbelägen sei das Bauernbrot insbesondere bei traditionellen Brotmahlzeiten wie dem Pausenbrot oder dem Abendbrot sehr beliebt.

Info: Weitere Informationen findet man unter www.brotinstitut.de