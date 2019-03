Von Alexander Albrecht

Mannheim/Heidelberg. Kaum hat Verkehrspolizeichef Dieter Schäfer die Pressekonferenz am Montagvormittag eröffnet, schießen auf einer Folie die Kurven in den Diagrammen bedenklich weit nach oben. Die Zahl der Radunfälle in der Region hat im vergangenen Jahr dramatisch zugenommen, vor allem in Mannheim (19 Prozent mehr) und Heidelberg (plus 15). Viel dagegen ausrichten kann die Polizei nicht. Als großen Erfolg wertet Schäfer bei der Vorstellung der Unfallstatistik für den Bereich des Mannheimer Polizeipräsidiums zwar die Präventionskampagne "Plus 5", bei der die Verkehrsteilnehmer in Heidelberg dazu aufgerufen werden, sich auf dem täglichen Weg zur Arbeit fünf Minuten mehr Zeit zu nehmen, um sich regelkonform und rücksichtsvoll zu verhalten.

Doch, so sagt Schäfer, sei in der Stadt mit ihren vielen engen Straßen und Wegen inzwischen eine Verkehrssituation erreicht, die sich nur schwer auflösen lasse. Der "Hotspot" bleibt dabei der Bereich zwischen dem Hauptbahnhof und dem Neuenheimer Feld, wo Radler häufiger als "Geisterfahrer" unterwegs sind oder Autofahrer wegen der kurzen Grünphasen an den Ampeln oft die Vorfahrt erzwingen.

Deshalb setzt der Polizeidirektor auch auf eine neue Fußgänger- Radbrücke über den Neckar, die zwischen der Ernst-Walz-Brücke und dem Wehrsteg entstehen und so eine Lücke schließen soll. Die Ursachen für die Unfälle sind in Heidelberg und Mannheim vielfältig. "Und sie haben nichts damit zu tun, dass es im vergangenen Jahr wegen des tollen Wetters eine lange Fahrradsaison gab", so Schäfer.

So sorgen in jeweils etwas anderer Reihenfolge Vorfahrtsmissachtung, mangelnder Abstand, verbotenes Fahren gegen die Fahrtrichtung und Fehler beim Einfädeln in den Verkehr zu den meisten Unfällen. Bemerkenswert ist zum einen, dass die absoluten Fallzahlen in Heidelberg fast so hoch so sind wie im größeren Mannheim. Dort macht den Beamten vor allem die große Neckarauer Straße zu schaffen. Hier existiert zwar auch ein Fahrradweg, den die Pedalritter jedoch kaum nutzen, da er nicht so schnell zum Ziel führt wie die Fahrbahn nebenan.

Bemerkenswert ist aber auch, dass laut Statistik die Zahl der "Alleinunfälle" in Heidelberg von elf auf 18 Prozent zugelegt hat. Schäfer vermutet, dass sich viele Radler auf vertrauten Wegen in trügerischer Sicherheit wiegten und dann überrascht würden oder sich durch ihr Smartphone ablenken ließen. Alkohol spiele dagegen kaum eine Rolle. Die Unfälle in Heidelberg und Mannheim würden sich laut Schäfer halbieren, wenn es jeweils ein Tempolimit auf 30 km/h in den beiden Innenstädten gebe.

Keine Überraschung, aber nicht weniger bitter ist die steigende Zahl von Kollisionen auf den Autobahnen der Region. Sie haben im vergangenen Jahr die 3000er-Marke gekratzt. Einen traurigen Rekord gab es auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Kreuz Walldorf zu verzeichnen. Sieben Menschen starben 2018 auf der Strecke, davon allein vier bei einem schweren Zusammenprall am Rosenmontag vor einem Jahr.

Gar mehr als 25 Prozent mehr Unfälle haben die Beamten auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt und der Anschlussstelle Rauenberg gezählt. Alexander Ulmer, Leiter des Verkehrskommissariats in Walldorf, kann wegen der Dauerbaustelle auf der A6 und dem Umbau des Walldorfer Kreuzes keine Entwarnung geben.

Die Sicherheitstechnik in den Lkw habe sich zwar weiterentwickelt, doch würden nach wie vor viele Laster aus Osteuropa ohne moderne Abstands- und Bremssysteme fahren. Ulmer ärgert sich darüber, dass Trucker nicht nur mit dem Smartphone telefonierten, "das wäre ja nicht mal das Schlimmste", sondern in den Sozialen Netzwerken wie Facebook unterwegs seien oder Kurznachrichten tippten. Schäfer wirbt für eine "Volksbewegung zur Ächtung der Mobilgeräte" am Lkw-Steuer.

Auf der technischen Seite schwebt ihm eine digitalisierte und integrierte Stauwarnanlage vor, die nur im Gefahrenfall, also bei Staubildung, aktiviert ist und in dieser Zeit für Lkw 60 und für Autos 80 km/h anordnet. Die Anlage sollte kombiniert werden mit einer autonomen Geschwindigkeitsüberwachungsstation, dem sogenannten Enforcement Trailer. Dieser könnte in jeder akuten Gefahrensituation die Laster ab 69 km/h blitzen. Der abgelenkte Fahrer würde dann den erforderlichen "Weckreiz" erhalten. Das Innenministerium will Schäfer zufolge voraussichtlich noch im ersten Halbjahr fünf Präsidien mit "Enforcement Trailern" ausstatten, aller Voraussicht nach auch Mannheim.