Das Gemälde "Erstürmung von Ladenburg" von Karl Oechsler: Graf von Mansfeld (links) und seine Truppen schossen die Stadtmauer am Martinstor sturmreif, um anschließend Ladenburg am 8. Mai 1622 zu plündern. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Dreißigjährige Krieg hat auch in der Rhein-Neckar-Region tiefe Spuren hinterlassen. "Ladenburg war als zentraler Ort des Lobdengaus von großer Bedeutung und wie keine andere Stadt im Umkreis in die Kriegswirren verwickelt", erklärt der Leiter des Lobdengau-Museums, Andreas Hensen, der stolz auf die Original-Exponate aus den Kriegswirren verweist, die im Ladenburger Museum zu sehen sind.

Museumsdirektor Andreas Hensen mit einer Pulverflasche aus Hirschgeweih aus dem Dreißigjährigen Krieg. Foto: Sturm

Die ungeschützte Pfalz wurde gleich zu Beginn der Auseinandersetzungen Kriegsschauplatz - und Ladenburg war mittendrin. Allerdings wurde die Metropole der Kurpfalz erst im August 1621 von den Spaniern besetzt. Die Ladenburger leisteten keinen großen Widerstand. Feldherr Graf zu Mansfeld, der in pfälzischen Diensten stand, trieb die Spanier dann über den Rhein zurück und besetzte seinerseits die Stadt.

Der Feldherr der Ligatruppen, Graf von Tilly, begann dann im Oktober 1621 mit der Belagerung Ladenburgs, das von den Mansfeld-Truppen verteidigt wurde. Nachdem es den Tilly-Soldaten gelungen war, eine Bresche in die Stadtmauer zu schießen, hatten sie bei der Eroberung der Stadt leichtes Spiel.

Tilly machte Ladenburg nun zu seinem festen Sitz. Er lies die Stadtmauer reparieren und baute eine Brücke über den Neckar, um Ladenburg gegen Süden verteidigen zu können. Aus strategischen Gründen brannte er die Martinskirche ab und ließ alle Bäume und Hecken entfernen, um einem etwaigen Belagerer keine Deckung zu lassen.

Diese Original-Kanonenkugeln aus dem Dreißigjährigen Krieg können im Ladenburger Lobdengau-Museum besichtigt werden. Foto: Sturm

Tilly übergab später die Stadt dem Wormser Bischof und überließ Ladenburg den Spaniern. Erneut versuchte Mansfeld, Ladenburg zu erobern. Im Mai 1622 zog er einen Belagerungsring mit elf Fußregimentern und 48 Reiterschwadronen auf. Die Soldaten brachten an der Ruine der Martinskirche 48 Kanonen in Stellung und forderten die Spanier zur friedlichen Übergabe auf. Die lehnten jedoch spöttisch mit der Bemerkung ab, dass selbst eine ganze Armee gegen ein spanisches Regiment nichts ausrichten werde.

Darauf blies Mansfeld zum Angriff. Über 200 Kanonenkugeln wurden abgefeuert, die aber keinen großen Schaden anrichteten. Aus der Festung Mannheim wurden daraufhin schwere Geschütze angefordert, die die Stadtmauer schließlich sturmreif schossen. Das Martinstor hielt dem Beschuss zwar stand - aber zwei Bögen wurden so getroffen, dass sie nach dem zweistündigen Beschuss einstürzten. Die Einschüsse am Martinstor sind übrigens heute noch zu sehen.

Mansfeld forderte erneut mit Nachdruck zur Kapitulation auf. "Bei erneuter Ablehnung wird nicht einmal das Kind im Mutterleib verschont", war die klare Ansage des Feldherrn. "Kein spanischer Soldat habe ein Kind im Leib", spotteten die Spanier erneut zurück. Sie machten allerdings jetzt auch Zugeständnisse.

Sie forderten angemessene Bedingungen für den Rückzug, und Mansfeld war geneigt, ihnen dies zuzugestehen. Er war trotz seiner Verärgerung vom Mut der Spanier beeindruckt. Auch in der Ladenburger Stadtchronik ist niedergeschrieben, dass man am Anfang des Krieges noch "eine gewisse ritterliche Höflichkeit gegenüber dem Feind" zeigte.

Mansfeld konnte seine Soldaten aber dann doch nicht mehr zurückhalten. Die Sieger drangen in die Stadt ein und richteten ein Blutbad an. 1955 entdeckte der Heimatforscher Konrad Seel beim Bischofshof 25 Skelette - und 1964 beziehungsweise 1972 war es Dr. Berndmark Heukemes, der zwei weitere Massengräber aus dem Dreißigjährigen Krieg im Bereich des heutigen Museums freilegte.

Die Toten waren übrigens nicht ordentlich beerdigt worden. Die männlichen Toten waren wohl Mitglieder der spanischen Garde. Auch schwangere Frauen wurden verscharrt. Mansfeld hatte seine Drohung also umgesetzt, Schwangere mit ihren ungeborenen Kinder zu töten.

Ladenburg erlebte als eine der ersten Städte im Dreißigjährigen Krieg die entfesselte Wut der Soldaten. Die Stadtmauern wurden geschleift und die Stadt zur Plünderung freigegeben. Wer sein Hab und Gut verteidigte, sich gegen Vergewaltigungen und andere Grausamkeiten zur Wehr setzte, wurde gefoltert oder erschlagen.

Nach dem Abzug Tillys Richtung Norddeutschland wurde die Pfalz 1622 unter bayrische Verwaltung gestellt. Der Bischof erhielt seine alten Rechte zurück. Doch dann veränderte sich die Lage 1631 mit dem schwedischen Vormarsch wieder grundlegend. König Gustav Adolfs Truppen besetzten bis 1634 die Stadt.

Im Sommer rückte das kaiserliche Heer unter Piccolomini und Gallas in die Pfalz ein und vertrieb die Schweden. Auch Ladenburg war nun völlig zrstört. Es folgten militärisch ruhige, aber trotzdem keine glücklichen Jahre. 1635 bis 1638 herrschte eine große Hungersnot und Seuchen dezimierten die Bevölkerung weiter.

1644 wurde Ladenburg dann erneut Kriegsschauplatz. Schwedische Truppen unter General von Rosen eroberten die Stadt. Da sich die Bayern wieder bedrohlich näherten, zündeten die Schweden vor ihrem Abzug Teile der Stadt an. Nun versuchten die Franzosen, die Bayern zu verjagen, was dem übermächtigen Heer im Januar 1645 gelang. Im Sommer 1645 kehrten die Bayern dann endgültig zurück, um bis Kriegsende in Ladenburg zu bleiben.

Vor dem Dreißigjährigen Krieg hatte Ladenburg 1500 Bewohner - nach dem Krieg waren es noch 600. Die Stadt hatte nach dem jahrzehntelangen, entsetzlichen Kriegstreiben vorerst ihre Bedeutung verloren.