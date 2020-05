Von Wolfgang Jung

Deidesheim.Staatenlenker und Sportweltmeister in Feierlaune hat das Pfälzer Gourmetlokal "Deidesheimer Hof" oft erlebt in seiner langen Geschichte, aber eine solche Leere, wie jetzt in der Coronakrise, noch nie. "Wenn Sie acht Wochen lang durch Ihr leeres Haus gehen, ist das erschreckend", sagt Eigentümerin Luisa Hahn und seufzt. "Wir haben den ganzen April mit dem Ostergeschäft verpasst. Jetzt freuen wir uns, dass es wieder los geht." An diesem Mittwoch öffnet das Restaurant im Zuge der Lockerungen wieder. Hahn betont aber: "Den verlorenen Umsatz holen wir nie wieder rein."

Hahn schickte ihre Mitarbeiter am 20. März in Kurzarbeit. Einige werden vorerst dort bleiben. "Aber in der Küche gehen wir wieder auf 100 Prozent. Überhaupt haben wir niemanden entlassen", sagt die Eigentümerin mit kämpferischem Unterton. Die Zeit der Schließung überbrückte das Lokal mit einem Lieferservice an Samstagen. "Das war kein voller Ersatz." In Deidesheim sitzt Hahn mit Mund-Nasen-Schutz vor einem Foto, das den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und dessen damalige Ehefrau Hannelore zeigt. In seiner Amtszeit hat der Pfälzer Politiker zahlreiche Staatsgäste in das historische Lokal rund 20 Autominuten von seinem Wohnort Ludwigshafen-Oggersheim geführt. Die früheren Kremlchefs Boris Jelzin und Michail Gorbatschow und andere tafelten hier mit dem Kanzler, nebenbei wurde Weltpolitik gemacht – die Geburt der "Saumagen-Diplomatie", benannt nach dem Pfälzer Nationalgericht.

Nun soll der Neustart im malerischen Weinort gelingen. "Wir decken überall im Haus ein, messen die Abstände, verstellen die Tische. Wir öffnen alle Räume, damit wir wirklich Platz haben", schildert Hahn. Was überwiegt bei ihr, der Schmerz über die Verluste oder die Vorfreude? "Schwer zu sagen. Entscheidend ist, wie die ersten Tage anlaufen. Kommen die Gäste? Wie wird die Nachfrage sein? Wir sind optimistisch und freuen uns, unsere Gäste mit entsprechenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen wieder willkommen heißen zu dürfen", sagt sie.

Die Regeln in Rheinland-Pfalz sind streng. Wer in ein Restaurant will, muss eine Maske tragen. "Erst wenn die zugewiesenen Sitzplätze am Tisch eingenommen wurden, kann der Mund-Nasen-Schutz für die Dauer des Sitzens abgelegt werden", heißt es in der Handreichung von Wirtschafts- und Gesundheitsministerium, Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Rheinland-Pfalz sowie der Industrie- und Handelskammer.

Zudem gibt es eine Anmelde- und Reservierungspflicht. Die Daten aller Gäste – Name, Anschrift, Telefonnummer – müssen erfasst und einen Monat lang aufbewahrt werden. So könnte man Infektionsfälle zurückverfolgen.