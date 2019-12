Von Karin Katzenberger-Ruf

Rhein-Neckar. "Es war Sonntag, ein kalter verregneter Novembermorgen, die Sonne hatte es seit Tagen kaum einmal geschafft, durch den wolkenverhangenen Himmel zu blinzeln." An einem solchen Tag kommt Klara, eine ansonsten zurückgezogen lebende "Mittvierzigerin", auf der Heidelberger Neckarwiese mit einem Obdachlosen namens Konrad ins Gespräch. Auf unerklärliche Weise fühlt sie sich zu ihm hingezogen, setzt sich neben ihn auf eine Bank, lädt ihn zum Frühstück ins Café Knösel in der Altstadt ein.

Das sind die ersten Szenen im Debüt-Roman "Kuckucksbrüder" von Ariana Nero. Die 45-Jährige, die aus St. Leon stammt, studierte in Heidelberg und München Germanistik und Kunstgeschichte, arbeitete zwischendurch als Journalistin für die Bild-Zeitung und als PR-Frau für die SAP in Walldorf. Dann sattelte sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie oben drauf und hatte zusammen mit einer Kollegin eine eigene Praxis. Jetzt will sie sich aber erst einmal auf das Bücherschreiben konzentrieren.

Ende November hat sie ihren beim noch jungen Hawewe-Verlag erschienenen Roman auf der Messe "Buch Berlin" vorgestellt. In "Kuckucksbrüder" geht es darum, dass Konrad nach seinem Zwillingsbruder sucht, den er nie kennengelernt hat. Die beiden wurden schon kurz nach der Geburt getrennt. Oder besser gesagt: Konrad ging als "Totgeburt" in die Akten ein, um dann als Adoptivsohn eines Arztes aufzuwachsen. Kinderhandel in einem Spital in Wien ist Teil "einer alten Familiengeschichte" – wie Ariana Nero ihr Werk nennt. Da geht es um Schicksale und Zufälle, um Dinge, die sich wenden. Unvermittelt verrät die Autorin, dass sie die Anfangsszene zu ihrem Roman nachts geträumt hat. Beim Aufwachen habe sie dann irgendwie gewusst: "Das isses!" – aber auch nicht viel mehr.

Übrigens war Deutsch schon in der Schule ihr Lieblingsfach, sie hat immer gerne Aufsätze geschrieben, für private Feste auch Gedichte und hin und wieder auch Kurzgeschichten. Einen Krimi hat sie mal angefangen, aber nicht vollendet, verrät Nero der RNZ. Darin sollten vier Frauen ihre Männer ermorden – letztendlich blieb sie dann quasi selbst auf der Strecke und wandte sich nochmals einem anderen Genre zu, bei dem sie "den Spannungsbogen halten" muss, wie sie sagt. Das Schreiben macht ihr Spaß, weil es ihr leicht fällt und dennoch wartet sie einfach ab, bis sie "von der Muse geküsst" wird. Dann sitzt sie gern auch mal stundenlang am Computer.

Ariana Nero hat ihren Debüt-Roman nach Heidelberg verlegt, weil sie die Stadt wegen ihrer "Menschen-Mischung", verbunden mit Weltoffenheit schätzt. Dass im Roman auch Wien und Verona vorkommen, hat ebenfalls mit einer Affinität zu diesen Städten zu tun. Im letzten Kapitel ihres Romans ist das Novembergrau vorbei, da nimmt sie die Leserschaft mit in einen warmen, trockenen Sonntag im August. Tagelang hat es nicht mehr geregnet. Das Wasser fließt nicht mehr wild wie nach dem Hochwasser im Spätherbst, sondern nur noch träge dahin.

Hat Konrad in den Monaten dazwischen seinen Zwillingsbruder gefunden? Das wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Nur so viel: Ariana Nero hat einen fesselnden Schreibstil, und ihr nächstes Buch, das im Frühsommer 2020 unter dem Titel "Hundshochzeit" erscheinen soll, ist bereits so gut wie fertig.

Info: Bei der "Langen Einkaufsnacht" in Heidelberg am Samstag, 14. Dezember, findet in der Buchhandlung Schmitt & Hahn (Hauptstraße 8) um 18 Uhr eine Signierstunde mit der Autorin statt.