Rhein-Neckar. (RNZ) Mehrere Feste und Events: Am Samstag und Sonntag wird wieder einiges geboten. Und das Wetter verspricht auch gut zu werden. Eine kleine Übersicht über die Veranstaltungen am Wochenende:

> Auf zum Mosbacher Flugplatz: Am Samstag und Sonntag steigt das Fliegerfest bei Mosbach-Diedesheim. Gefeiert wird am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Flugplatz am Schreckhof. Das Fliegerfest ist fast schon ein großes Familientreffen. Und genau so freuen sich die Piloten des Vereins auch wieder darauf, altbekannte Gäste und auch neue wiederzusehen. Tradition verpflichtet, so wird es natürlich auch dieses Jahr wieder zahlreiche Möglichkeiten geben, mit Flugzeug und Hubschrauber die Freiheit des Fliegens zu genießen. Mehr hier.

Flugsport mit oder ohne Motor steht am Wochenende beim Fest der Fliegergruppe Mosbach auf dem Hamberg im Mittelpunkt. Archivfoto: RNZ

> Sommerfest beim Luftsportverein Weinheim: Auf spektakuläre Manöver am Himmel dürfen sich die Weinheimer am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, freuen: Beim Sommerfest des Luftsportvereins Weinheim wird vom Modellflieger bis zur Boeing fast alles gezeigt, was die Herzen von Flugzeug-Fans höherschlagen lässt. Mit Karussell, Hüpfburg, Blasmusik und einem Brillantfeuerwerk ist aber auch am Boden für Unterhaltung gesorgt. Mehr hier.

Motorsegler RF 4 für Kunstflüge. Foto: zg

> Mitmach-Ausstellung für Kinder ab 12: Noch bis Sonntag ankert die MS Wissenschaft am Heidelberger Neckar beim Marstall. Schwerpunkt der diesjährigen Präsentation auf dem 100 Meter langen Frachtschiff ist das Thema "Künstliche Intelligenz" (KI). Sie gibt Einblicke in die Möglichkeiten von KI und zeigt, an welchen Stellen KI bereits heute Teil des Alltags ist. Besucher können selbst ausprobieren, was KI leisten kann. Ab Montag legt die MS Wissenschaft übrigens in Mannheim an. Mehr hier.

An Bord der MS Wissenschaft wird beispielsweise gezeigt, wie Künstliche Intelligenz Muster hinter Cyber-Angriffen erkennt und hilft, Angriffe schnell abzuwehren. Foto: Ilja Hendel/WiD

> Das Hirschhorner Ritterfest ist dieses Jahr nicht am ersten Septemberwochenende, sondern schon direkt zum Monatswechsel, also am kommenden Samstag/Sonntag, 31. August und 1. September. Los geht es am Samstag um 11 Uhr vor dem Hirschhorner Rathaus - geboten wird Handwerkerdorf, Lagerleben, Ritterkämpfen, Schaubuden, Essständen und eben dem zunftgemäßen Markttreiben. Mehr hier.