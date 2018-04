Darmstadt/Viernheim. (dpa/lhe) Ein Pilzsammler hat vor rund sieben Monaten im Wald bei Viernheim in Südhessen Säuglingsknochen entdeckt - jetzt sitzt die Mutter wegen versuchten Totschlags in U-Haft. Die 31-Jährige aus Mannheim habe keinen festen Wohnsitz und verbüße derzeit eine Ersatzfreiheitsstrafe, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt habe, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Freitag in Darmstadt. Die Aufklärung des Todes des kleinen Michael erfordere viel Ermittlungsarbeit, bisher habe sich seine Mutter auch noch nicht geäußert.

Mit der Auswertung ihrer E-Mails und Informationen aus ihrem Umfeld hoffen die Ermittler, den Tod des kleinen Jungen klären zu können. Michael sei am 22. März 2017 auf die Welt gekommen und habe mindestens drei Wochen gelebt. Er habe auch industrielle Babynahrung zu sich genommen, wie die Untersuchung des vollständigen Skeletts ergeben habe. Gefunden wurde das Skelett des Babys erst Anfang September in einer Wickeltasche.

Hintergrund Genproben werden ausgewertet - Ergebnisse erst Ende April Mannheim. (lsw/alb) Im Fall eines toten Babys aus dem Mannheimer Pfingstbergweiher wartet die Polizei einen Monat nach Abgabe von Speichelproben auf die Ergebnisse der DNA-Tests. Etwa 400 Frauen waren am 10. und 11. März einem Aufruf zur freiwilligen Probe gefolgt. Insgesamt hatte die Polizei Briefe an etwa 900 Frauen im Alter zwischen 14 Jahren und 35 Jahren verschickt, die im Süden von Mannheim wohnen. "Wir haben mittlerweile auch Frauen überprüft, die nicht zum Test gekommen waren", sagte ein Polizeisprecher, ohne Details zu nennen. Möglicherweise war darunter auch die Mutter des in Viernheim gefundenen toten Säuglings (s. Artikel links). Das Landeskriminalamt untersuche derzeit alle Proben, sagte der Sprecher: "Bis Ende April wird das wohl mindestens dauern." Danach werde die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft über weitere Schritte beraten. Ein Spaziergänger hatte das tote Mädchen am 12. Januar in dem Weiher entdeckt. Auf der Suche nach Hinweisen hatten die Mannheimer Behörden zuletzt auch einen Videoclip veröffentlicht und Flugblätter verteilt. Eine heiße Spur habe sich aber trotzdem nicht ergeben, hieß es. Ermittlungen zufolge lag das Baby einige Tage im Wasser. Bei der Geburt habe das Kind gelebt, hieß es. Zur Todesursache macht die Polizei bislang keine Angaben.

Was zwischen der Geburt und dem Tod war, muss jetzt geklärt werden. Die Todesursache sei noch unklar, auch, ob das mit einem Babybody bekleidete Kind in einer Tasche starb oder mit dieser zum Fundort gebracht wurde. «Es gibt keine Bruchverletzungen», sagte Hartmann. Die Untersuchung ergab, dass der Säugling bereits mit Drogen in Berührung gekommen war. Die Ermittler vermuten, dass die Mutter während der Schwangerschaft Drogen konsumiert hatte.

Die Mutter war erst nach einem Hinweis aus Baden-Württemberg identifiziert worden. Ein DNA-Abgleich hatte bestätigt, dass sie die Mutter des kleinen Jungen ist.