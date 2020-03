Rhein-Neckar. (rnz/mare) Der Rhein-Neckar-Kreis hat die Vorschriften für den Betrieb von Gaststätten in den 54 Kommunen verschärft. Das teilt das Landratsamt am Donnerstag mit. So soll verhindert werden, dass Besucher aus Heidelberg und Mannheim ins Umland gehen, da in beiden Städten bereits weiterführende Regelungen gelten.

Eine neue Musterallgemeinverfügung sei den Kommunen am Mittwoch überstellt worden, heißt es. Die Maßnahmen gingen dabei über die Verordnung des Landes hinaus. Der Betrieb von Gastronomieeinrichtungen ist demnach sowohl als Innen- wie auch als Außenbewirtschaftung untersagt. Der Grund für den Schritt sei, dass es im Rhein-Neckar-Kreis und in Heidelberg im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr positive Fälle gebe als in anderen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg.

Außerdem die bereits geltenden Regeln in Heidelbergund Mannheim. "Daher ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass es vermehrt zu Abwanderungen in die umliegenden Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises kommen wird, wenn wir nicht konsequent und geschlossen handeln", begründet Landrat Stefan Dallinger die Entscheidung und weist darauf hin, dass Mitnahmeangebote (Take-Away) der Gastronomiebetriebe weiterhin zulässig sind.

Darüber hinaus gilt:

> Ansammlungen von mehr als zehn Personen sind untersagt

> Versammlungen sind anmeldepflichtig

> Deckelung von Versammlungen mit Ausnahmegenehmigung auf 30 Personen

> Öffnung von Friedhofskapellen für Beerdigungen – auch hier Deckelung auf 30 Personen

> Sonnen-, Nagel- und Kosmetikstudios sind untersagt

> Camping- und Mobile Home Anlagen sind untersagt

"Die Lage ist ernst", so Landrat Dallinger. Er appelliert an die Einwohner, zu Hause zu bleiben und sagt: "Es ist sehr wichtig, das öffentliche Leben soweit es geht herunterzufahren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen."

Die Großen Kreisstädte im Rhein-Neckar-Kreis (Hockenheim, Leimen, Schwetzingen, Sinsheim, Weinheim und Wiesloch) haben bereits am Mittwoch bestätigt, dass die Allgemeinverfügung in deren Geltungsbereich kurzfristig umgesetzt wird.

Die Oberbürgermeister der größten Stadt nehmen so auch Stellung zu den Maßnahmen: "Die Stadt Hockenheim bedauert diesen Schritt gehen zu müssen, aber die aktuelle Lage lässt kein anderes Handeln zu", sagt Hockenheims OB Marcus Zeitler. "Nur wenn Bund, Land, Kreis und wir als Städte und Gemeinden zusammenhalten, können wir diese Krise bewältigen."

Hans D. Reinwald, Rathauschef in Leimen, fügt an: "Wir wissen was die Schließung der Gaststätten und Restaurants bedeutet, deshalb ist uns dieser Schritt auch nicht leichtgefallen." Leider sei er unvermeidbar. "Die Schließung der Gaststätten trifft Schwetzingen wegen der vielen betroffenen Betriebe hart, ist aber angesichts der sehr angespannten Situation im Rhein-Neckar-Kreis zum Schutz der Bevölkerung absolut notwendig und unabwendbar", meint Dr. René Pöltl. Sinsheims OB Jörg Albrecht nennt die Maßnahme einen "harten Schritt". "Aber der Schutz unserer Bevölkerung und unsere Solidarität in dieser schweren Krise, lässt keine andere Entscheidung zu." Der Weinheimer Rathauschef Manuel Just sagt, dass die Stadt solche Maßnahmen natürlich nicht gerne umsetze. "Aber wir sehen uns gezwungen, weil anders die unvernünftigen und, man muss es leider so sagen, fahrlässigen Ansammlungen von Menschen offenbar nicht zu verhindern sind." Und Dirk Elkemann, OB in Wiesloch, ist sich der Auswirkung bewusst: "Die Schließung der Gaststätten trifft die Betriebe in Wiesloch sehr hart. Auf dem Weg zur Bewältigung der Krise ist es jedoch eine der letzten Maßnahmen, um eine allgemeine Ausgangssperre noch zu vermeiden."