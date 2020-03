Heidelberg. (mare) Das Coronavirus hält ganz Deutschland in Atem. Längst hat es auch schon die Rhein-Neckar-Region und den Neckar-Odenwald-Kreis erreicht. Eine Chronologie der Ereignisse:

> Dienstag, 10. März 2020: In Waibstadt gibt es den ersten Corona-Fall in einer Grundschule. Zahlreiche Veranstaltungen werden in der ganzen Region abgesagt. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es 16 positiv getestete Fälle, in Heidelberg 6. 292 Kontaktpersonen sind ermittelt, womit im Kreis insgesamt 314 Menschen unter Quarantäne stehen.

> Montag, 9. März 2020: Die Zahlen steigen weiter. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es nun 18 Fälle - 5 in Heidelberg, 13 im Kreis. Zwei Schulen an der Bergstraße werden geschlossen. 186 Menschen in der Region befinden sich in Quarantäne. Die SAP schließt den Standort St. Ingbert. Am Heidelberger Helmholtz-Gymnasium gibt es keine weiteren Fälle, der Schulbetrieb läuft normal.

> Sonntag, 8. März 2020: Die Zahl Corona-Fälle im Südwesten steigt auf 199. Darunter weitere in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis: 5 im Heidelberger Stadtgebiet, 9 im Rhein-Neckar-Kreis.

> Freitag, 6. März 2020: Es gibt weitere Fälle in Heidelberg - unter anderem ist das Helmholtz-Gymnasium betroffen. In Neckar-Odenwald-Kreis ist der erste Fall Realität. Ein Beschäftigter der SRH in Neckargemünd ist ebenfalls infiziert. Die Zahl der Corona-Fälle in Baden-Württemberg beträgt nun 116.

> Donnerstag, 5. März 2020: Die Zahl der Ansteckungen steigt auf 92. Die Welle von Veranstaltungs-Absagen beginnt.

> Mittwoch, 4. März 2020: Ein zweiter Fall aus Heidelberg und ein Infizierter aus dem Rhein-Neckar-Kreis werden bekannt. Es handelt sich um einen 36 Jahre alten Reiserückkehrer aus dem Iran, ein 55-Jähriger, der zuvor in Südtirol im Skiurlaub gewesen war sowie ein 55-Jähriger, der Knotakt mit einer infizierten Person hatte. Ein Fall aus Mannheim und vier aus Heilbronn bestätigen sich ebenfalls. Insgesamt gibt es jetzt schon 65 Corona-Patienten im Südwesten.

> Dienstag, 3. März 2020: Die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg steigt auf 30. Erste Falschmeldungen machen die Runde.

> Montag, 2. März 2020: Ein Bewohner eines Altenheims in Bad Rappenau ist infiziert. Das Heim wird unter Quarantäne gestellt. Das Mannheimer Gesundheitsamt meldet die ersten drei Corona-Patienten. Auch in Heilbronn wird das Virus bei einem 20-Jährigen nachgewiesen. Die Zahl in Baden-Württemberg steigt auf 20.

> Samstag, 29. Februar 2020: Der Verdacht auf einen Infizierten in einem Buchener Hotel bestätigt sich nicht.

> Freitag, 28. Februar 2020: Es geht sofort Schlag auf Schlag. 13 weitere Fälle werden gemeldet. Im Rhein-Neckar-Kreis wird ein Italien-Urlauber positiv auf das Virus getestet und in einer Heidelberger Klinik behandelt.

> Donnerstag, 27. Februar 2020: Die ersten Fälle werden bekannt. In Baden-Württemberg trifft es einen Italien-Urlauber im Landkreis Göppingen.

