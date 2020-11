Golfen bei herrlichstem Sonnenschein: Ein Privileg, das dieses Ehepaar auf dem Golfplatz in Oftersheim an diesem wolkenlosen Tag in vollen Zügen genossen hat. Im Nachbarbundesland Hessen ist diese Betätigung derzeit untersagt. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Oftersheim. Die baden-württembergischen Golfer haben es bis Freitag deutlich besser getroffen als ihre hessischen Golffreunde: Denn während das "Ländle" Golfspielen seit Montag dieser Woche zulässt, mit ein paar Einschränkungen zwar, aber grundsätzlich ist Golfen erlaubt, durften die Hessen überhaupt nicht spielen. Laut Hessischem Golfverband dürfen die Plätze nun aber ab sofort wieder genutzt werden.

Schon war gemutmaßt worden, die Hessen könnten auf Plätze in der nordbadischen Nachbarschaft ausweichen, aber das wäre ohnehin nahezu chancenlos gewesen. Die Plätze sind komplett belegt, weil sich die hiesigen Mitglieder vorher online einbuchen, wie Petra Heinemann, Managerin beim Golfclub Rheintal in Oftersheim, bestätigte.

Als Ende März der große Lockdown ausgerufen wurde, galt das für alle Sportarten, auch für jene im Freien. Und zwar bundesweit. Die Golfer waren davon ebenso betroffen wie Tennisspieler oder Jogginggruppen, selbst wenn sich alsbald Zweifel an den Verboten von Sport im Freien breitmachten. Beim reinen Golfspiel draußen ist Abstand grundsätzlich wünschenswert, beim Abschlag sowieso. Auf das sonst obligatorische Händeschütteln nach Ende einer Golfrunde lässt sich gut verzichten, wie man inzwischen weiß. Die Fahne am Loch muss drinnen bleiben, die Rechen an den Bunkern sind verschwunden. Keiner muss außer dem eigenen Equipment irgendetwas anfassen.

So funktionierte es seit der Öffnung der Golfplätze im Frühsommer auch reibungslos. Weil sich alle Golfspieler vor Spielbeginn in eine Startliste einzutragen hatten, waren die gängigen Hygieneanforderungen erfüllt: Dem Club lagen die Namen aller Golfspieler auf dem Platz vor.

Neu ist seit Montag, dass grundsätzlich nur noch zwei Spieler auf ihre Runde gehen dürfen statt der sonst zulässigen Vierer-Flights, außer: Zwei gehören dem gleichen Hausstand an. Dann dürfen ausnahmsweise drei Personen spielen. Beim Golfclub Rheintal dürfte es am Wochenende manche Diskussion gegeben haben. Wo sich bis Sonntag vier Spieler für diese Woche in die Startliste eingetragen hatten, mussten nun theoretisch zwei zuhause bleiben oder sich eine neue Startzeit suchen.

Die Clubleitung setzte die Startliste am Sonntag jedenfalls auf Null. Konsequenz aus der neuen Regel: Der frühe Bucher frisst den Wurm. Wer sich zeitig um Startzeiten bemühte, ist klar im Vorteil. Das führte bereits dazu, dass es für die nächsten sieben Tage ziemlich flott keine freie Startzeit mehr gab. Und Mitglieder des eigenen Clubs haben Vorzug gegenüber Mitgliedern fremder Clubs.

Beim bestens frequentierten Golfclub Rheintal kommt der Verbund mit den Clubs in Hemsbach, Kurpfalz und Pfälzerwald hinzu, die alle zur Gutperle-Gruppe gehören und damit freies Spiel im Oftersheimer Hardtwald haben. Da kommen insgesamt 4500 Spieler zusammen, die täglich auf 400 Startplätze zugreifen können, 100 in Rheintal, wie Petra Heinemann sagte. Das führt ohnehin zu einer sehr guten Auslastung des Platzes. Manche sprechen gar von einem zu starken Druck. Der Golfplatz, Mitte der 1950er Jahre von den Amerikanern sorgsam ausgesucht und angelegt, hat unschätzbare Vorteile durch seinen sandigen Untergrund. Das Wasser versickert hier auch bei heftigen Regenfällen recht schnell – kurz: Der Platz ist ganzjährig fast durchgängig bespielbar, wogegen andere den Spielbetrieb in Regenperioden einstellen müssen. Das bringt eine zusätzliche Attraktivität des Platzes in Oftersheim. Aber wenigstens wird es jetzt keinen "Ansturm" von hessischen Golfern geben.