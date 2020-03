Mannheim. (pol/mare) Das Polizeipräsidium Mannheim hat bereits eine Vielzahl von Strafanzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln wie auch gegen das Verbot des Aufenthalts im öffentlichen Raum, von Veranstaltungen und sonstigen Ansammlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim vorgelegt. Das teilen die Behörden mit.

Die Strafanzeigen werden kurzfristig bearbeitet. Soweit hinreichender Tatverdacht besteht, wird umgehend öffentliche Klage erhoben werden. Im Falle der Verwirklichung von Ordnungswidrigkeiten erfolgt eine zeitnahe Abgabe an die zuständige Bußgeldbehörde.

Die Ermittlungen in diesen Fällen werden durch die Staatsanwaltschaft Mannheim, Schwerpunktabteilung für Wirtschaftsstrafverfahren sowie Ermittlungsbeamte / Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Mannheim geführt.

Update: Dienstag, 24. März 2020, 17.44 Uhr

Rhein-Neckar. (alb/fhs/rö/tk) Entschlossen und mit starken Kräften hat die Polizei am Wochenende in der Region die Allgemeinverfügungen der Kommunen zur Eindämmung des Corona-Virus durchgesetzt, aber auch mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz und Verbote festgestellt. Wie der Mannheimer Polizeisprecher Norbert Schätzle der RNZ sagte, seien die Streifendienste in der Quadratestadt, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis um Beamte aufgestockt worden, die normalerweise Aufgaben in der Kriminalprävention oder bei Schulungen versehen.

Darüber hinaus stünden Ordnungshüter aus Einssatzzügen zur Verfügung, die gewöhnlich bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen oder Konzerten ihren Dienst verrichten und aktuell "frei" sind. Dadurch habe man die Streifentätigkeit in allen 17 Revieren ausweiten können.

Feiernde an Tankstellen und Skaterparks, auf Parkplätzen oder an Sportanlagen: In der Nacht auf Samstag traf die Polizei zahlreiche Unbelehrbare bei einem Dutzend "Corona-Partys" in der Region an. Viele der insgesamt knapp 80 Teilnehmer hätten sich nicht um das Wohl der Allgemeinheit geschert und sich mitunter uneinsichtig gezeigt. Es seien Alkohol und Drogen konsumiert, in vielen Fällen auch laute Musik abgespielt worden, erklärte Schätzle.

Einen weiteren Schwerpunkt legte die Polizei auf Gaststätten- und Geschäftskontrollen. Laut Schätzle registrierten die Beamten in der Nacht auf Samstag zehn Lokale, die trotz Verbots geöffnet hatten, und in denen die Wirte die Gäste inner- und außerhalb der Kneipen bedienten. Auch in einem Blumenladen und einem Elektrogeschäft wurde noch Ware verkauft. Daneben brachten die Polizisten zahlreiche Kinder und Jugendliche zu ihren Eltern zurück, die sich auf eigentlich geschlossenen Spielplätzen aufgehalten hatten.

Am Samstagvormittag schlossen die Beamten 18 Friseurgeschäfte in der Mannheimer Innenstadt sowie vier in Heidelberg. Die Betreiber hatten, wie Polizeisprecher Schätzle erklärt, offenbar noch nichts von der weiter verschärften Rechtsverordnung des Landes mitbekommen. Die Geschäftsleute hätten sich jedoch einsichtig gezeigt.

Auch in Wiesloch und Walldorf wurden einige Verstöße festgestellt. So hatten sich nach Polizeiangaben am Freitagabend kurz vor 20 Uhr acht junge Leute an der Feuerstelle beim Walldorfer Skaterpark zur "Corona-Party" getroffen. An einer Wieslocher Tankstelle habe es etwa zur gleichen Zeit eine Ansammlung von mehreren Jugendlichen gegeben.

Kurz nach 17 Uhr bemerkten die Beamten zudem in Wiesloch eine Gaststätte, die noch geöffnet hatte – alle neun Gäste wurden nach Hause geschickt. Am verregneten Samstag spielte dann das schlechte Wetter der Vernunft in die Karten und es gab laut Polizei im gesamten Revier Wiesloch nur noch zwei kleinere "Corona-Partys" mit relativ wenigen Personen. In beiden Fällen seien Platzverweise erteilt worden.

Seit wenigen Tagen patrouillieren Fußstreifen in der Sinsheimer Innenstadt, haben ein Auge auf die Einhaltung der Öffnungszeiten und der erforderlichen Mindestabstände. Das Wochenende verlief nach ersten Erkenntnissen ruhig, bis zuletzt waren keine größeren Verstöße bekannt. Dagegen musste am Donnerstagabend an der Burg Steinsberg eine "Corona-Party" aufgelöst werden. Über 130 Personen, darunter viele Jugendliche, hatten dort gefeiert, zum Teil mit Gesichtsschutzmasken. Als das Ordnungsamt Wind von der Sache bekam, wurde das Treffen geräumt. Ohne größeren Widerstand, wie es aus dem Rathaus heißt. Allerdings sei es am darauffolgenden Freitag an dem beliebten Ausflugsziel zu ähnlichen Szenen gekommen.

Von Freitagabend bis Sonntagmorgen zählte die Polizei 114 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, die meisten davon auf den insgesamt 17 "Corona-Partys". Diese stiegen neben Walldorf/Wiesloch und Sinsheim auch in den Revierbereichen Weinheim (drei Fälle), Neckargemünd (zwei), Ladenburg (einer), Mannheim-Innenstadt (drei) und Mannheim-Nord (einer). Nach dem verregneten Samstag versprach der Sonntag aus Polizeisicht aufgrund herrlichen Sonnenscheins "spannend" zu werden. Doch zeigten sich die Menschen in Heidelberg vorbildlich. Zwar seien die Naherholungsgebiete, der Heiligenberg um die Thingstätte und der Königstuhl stark frequentiert gewesen, sagte Schätzle. Doch hätten alle Spaziergänger die Abstandsregelungen eingehalten. Die Neckarwiese in Neuenheim sei frei geblieben.

In Mannheim waren der Paradeplatz und die Wasserturmanlage Anziehungspunkte. Die Menschen dort seien angesprochen worden und auf die Allgemeinverfügung der Stadt hingewiesen worden, teilte die Polizei mit. Die meisten hätten von dem Aufenthaltsverbot nichts mitbekommen, so Schätzle. Im Einzugsbereich des Präsidiums seien von Freitagabend bis Sonntagnachmittag 20 Personen angezeigt worden, die gegen die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes verstoßen haben sollen. Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz zeigte sich in einer Stellungnahme am Samstagabend zufrieden. "Die Regelungen finden ganz überwiegend Zustimmung", sagte er.

Im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis kam es am Wochenende lediglich zu vereinzelten Platzverweisen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Heilbronn berichtetet, hätten alle Betroffenen Verständnis geäußert. Es habe nirgendwo Ärger gegeben. Ebenfalls erfreulich: Alle Geschäfte, Gaststätten und Friseurgeschäfte hielten sich an die Regeln.

Update: Sonntag, 22. März 2020, 20.45 Uhr

Heidelberg/Rhein-Neckar. (pol/mare) Die Polizei ist am Wochenende weiter konsequent gegen Verstöße gegen die Corona-Regeln vorgegangen. Das teilen die Beamten mit.

Am Samstagvormittag wurden in der Mannheimer Innenstadt insgesamt 18 Frisörgeschäfte geschlossen, in Heidelberg waren es vier (Ladengeschäfte und ein Tattoo-Studio). Nach Eindrücken der Polizei war die neue Rechtslage noch nicht allgemein bekannt. Darüber hinaus wurden mehrere geöffnete Geschäfte, die nach der Rechtsverordnung des Landes geschlossen bleiben sollten, beanstandet und dann geschlossen. Grundsätzlich zeigten alle Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen.

Aufgrund der schlechten Witterung waren Sport-, Spiel- und Parkanlagen sehr schwach frequentiert. Dennoch gab es einzelne Platzverweise und Strafanzeigen wegen Gruppenbildungen zumeist durch Jugendliche und junge Erwachsene. Von Freitag auf Samstag stellte die Polizei insgesamt 12 dieser "Corona-Partys" mit 77 Teilnehmern im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim.

Betroffen waren Wiesloch und Walldorf, Weinheim, Neckargemünd, Sinsheim und die Mannheimer Innenstadt. Von Samstag bis Sonntagmorgen waren es lediglich fünf dieser Zusammenkünfte mit 20 Teilnehmern in Wiesloch, Ladenburg und Mannheim.

Von Freitagabend bis Sonntagmorgen gab es insgesamt 114 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz. Den größten Teil betrafen die Teilnehmer der "Corona-Partys". Aufgrund der guten Witterung, die zum Spazieren und Flanieren sowie zum Verweilen im Freien einlud, versprach der Sonntag für die Ordnungshüter "spannend" zu werden.

Trotz kühlem Wetter zog es vielen Menschen in der gesamten Region ins Freie, um die Sonne zu genießen. Die Naherholungsgebiete in Heidelberg, der Heiligenberg um die Thingstätte und der Königstuhl waren stark frequentiert. Alles Spaziergänger, die Kontaktempfehlungen der Verfügungen berücksichtigten. Die Neckarwiese in Neuenheim war frei.

In Mannheim waren der Paradeplatz und die Anlage am Wasserturm ebenfalls ein großer Anziehungspunkt. Die Menschen dort wurden angesprochen und auf die Verfügung der Stadt hinwiesen. Aufgrund weit verbreiteter Unkenntnis, sich dort nicht aufhalten zu dürfen, blieb es bei informatorischen Gesprächen.

Darüber hinaus wurden in der gesamten Region nur ganz vereinzelt Verstöße festgestellt, insgesamt mussten mit Stand 17 Uhr 20 Personen angezeigt werden, bei denen der Verdacht besteht, gegen die Bestimmen des Infektionsschutzgesetzes verstoßen haben.

"Die Menschen sind in hohem Maße bereit, ihr persönliches Verhalten dieser Krise anzupassen und ihr öffentliches Leben und ihre sozialen Kontakte einzuschränken", sagte Polizeipräsident Andreas Stenger.

Update: Sonntag, 22. März 2020, 18.03 Uhr

Heidelberg. (pol/mare) Wie angekündigt, hat die Polizei ihre Präsenz seit Freitag stark erhöht, um die Allgemeinverfügungen der Städte und Gemeinden ab sofort konsequent durchzusetzen. Verstöße und Straftaten gegen das Infektionsschutzgesetz wurden konsequent geahndet, wie die Polizei mitteilte.

Und auch in der Nacht zum Samstag gab es zahlreiche Menschenansammlungen, überwiegend von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich teilweise uneinsichtig zeigten.

Etliche Feierende wurden an Tankstellen und Skaterparks, auf Parkplätzen und Parkanlagen, an Sportanlagen und -hallen sowie an Waldparkplätzen angetroffen. Es handelte sich um kleinere Gruppen und Ansammlungen von bis zu 15 Personen, die Alkohol und Drogen konsumierten. In vielen Fällen spielten diese auch Musik ab. Das Polizeipräsidium Mannheim registrierte ein Dutzend Partys, bei denen insgesamt 77 Personen angetroffen wurden. Gegen die Teilnehmer werden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Einhaltung der Schließung von Gaststätten und Geschäften. Hierbei wurden zehn Gaststättenbetreiber angetroffen, die in und außerhalb ihres Betriebes Gäste an Tischen und Bänken bewirteten. Darüber hinaus hatte ein Blumenladen und ein Elektrogeschäft geöffnet und verkauften Waren.

Bei den Streifen wurden auch zahlreiche Kinder und Jugendliche auf geschlossenen Spielplätzen entdeckt. Sie wurden von den Beamten auf die derzeit geltenden Regeln hingewiesen und wurden danach in die Obhut der informierten Erziehungsberechtigten gegeben.

Das Polizeipräsidium Mannheim teilte mit, dass ihre Beamten auch in den kommenden Tagen erhöht Präsenz zeigen und verstärkt kontrollieren werden.

Update: Samstag, 21. März 2020, 13.28 Uhr

Heidelberg/Rhein-Neckar. (pol/mare) Die Polizei will die Allgemeinverfügung und die Corona-Regeln in Heidelberg ab sofort konsequent durchsetzen und ahnden. Die sichtbare Polizeipräsenz werden erhöht und der Kontrolldruck massiv hochgefahren. Das teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Dazu sollen die Aufgaben der Polizeireviere priorisiert und zusätzliche Personalressourcen für den Streifendienst zugewiesen werden. "Unser Ziel ist es, durch flächendeckenden Kontrolldruck dafür zu sorgen, dass Menschenzusammenkünfte unterbleiben und die Regeln der Verfügungen beachtet werden", sagte Polizeipräsident Andreas Stenger. "Wir müssen alles tun, um die Infektionsgeschwindigkeit zu verlangsamen. Das hat oberste Priorität."

Zudem sei sichtbare Polizeipräsenz und konsequentes Einschreiten nötig, um das Sicherheitsgefühl der Bürger in den menschenleeren öffentlichen Räumen zu bewahren. Die Sozialkontrolle sei in der Krise ein wichtiger Faktor, "um den wir uns mit aller Energie kümmern", sagte Stenger.