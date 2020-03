Heidelberg. (run) Viele Restaurantbesitzer im Heidelberger Umland bangen durch die Corona-Krise um ihre Existenz. Gastronomen treffen die landesweiten Maßnahmen besonders hart, da jeder Tisch im Gastraum, der mittags oder abends unbesetzt bleibt, der Verlust von einkalkulierten Umsätzen bedeutet. Gastronome sind auch nach der Krise an die begrenzte Kapazität ihres Lokals gebunden. Jeder verlorene Gast bleibt also verloren.

Um die Gastronomen in Heidelberg und im Umland zu unterstützen, listet die RNZ Restaurants und Speisegaststätten auf, die einen Liefer- oder Abholservice anbieten. Zu finden ist die Liste unter www.rnz.de/einzelhandel.

Inhaber weiterer Restaurants, die ebenfalls Homeservice anbieten und auf dieser Liste aufgenommen werden wollen, wenden sich bitte per E-Mail an aktion@rnz.de und schicken die Informationen (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Homepage) mit.

Neckarsteinach

Restaurant "Zum Schiff"

Neckargemünder Straße 2, 69239 Neckarsteinach

06229/324

www.zum-schiff.de

St.Leon-Rot

Trattoria Pizzeria L‘Italiano

Hauptstraße 102, 68789 St.Leon-Rot

06227 / 3983443

Litaliano-rot@gmx.de

trattoria-pizzeria-litaliano-sankt-leon-rot.de

Walldorf

Landhotel Sickinger Hof

Schlossplatz 1, 69190 Walldorf

06227/8310

info@sickinger-hof.de

www.sickinger-hof.de