Von Anton Ottmann

Wiesloch-Baiertal/Simara. Das Foto zeigt drei Newari-Mädchen in traditionellen Gewändern beim Tempel-Besuch in Nepal. "Auf ein solch harmonisches Bild werden wir in den nächsten Monaten verzichten müssen, denn die Corona-Pandemie hat Nepal brutal in den Klauen", hat Manfred Brenneisen, der Vorsitzende des Vereins "Future for Nepal’s Children", den Mitgliedern geschrieben. Der in Wiesloch beheimatete Verein betreibt seit 2004 das "Karuna Kinderhaus" für 45 elternlose und sozial benachteiligte Mädchen zwischen vier und 19 Jahren.

Zudem unterstützt er Schulen und Ausbildungsstätten finanziell – schwerpunktmäßig die St. Alphonsa’s School in Simara unweit der indischen Grenze, wo 640 Kinder aus der armen Bevölkerung von der ersten bis zur zehnten Klasse unterrichtet werden. Denn nur durch Bildung werde der Teufelskreis der Armut durchbrochen, meint Brenneisen.

Wie er weiter berichtet, sei das "Karuna Kinderhaus" von der Pandemie direkt betroffen, da sich die beiden Hauptansprechpartnerinnen, die Ordensschwestern Deepa und Rosna, an Ostern während einer notwendigen Reise ins indische Kerala mit Covid-19 infiziert haben. Sie seien inzwischen glücklicherweise genesen, und er hoffe, dass sie bald zurückkehren könnten, denn sie würden vor Ort dringend gebraucht.

Auch in der St. Alphonsa’s School in Simara hätten sich alle vier Ordensschwestern, die dort als Lehrerinnen arbeiten, infiziert, seien aber auf dem Weg der Besserung. Durch die Schulschließung konnten die Abschlussprüfungen nicht durchgeführt werden, und der Ausfall der Schulgebühren stelle die Einrichtung vor finanzielle Probleme. Brenneisen ist zutiefst beunruhigt über die aktuelle Corona-Infektionswelle, es grassiert die indische Variante des Virus. Täglich werden neue Höchstzahlen gemeldet, im Verhältnis zur Bevölkerungszahl sogar mehr als in Indien. Wegen der geringen Testkapazitäten muss von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. Dass bei einer Stichprobe von 18.000 Getesteten über die Hälfte infiziert war, spricht Bände.

Das ohnehin fragile Gesundheitssystem sei total überfordert, insbesondere im Kathmandu-Tal, in dem der Verein sein Kinderheim unterhält, ist in der internationalen Presse nachzulesen. Inzwischen ist das Virus auch in die entlegensten Dörfer vorgedrungen, wo die Menschen überhaupt keine Chance auf Behandlung haben. Selbst aus den Basis-Lagern am Mount Everest und am Achttausender Dhaulagiri im Westen des Landes wurden schon Covid-19-Infektionen gemeldet.

In den Krankenhäusern mangelt es an freien Betten, Sauerstoff und Personal. Nach einem Behörden-Bericht vom Mai 2020 stehen für die fast 30 Millionen Einwohner in Nepal gerade einmal 1600 Betten auf Intensivstationen und 480 Beatmungsgeräte zur Verfügung. Ein Arzt kommt auf rund 140.000 Menschen, in Deutschland sind es 200.

Für eine wirksame Immunisierung müssten Millionen Impfdosen geliefert werden. Alleine für die anstehende Zweitimpfung, die wichtig ist, um neue Mutationen zu verhindern, würden kurzfristig 1,6 Millionen Dosen benötigt. Hauptlieferant Indien hat aber angesichts der eigenen dramatischen Lage den Export eingestellt.

Die Wirtschaft, die schon unter dem ersten Lockdown gewaltig zu leiden hatte, ist jetzt weitgehend zusammengebrochen. Geschäfte und Betriebe sind genauso geschlossen wie Schulen, Behörden und Universitäten. Die Haupteinnahmequelle des Landes, der Tourismus, ist vollkommen zum Erliegen gekommen, Hotels und Restaurants stehen vor dem Ruin. Auch die Löhne der Wanderarbeiter entfallen weitgehend, da viele arbeitslos geworden sind. Von staatlicher Seite erhalten sie keine Hilfe.

Nepal ist eines der ärmsten Entwicklungsländer der Welt und liegt laut dem Internationalen Währungsfonds, gemessen am Bruttosozialprodukt, auf Rang 144 von 188 Ländern. Etwa ein Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze, fast jedes zweite Kind ist chronisch unterernährt. Für die einfache Bevölkerung ist die Behandlung in privaten Krankenhäusern unerschwinglich, in den staatlichen gibt es so wenige Betten, dass viele Patienten in der Lobby und auf dem Hof behandelt werden müssen.

Eine Sanitäterin behandelt einen Corona-Patienten vor der Notaufnahme eines staatlich geführten Krankenhauses. Foto: dpa

Nepal befindet sich darüber hinaus mit seinen 30 Millionen Einwohnern und etwa 100 ethnischen Gruppen in einer äußerst desolaten politischen Lage. Die über 240 Jahre dauernde Monarchie wurde nach einem zehn Jahre dauernden Bürgerkrieg (1996-2006) abgesetzt.

2008 wurde in einem umfassenden Friedensvertrag zwar die "Demokratische Republik Nepal" geschaffen, allerdings mit sehr großen sozialen Unterschieden, Überresten des alten Kastensystems und einer Analphabeten-Quote von 45 Prozent. Korruption ist weit verbreitet, das Staatswesen bis zum heutigen Tag sehr krisenanfällig und in der Pandemie recht hilflos. Zusammen mit anderen deutschen Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) möchte der Wieslocher Verein eine Soforthilfe für die notleidende Bevölkerung organisieren und ruft seine Mitglieder und die Öffentlichkeit zu Spenden auf.

Ähnlich wie bei dem großen Erdbeben 2015, wolle man im Umkreis des Kinderhauses Grundnahrungsmittel und andere dringend benötigte Dinge des täglichen Bedarfs an Bedürftige verteilen. Brenneisen hofft, dass er dazu eine Summe zwischen 50.000 und 70.000 Euro zusammenbekommt und versichert, dass die Spenden ohne jeglichen Abzug weitergegeben werden.

Info: Spenden werden (gegen Spendenbescheinigung) erbeten auf das Konto: Future for Nepal’s Children, IBAN DE31.6704.0031.0661 8771 00. Weitere Infos unter www.funech.com oder durch Manfred Brenneisen unter Telefon 0160/908 966 12 oder per Mail an info@funech.com.