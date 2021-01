Heidelberg. (hol) Bereits gebuchte Termine für die beiden Corona-Schutzimpfungen müssen nicht im gleichen Impfzentrum stattfinden. Das haben der Rhein-Neckar-Kreis und das Landesgesundheitsministerium klargestellt.

Die derzeit eingesetzten Impfstoffe von Biontech und Moderna werden in zwei Dosen im Abstand von 21 bzw. 28 Tagen verabreicht. Über die Homepage www.impfterminservice.de war es bislang möglich, zwei Termine in unterschiedlichen Impfzentren zu buchen. So ging es auch einer Leserin, die für ihre Eltern nur Ersttermine in Mannheim fand. Anschließend habe ihr das Portal auch Folgetermine im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) im Heidelberger PHV angezeigt. Wegen der kürzeren Fahrzeit buchte sie dort und erhielt die Termine per E-Mail bestätigt. Als sie zur Sicherheit bei der Hotline 116117 nachfragte, erhielt sie mehrfach die Antwort, das sei nicht zulässig.

Eine Nachfrage der RNZ bei der Landesregierung ergab: Seit dieser Woche ist die Buchung nur noch an einem Ort für beide Dosen möglich. Zuvor gebuchte, gesplittete Termine bleiben aber gültig und sollten "auf jeden Fall eingehalten werden", betonte ein Sprecher. Wichtig sei, zur zweiten Impfung den Nachweis über die Erstimpfung mitzubringen.

Beide Termine in einem Zentrum zu buchen ist logistisch sinnvoll, weil vor Ort die Hälfte jeder Impfstofflieferung für die Zweitimpfung zurückgelegt wird.