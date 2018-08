Eigentlich hätte der Zirkus auf dem Gelände am Ortsausgang Richtung Brühl laut einer Landesbauordnung nicht stehen dürfen. So argumentiert die Stadt, doch einen Rechtsstreit wollte sie nicht eingehen. Foto: Lenhardt

Von Wolf Goldschmitt

Schwetzingen. Das Gastspiel des "Circus Baruk" ist am Wochenende Vergangenheit. Waren im Vorfeld die Emotionen von Tierschützern hochgekocht, halten die Kritiker von Dressurnummern inzwischen den Ball flacher. Ebenso die Stadt Schwetzingen, die beim Bau des Zelts auf privatem Terrain einen Verstoß gegen das Gesetz witterte.

Zirkuszelte zählen laut Paragraf 69 der Landesbauordnung zur Gruppe der "Fliegenden Bauten". Bei der Abnahme durch das Baurechtsamt ging es allerdings nicht um die Größe des Zelts, sondern um die Frage der Zulässigkeit auf einer Fläche im Außenbereich, die eigentlich der Landwirtschaft vorbehalten ist. Nachdem der Zirkus bereits aufgebaut hatte und das Zelt vom Tüv für die Vorstellungen freigegeben war, drückte die Kommune ein Auge zu und verzichtete auf eine juristische Auseinandersetzung.

Ungeachtet dessen ziehen Kommentare in den Sozialen Netzwerken aktuell ein positives Fazit des Gastspiels. Alle Tiere seien letztlich gut versorgt, wenn es natürlich auch immer noch artgerechter gehe. Und die "neue" Spielstätte sei - Gesetz hin, Gesetz her - auf alle Fälle tierfreundlicher als eine Manege mitten in der Stadt.

Barbara Schwalbe vom Tierschutzverein Schwetzingen fordert Achtung vor den Tieren. Zusammen mit zahlreichen anderen Tierschützern protestierte sie vor einer Nachmittagsvorstellung des Circus Baruk für einen wildtierfreien Zirkus. "Als unser Verein hörte, dass wieder ein Wanderzirkus mit Tierarten aus Afrika in der Stadt gastiert, wurde uns sofort klar, dass wir nicht tatenlos bleiben werden", erklärt Vereinsvorsitzende Sandra Mummert die 45-minütige Demonstration.

Rund 50 Besucher, die die Vorführung sehen wollten, blieben davon nicht unberührt. Alle Debatten über den "Zirkus der Zukunft", der auf Tierdressuren ganz verzichten solle, liefen aber sachlich und friedlich ab. Selbst die Direktorin, Sarina Baruk, und ihr Mann, Jonny, blieben cool. Sie hätten solche Aktionen bereits erlebt und sich selbst in Sachen Tierhaltung nichts vorzuwerfen. Man könne natürlich nur für sich sprechen.

Alle tierschutzrechtlichen Regelungen würden sehr korrekt eingehalten, sagen die beiden Tierhalter. Besonders wichtig sei in Schwetzingen diesmal das große Areal auf Naturboden, das allen Tieren ausreichend Freilauf biete.

Ähnlich bewertet auch Barbara Schwalbe die Lage an der Manege. "Dieser private Platz ist wirklich besser als einer mitten in der Stadt", sagt sie. Auch seien die Tiere wohl gut mit Wasser und Futter versorgt.

Doch Kritikpunkte bleiben. Das seien vor allem die Transportwege in der großen Hitze, die allen Vierbeinern zu schaffen machten. Positiv sieht sie die Tatsache, dass Baruk keine Raubtiere hält, sondern nur Zebras, Kamele, Pferde und Ponys.

"Tierdarbietungen oder Dressuren haben wir auch keine", versichert Jonny Baruk. Mit Artistik und Clowns bestreitet der Zirkus am Nachmittag der Demo vor rund 50 hauptsächlich jugendlichen Gästen sein Unterhaltungsprogramm.

Die Schwetzinger Tierschützer haben das Gelände wiederholt zusammen mit den Zirkusbetreibern inspiziert und waren auch nach einem zweiten Rundgang mit der Wildtierhaltung "nicht unzufrieden", wenngleich ihnen ein Zirkus ganz ohne Vierbeiner noch lieber wäre.