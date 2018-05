Von Matthias Kehl und Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen/Hamburg. Ganz Fußballdeutschland schaut zu, wenn der Hamburger Sportverein am heutigen Samstag um 15.30 Uhr im Volksparkstadion um die Bundesliga-Relegation kämpft. Dass der "Dino" im Saisonfinale einen positiven Leistungsschub erfährt und überhaupt noch auf die Rettung hoffen darf, ist vor allem seinem in Edingen-Neckarhausen aufgewachsenen Cheftrainer Christian Titz (gesprochen "Tietz") zu verdanken, der seit dem 13. März beim Traditionsklub an der Seitenlinie steht. Rund 580 Kilometer entfernt vom Abstiegs-Endspiel, drückt man dem 47-Jährigen in seiner Heimat fest die Daumen.

RNZ-Interview mit Christian Titz Edingen-Neckarhausen. Unmittelbar vor dem Bundesliga-Saisonfinale gegen Borussia Mönchengladbach hat der Hamburger Sportverein angekündigt-, mit Coach Christian Titz unabhängig vom Ligaverbleib weiterarbeiten zu wollen. Ein bemerkenswerter Vertrauensbeweis des Rautenklubs, wo der Trainerstuhl im vergangen Jahrzehnt einem Schleudersitz glich. Der in Edingen-Neckarhausen aufgewachsene Titz spricht mit der RNZ über Werte, seine Anfänge beim HSV und Weggefährten aus der Heimat. Herr Titz, als gebürtiger Edingen-Neckarhäuser begannen Sie ihre Fußball-Karriere beim FC Vikoria Neckarhausen. Was hat Ihnen der Verein für Ihre späte Laufbahn als Spieler und Trainer mit auf dem Weg gegeben? Ich habe zu einer Zeit mit dem Fußballspielen begonnen, in der es um Werte wie Anstand, Respekt, Pünktlichkeit, Disziplin und Gemeinschaftsgefühl ging. Das sind Dinge, die mich geprägt haben. Das hängt auch damit zusammen, dass mein Vater bei der Viktoria einige Jahre mein Trainer war. Da, wo man anfängt Fußball zu spielen, wird auch der Grundstein für die Zukunft gelegt. Und die Viktoria war der Verein, in dem ich lange Jahre trainiert und gespielt habe. Wie führte Sie Ihr Weg nach Hamburg? Das ging 2014 los. Zu der Zeit habe ich zum ersten Mal beim HSV mit Lewis Holtby individuell trainiert. Ich habe mit Coaching Zone Portal ein eigenes Dienstleistungsunternehmen, über das ich Bücher vertreibe, Vorträge halte sowie Individualtraining und Jahrgangsstufentraining anbiete. Ich war dann eine Woche beim HSV gebucht, wo ich mit unterschiedlichen Mannschaften trainiert habe. Darüber hat sich dann der Kontakt zueinander vertieft. Und irgendwann kam dann Sportdirektor Bernhard Peters auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, hauptamtlich beim HSV zu arbeiten. Daraus wurde dann zunächst eine Zusammenarbeit als U 17- und Individualtrainer. Ex-Hauptamtsleiter Wolfgang Ding und Klaus Kapp erinnern sich in Bezug auf Ihre damalige Ausbildung im Rathaus: "Christians große Leidenschaft war schon damals der Fußball." Ach, der Kappe-Bäcker (lacht). Die beiden waren für den größten Handballverein in Edingen-Neckarhausen tätig. Das waren immer sehr angenehme Gespräche mit ihnen. So, wie sie die Leidenschaft für den Handball vermittelt haben, war es für mich der Fußball. Ich wollte selbst immer Fußballspieler werden, dann später Trainer. Es ist toll, dass das in Erfüllung gegangen ist. Ich weiß das sehr zu schätzen und bringe dem Ganzen sehr viel Demut entgegen. Nur den wenigsten ist es vergönnt, eine Bundesligamannschaft zu trainieren. Ich bin sehr dankbar, dass mir das Leben eine solche Chance gegeben hat. Ihre Grundschul-Kameradin Anja Witmann hat uns erzählt: "Christian war immer etwas verschmitzt. In der Disco ‚Pflaumenbaum' in Mannheim hat man ihn mit seinen Kumpels getroffen." Da kommen natürlich viele positive Erinnerungen auch an die Zeit, in der ich jung war (lacht). Ich mochte es, abends auszugehen und das Leben zu genießen, das finde ich auch wichtig für junge Leute. Von meinen Spielern wünsche ich mir auch eine gewisse Verschmitztheit, weil das bedeutet, dass sie auf dem Platz selbstbewusst und ideenreich sind. Ich glaube, ein wenig Frechheit auf dem Fußballplatz kann nicht schaden.

"Falls Christian Titz tatsächlich mit Hamburg die Klasse hält, wäre ein Eintrag für ihn ins Goldene Buch der Gemeinde denkbar", lässt Simon Michler, Bürgermeister der 14.000- Einwohner-Ortschaft am Neckar, seinen Gedanken freien Lauf. Spätestens seit seiner Beförderung vom U 21- zum Chefcoach der Hanseaten, sei Titz, der einst die Neckarhäuser Graf-von-Oberndorff-Schule besuchte und später im Rathaus der Gemeinde eine Verwaltungslehre durchlief, Gesprächsthema im Ort, erzählt Michler und fügt an: "Hier wünschen wir ihm natürlich alle, dass er es schafft."

Spiele des HSV stehen auch unter den Anhängern des FC Viktoria Neckarhausen, dem Heimatverein von Christian Titz, nun unter besonderer Beobachtung. Nicht zuletzt deshalb, weil Titz in der Heimat als bodenständiger Charakter gilt und den Kontakt zu seinen Wurzeln auch aus der Entfernung zu pflegen versteht.

Zum 110-jährigen Vereinsjubiläum im April ließ sich der 47-Jährige entschuldigen, schickte aber ein von den Profis signiertes HSV-Trikot samt Gruß-Schreiben an seinen Heimatverein. "Das hat uns natürlich riesig gefreut", sagt Vorsitzender Tobias Hertel. "Sogar die Kiste Bier, die für Viktoria-Spieler der "Strafzoll" für erhöhte Medienpräsenz ist, wird er uns noch zukommen lassen", fügt Hertel schmunzelnd an.

In der Heinrich-Heine-Straße und später in der Gutenbergstraße, die nur einen Katzensprung vom örtlichen Fußballplatz entfernt liegt, wuchs der heutige Fußballlehrer, Verwaltungsbetriebswirt und Sachbuchautor Titz auf. "Das war zu einer Zeit, als es noch keine Nachwuchsleistungszentren gab", erzählt Titz über seine sportlichen Anfänge in Edingen-Neckarhausen. Vater Hans Titz, ebenfalls "alter Viktorianer", ist einige Jahre sein Trainer im Heimatklub gewesen. Unter ihm verinnerlichte der heutige Bundesligatrainer Werte wie Gemeinschaftsgefühl und Respekt, die auch Bruder Stephen, ebenfalls angesehener Trainer beim FC Viktoria, und Mutter Brigitte ihm vermitteln.

"Trainingsfleißig und ehrgeizig war der Christian, denn er hat es ja auch zu was bringen wollen", erinnert sich Oscar Zieher, ehemaliger Mannschaftsbetreuer der Viktoria, der stolz auf das Foto des Bezirksligameisterkaders von 1993/94 im Wohnzimmer blickt, das den damals 22-jährigen Stürmer in kurzen Hosen im Viktoria-Trikot zeigt. "Ich hatte damals den Traum, Profi zu werden", sagt Titz, dem aber eine Viruserkrankung einen Strich durch diese Rechnung machte.

Beseelt von der Leidenschaft zum Fußball, zieht es Titz später als Trainer und Scout im Jugend- und Herrenbereich durch Deutschland, ehe er 2015 die U 17 des HSV übernimmt. Nach zweijähriger Amtszeit erlebt Titz die Beförderung zum U 21-Trainer, 14 Monate später folgt Titz auf Bernd Hollerbach und wird Bundesligacoach.

Als aktiver Spieler bei Waldhof Mannheim lernt Titz 1998 Timo Nagel kennen, heute sein bester Freund und Vertrauter. "Christian hat mich damals als junger Spieler an die Hand genommen und mir aufgezeigt, in welchen Bereichen ich mich verbessern kann", erzählt Nagel.

"Neben aller sportlichen Kompetenz zeichnet es ihn aus, dass er Mensch geblieben ist und weiß, wie er aus seinen Spielern das Beste rausholt", sagt der 38-Jährige, dessen Kinder Patenonkel Christian nun öfter im Fernsehen bestaunen können. "Es ist schon außergewöhnlich, dass der Kontakt zu Christian in den 20 Jahren auch über die Distanz immer da war," sagt Nagel.

Zuletzt, so verrät Titz, habe er im Juli 2017 als Trauzeuge zur Hochzeit Nagels den weiten Weg von Hamburg in die Heimatregion angetreten. "Ich hoffe, dass wir es demnächst wieder öfter schaffen", sagt Titz der RNZ.

Doch es wird wohl schwer werden, dieses Ansinnen auch in die Tat umzusetzen: Wie der HSV am vergangenen Donnerstag verkündete, plant der Traditionsklub, unabhängig von der Ligazugehörigkeit, auch künftig mit dem Edingen-Neckarhäuser Titz als Cheftrainer.