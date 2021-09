Von Alexander Albrecht und Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Der Wahlkreis 277 Rhein-Neckar – in dem 34 der 54 Städte und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zusammengefasst sind – war bei den vergangenen Bundestagswahlen stets eine sichere Bank für die Christdemokraten. Zuletzt holte hier der jetzige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, 2009, 2013 und 2017 dreimal in Folge das Direktmandat.

Den Wahlkreis Rhein-Neckar gibt es in seinem aktuellen Zuschnitt bereits seit 1980 (mit jeweils anderer Nummerierung). Von 1965 bis 1976 trug er den Namen "Heidelberg-Land/Sinsheim" und umfasste den ehemaligen Landkreis Heidelberg ohne die Gemeinde Eppelheim sowie den ehemaligen Landkreis Sinsheim. In den Deutschen Bundestag zogen als direkt gewählte Kandidaten die CDU-Politiker Eugen Leibfried (1949, 1953), Fritz Baier (1957, 1961, 1965, 1969, 1972), Alfred Hubertus Neuhaus (1976, 1980), Bernd Schmidbauer (1983, 1987, 1990, 1994, 1998, 2002, 2005) und schließlich Stephan Harbarth (2009, 2013, 2017) ein.

Jetzt aber werden die Karten neu gemischt. Stephan Harbarth hat das Parlament im November 2018 verlassen, mit Moritz Oppelt schicken die Christdemokraten einen "Neuling" ins Rennen, während die Sozialdemokraten weiter auf Lars Castellucci setzen, der bei der Bundestagswahl 2017 bei den Direktstimmen als Zweiter notiert wurde.

Die rund 198.000 Wahlberechtigten des Wahlkreises haben sprichwörtlich die "Qual der Wahl" – sie können ihr Kreuzchen bei einem von insgesamt neun Kandidaten machen. Bei den Zweitstimmen, mit der die Liste der Partei gewählt wird, hatten die Wählerinnen und Wähler – laut Statistik des Landratsamtes – nie so viele Wahlmöglichkeiten wie heute.

So traten 1965 lediglich sechs Parteien zur Bundestagswahl an. Auf dem aktuellen, über einen halben Meter langen Stimmzettel zur Bundestagswahl 2021 sind in Baden-Württemberg die Landeslisten von sage und schreibe 24 Parteien zu finden.

Beim Blick in die Statistik fällt noch ein weiteres Phänomen auf: Der Wahlkreis 277 Rhein-Neckar ist fest in männlicher Hand: Unter den neun Wahlvorschlägen, den Bewerbungen um das Direktmandat, findet sich wie schon bei der Bundestagswahl 2017 keine Frau. Besser sieht es da schon bei den Landeslisten in Baden-Württemberg aus: Von den insgesamt 224 Kandidaten der sechs im Bundestag vertretenen Parteien sind 96 Frauen. Das entspricht einem Frauenanteil von 42,9 Prozent. Damit liegt Baden-Württemberg bei den Landeslisten leicht über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 41,3 Prozent.

Die RNZ stellt die fünf Direktkandidaten des Wahlkreises 277 Rhein-Neckar vor.

Moritz Oppelt (CDU). Foto: privat

> Moritz Oppelt (CDU): Wenn der 32-jährige Neckargemünder derzeit als Bundestagsbewerber im Wahlkreis an der Tür klingelt, muss sich niemand Sorgen machen. Ist er dagegen beruflich unterwegs, kommt sein Besuch für die Betroffenen höchst ungelegen. Der Jurist in der Finanzverwaltung des Landes ist Sachgebietsleiter bei der Steuerfahndung.

Das liebe Geld ist aber nur ein Punkt in seinem Themenportfolio. Oppelts Credo: "Durch richtige Investitionen geben wir unserer Wirtschaft neuen Schwung. Aber nach der Krise darf es keine neuen Schulden mehr geben. Denn Kredite von heute sind Lasten von morgen." Oppelt – verheiratet, eine Tochter – ist 2007 in die Junge Union eingetreten, deren Bezirksvorsitzender in Nordbaden er ist.

Außerdem führt er den CDU-Stadtverband in Neckargemünd. Apropos Familie: Oppelt schlägt vor, dass diese, wenn sie zum ersten Mal ein Haus oder eine Wohnung kaufen, keine Grunderwerbssteuer zahlen müssen. Dass sich ein Normalverdienerhaushalt kaum mehr die eigenen vier Wände leisten könne, hält er für eine bedenkliche Entwicklung.

Lars Castellucci (SPD). Foto: privat

> Lars Castellucci (SPD): "Ein gutes Land für alle", wünscht sich der 47-Jährige, der als einer von zwei Bewerbern im Wahlkreis über Bundestagserfahrung verfügt. Der gebürtige Heidelberger gehört seit 2013 dem Parlament an und hat sich als Experte für innere Angelegenheiten und Integration über die Parteigrenzen hinaus einen Namen gemacht.

In der SPD brachte er es unter anderem zum Vorsitzenden der Genossen in Wiesloch; in der Weinstadt rief er auch die Bürgerstiftung ins Leben und saß jahrelang im Gemeinderat. Von 2001 bis 2009 war Castellucci Kreisvorsitzender der SPD Rhein-Neckar.

Seine bitterste politische Niederlage erlebte er 2018. Bei seiner Kandidatur als Landeschef der SPD unterlag er zunächst Amtsinhaberin Leni Breymaier und später dem Landtags-Fraktionsvorsitzenden Andreas Stoch nur knapp.

Eines seiner großen Themen ist die soziale Gerechtigkeit, seine Promotion schrieb er zur Arbeitsmarktpolitik. Niemand solle Angst vor dem Älterwerden haben, sagt Castellucci, "anständige Löhne" sollen eine "anständige Altersversorgung" sichern.

Jürgen Kretz (Grüne). ​Foto: privat

> Jürgen Kretz (Grüne) hat ebenfalls einen starken Bezug zu Wiesloch, wo er aufgewachsen ist, Abitur gemacht hat und heute noch lebt. Als 16-Jähriger verbrachte er ein Auslandsjahr in den USA. "Damals habe ich erlebt, wie offen gelebter Rassismus jede Chance auf eine gerechte Gesellschaft zerstören kann", sagt Kretz.

In den Vereinigten Staaten entdeckte er zudem sein Interesse für internationale Zusammenhänge. Seinen Zivildienst absolvierte er in einem Kinderheim in Peru. Seitdem ist Kretz nach eigenen Angaben überzeugt, "dass wir aufgrund unseres Wohlstands in Deutschland eine Mitverantwortung tragen müssen für die Situation in Teilen der Welt, in denen Menschen unter weit schwierigeren Bedingungen leben als wir".

Nach dem Politikstudium war der 39-Jährige als wissenschaftlicher Mitarbeiterin einer Grünen-Europaabgeordneten tätig. Seit 2012 ist der frühere Kreisrat im Rhein-Neckar-Kreis Referent im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Jens Brandenburg (FDP). Foto: privat

> Jens Brandenburg (FDP) vertritt seit 2017 den Wahlkreis in Berlin. 1986 in einen gastronomischen Familienbetrieb hineingeboren, lebt er seit 2006 mit seinem Lebenspartner in Walldorf. Brandenburg studierte Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Uni Mannheim, wo er auch seinen Doktortitel erwarb.

Vor dem Einzug ins Hohe Haus war er drei Jahre lang für eine weltweit aktive Unternehmensberatung tätig. In seiner Freizeit lese, reise und wandere er gern. Als Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für Studium, berufliche Bildung und lebenslanges Lernen liegt sein fachlicher Schwerpunkt in der Bildungspolitik.

Außerdem setzt sich Brandenburg als Sprecher für LSBTI für Selbstbestimmung, Freiheit und ein tolerantes Miteinander ein. Kritisch sieht Brandenburg den geplanten Bau von zehn Windkraftanlagen im Lußhardtwald. Nach seiner Einschätzung würden die Anlagen die Wasserversorgung in der Region gefährden.

Ecevit Emre (Linke). Foto: privat

> Ecevit Emre (Linke): Der Aleviten-Vertreter hat es Ende 2019 aus traurigem Grund zu überregionaler Bekanntheit gebracht. Die Eingangstür seines Hauses in Wiesloch-Baiertal war mit einer Stahlkugel beschossen worden. Aufgeklärt wurde die Tat nie, für die Ecevit nach vorherigen Drohungen in sozialen Medien deutsche oder türkische Rechtsextreme verantwortlich macht.

Für den 47-Jährigen stehen nicht zuletzt vor diesem Hintergrund das friedliche Miteinander und die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen im Zentrum seiner politischen Tätigkeit. Es könne nicht sein, so Ecevit, "dass einige immer reicher werden, während Kinder- und Altersarmut zunimmt". Er ruft deshalb zum Kampf dafür auf, "dass alle Menschen unabhängig von Herkunft oder Geschlecht ein Leben in Würde und sozialer Sicherheit leben können".