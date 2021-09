Region Schwetzingen. (RNZ) Bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag treten im Wahlkreis 278 Bruchsal-Schwetzingen zehn Direktkandidaten an. Die RNZ stellt die Bewerber der vier aussichtsreichsten Parteien vor und erfragt ihre persönliche Einstellung zu verschiedenen bundespolitischen und regionalen Themen.

Olav Gutting. Foto: privat

Olav Gutting (CDU)

Alter: 51

Wohnort: Oberhausen-Rheinhausen

Beruf: Bundestagsabgeordneter, Rechtsanwalt

1. Warum sind Sie die richtige Kandidatin/der richtige Kandidat für den Wahlkreis?

Ich vertrete seit 2002 erfolgreich die Region und die Interessen ihrer Bürger im Bundestag. Das mache ich mit sehr viel Engagement und Freude. Ich bin in der Region zu Hause und kenne die Anliegen der Menschen, die hier leben aus ganz vielen persönlichen Gesprächen. Mit meiner langjährigen Erfahrung und Vernetzung in Berlin sorge ich immer wieder mit Bundesmitteln für wichtige Investitionen in unsere Heimat.

2. Was ist die wichtigste Lehre aus der Corona-Krise?

Wir brauchen besser abgestimmte Regelungen, die auch Bestand haben und den persönlichen Freiheitsrechten den Vorrang gewähren, solange andere nicht gefährdet werden. Verantwortungsloses Verhalten muss klar sanktioniert werden. Für die Zukunft braucht es einen nationalen Krisenplan, der dem Bund mehr Kompetenzen gibt.

3. Wie wollen Sie die von der Pandemie gebeutelten Unternehmen retten?

Dank vorheriger kluger Haushaltspolitik und der schwarzen Null konnten wir in der Krise kraftvoll reagieren. Die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes, Sofort- und Überbrückungshilfen, Sonderfonds für Kulturveranstaltungen und vieles mehr hat fast allen Betrieben geholfen, durch die schwere Zeit zu kommen. Jetzt geht es darum wieder durchzustarten. Dazu braucht es weniger Bürokratie und gute Rahmenbedingungen. Steuererhöhungen wären in dieser Situation Gift für die Konjunktur.

4. Wie stehen Sie zum geplanten Windpark Lußhardt?

Wir müssen alle möglichen Technologien im Bereich der Erneuerbaren Energie einsetzen, um unseren Strombedarf in Zukunft decken zu können. Auch hier in der Region, wo große Erzeugungskapazitäten wegfallen, müssen wir unseren Beitrag zum Aufbau von neuen Stromquellen leisten. Dabei müssen schutzwürdige Interessen der Bürger berücksichtigt werden. Die Entscheidung über einzelne Projekte liegt bei den zuständigen Genehmigungsbehörden.

4. Können Sie sich Geothermie-Projekte in der Region vorstellen?

Darüber entscheiden ausschließlich die zuständigen Genehmigungsbehörden im vorgesehenen Verfahren. Etwaige Risiken müssen dabei berücksichtigt und sehr sorgfältig abgewogen werden. Wir brauchen hier hundertprozentige Sicherheit, dass keine Schäden durch Beben entstehen. Die Chance auf ein durchgängiges Wärmenetz zwischen Karlsruhe und Mannheim kann dann für die Energieversorgung der Region eine interessante Chance sein.

6. Wie wollen Sie den Klimaschutz voranbringen?

Unseren nachfolgenden Generationen eine intakte und lebenswerte Umwelt zu hinterlassen, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Wir brauchen beim Klimaschutz schnellere, wirksame Maßnahmen. Wir werden den Klimaschutz jedoch nur mit Ingenieurskunst und modernen Technologien wirksam verbessern, nicht mit Verboten und bürokratischen Vorgaben des Staates.

5. Was verlangen Sie beim Ausbau der neuen Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe?

Wichtig ist, dass die Kommunen und die Bürger intensiv an den Planungen beteiligt werden. Lärmschutz ist dabei essenziell. Und ich will zum Beispiel nicht, dass das Naturschutzgebiet Saalbachniederung beeinträchtigt wird, und es dürfen auch keine Gemeinden durchschnitten werden.

8. Brauchen wir einen höheren Mindestlohn?

Für gute Arbeit soll es auch gute Löhne geben. Wir haben bereits den Mindestlohn eingeführt und eine mit Experten besetzte Kommission passt diesen regelmäßig an. Leider gibt es nun vor jeder Wahl einen Überbietungswettbewerb: Wer fordert den höchsten Mindestlohn. Das ist wirtschaftspolitisch Unfug. Es ist in erster Linie Aufgabe der Tarifpartner, für gute Löhne und Arbeitsbedingungen zu sorgen.

6. Was tun Sie gegen den mangelnden Wohnraum in der Region?

Gegen zu wenig Wohnraum hilft nur bauen. Während andere auf Enteignung setzen, wodurch keine einzige neue Wohnung entsteht, fördern wir zum Beispiel mit einer steuerlichen Sonderabschreibung auf bezahlbaren Mietwohnungsbau das Entstehen von neuen Wohnungen. Wir wollen aber auch, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, Wohneigentum zu erwerben. Deshalb unser Vorschlag die Befreiung von der Grunderwerbssteuer für Familien beim Ersterwerb.

10. Was wäre Ihr wichtigstes Projekt für den Spargelsprengel in den kommenden vier Jahren?

Wir brauchen im Wahlkreis einen deutlichen Ausbau der Infrastruktur in den Bereichen umweltfreundlicher Verkehr, Digitales und Energie. Bei vielen Gesprächen mit Bürgern wird immer wieder deutlich, dass sich die Menschen sichere Arbeitsplätze, eine starke Polizei, weniger Bürokratie und eine deutlich höhere Geschwindigkeit bei der Digitalisierung wünschen.

Nezaket Yildirim. Foto: privat

Nezaket Yildirim (SPD)

Alter: 44

Wohnort: Schwetzingen

Beruf: Diplom-Juristin

1. Warum sind Sie die richtige Kandidatin/der richtige Kandidat für den Wahlkreis?

Als Selbständige in der Wohnungsbaubranche erlebe ich in unserer Region tagtäglich, wie Mieten steigen und bezahlbarer Wohnraum in den Städten immer knapper wird. Dazu kommt noch, dass wichtige Infrastruktur kaputtgespart wird und eine gute digitale Anbindung in vielen Orten noch auf sich warten lässt. Das will ich ändern!

2. Was ist die wichtigste Lehre aus der Corona-Krise?

Auf den Sozialstaat kommt es an - gerade jetzt, denn die Transformation der Arbeitswelt und die Folgen der Corona-Pandemie haben gezeigt: Der Sozialstaat ist da, wenn man ihn braucht. Er ist die zentrale Instanz, die die Gesellschaft aber auch unsere Wirtschaft zusammenhält. Das schafft nur die SPD.

3. Wie wollen Sie die von der Pandemie gebeutelten Unternehmen retten?

Die SPD ist Garant für soziale Sicherheit und den Schutz unserer Arbeitsplätze. Mit dem erhöhten Kurzarbeitergeld retten wir Millionen von Jobs und bauen damit eine Brücke über die Krise. Überbrückungshilfen und Kreditprogramme stabilisieren Unternehmen und sichern ebenso Arbeitsplätze.

4. Wie stehen Sie zum geplanten Windpark Lußhardt?

Die Bewegung "Fridays for Future Germany" macht Windkraft offenbar vor allem unter jüngeren Mitbürgern populär. Das öffentliche Interesse am Thema Klimaschutz hat somit zugenommen. Angesichts des Klimawandels müssen wir neben Wasserkraft und Solar mehr Flächen für die Windenergie bereitstellen.

5. Können Sie sich Geothermie-Projekte in der Region vorstellen?

Geothermisch ist der Oberrheingraben von besonderer Bedeutung. Er bietet ideale Voraussetzungen für hydrothermale Geothermie. Infolge von Grundwasser-Zirkulation, in den angrenzenden Gebirgen finden wir hier eine "geothermische Anomalie", also höhere Temperaturen in geringeren Tiefen. Geothermie-Projekte in der Region sind wichtig, muss aber gründlich geprüft werden. Wir sind noch sehr am Anfang.

6. Wie wollen Sie den Klimaschutz voranbringen?

Wir wollen, dass Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral wird. Aber entscheidend ist, wie wir den Weg dorthin gehen. Denn es reicht nicht, sonntags einen hohen Anspruch zu formulieren und montags aber nicht für die nötigen Windräder zu sorgen, für Stromleitungen oder für mehr Ladesäulen für Elektroautos.

7. Was verlangen Sie beim Ausbau der neuen Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe?

Eine Möglichkeit wäre eine Linienführung entlang der A5. Diese Variante bringt teilweise problematische Eingriffe für Mensch und Umwelt mit sich, man denke beispielsweise nur an die Lärmbelästigung. Sollte die Entscheidung für diese Trassenbündelung gefällt werden, so muss dies mit einem wirksamen Lärmschutz einhergehen.

8. Brauchen wir einen höheren Mindestlohn?

Mindestlöhne stellen sicher, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können und keine weitere Unterstützung vom Staat benötigen. Niedriglöhne heute heißt Altersarmut morgen. Es ist Aufgabe der Unternehmen und nicht des Staates, für Existenz sichernde Einkommen zu sorgen und Existenz sichernde Einkommen sind ein Zeichen des Respekts für getane Arbeit.

9. Was tun Sie gegen den mangelnden Wohnraum in der Region?

Bauen. 400.000 Wohnungen pro Jahr – davon 100.000 öffentlich gefördert. Sie kommen Mieterinnen und Mietern mit geringerem Einkommen zugute. Wir sorgen dafür, dass Bund, Länder und Kommunen öffentliches Eigentum an Grundstücken sichern und vermehren. So stoppen wir die Spekulation mit Grund und Boden.

10. Was wäre Ihr wichtigstes Projekt für den Spargelsprengel in den kommenden vier Jahren?

Nur finanziell handlungsfähige Kommunen können eine gute soziale, digitale und kulturelle Infrastruktur mit Schulen, Kitas, Schwimmbädern oder Bibliotheken bereitstellen. Deshalb wollen wir Städte und Gemeinden mit finanziellen Mitteln in Milliardenhöhe stärken

Nicole Heger. Foto: privat

Nicole Heger (Grüne)

Alter: 51

Wohnort: Waghäusel

Beruf: Qualitätsmanagerin bei der SAP

1. Warum sind Sie die richtige Kandidatin/der richtige Kandidat für den Wahlkreis?

Meine Wahlkampfthemen Klimaschutz, Familienpolitik, Digitalisierung und Stärkung unserer Demokratie sind wichtige Themen auf allen politischen Ebenen. Als Stadträtin in Waghäusel weiß ich, wie wichtig Rahmenbedingungen und finanzielle Unterstützung von der Bundespolitik für diese Zukunftsthemen für die Kommunen im Wahlkreis sind. Bei meinen Gesprächen mit den (Ober)BürgermeisterInnen im Wahlkreis wurde genau diese Unterstützung gewünscht.

2. Was ist die wichtigste Lehre aus der Corona-Krise?

Wir brauchen funktionierende und digitale Verwaltungen für schnellen Datenaustausch. Und wir müssen den gesamten Gesundheits- und Pflegesektor stärken. Dazu müssen die Arbeitsplätze attraktiver werden und wir brauchen eine Ausbildungsoffensive. Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern darf nicht im Vordergrund stehen und wir müssen auch mit Material besser auf Pandemien vorbereitet sein. Corona-Maßnahmen dürfen nicht zu Lasten von Kindern und Familien gehen, die die Belastung kaum stemmen konnten.

3. Wie wollen Sie die von der Pandemie gebeutelten Unternehmen retten?

Gut ist, dass wir schon in vielen Branchen wieder Aufwind spüren. In anderen Branchen müssen wir weiterhin mit Kurzarbeitergeld unterstützen. Mit finanzieller Unterstützung können wir auch dafür sorgen, dass Unternehmen schon jetzt mit dem Umbau in klimafreundliche Produktion beginnen können. Dafür erweitern wir den steuerlichen Verlustrücktrag und verbessern die Abschreibungsmöglichkeiten, so dass Klima-Investitionen auch nach Auslaufen der aktuellen Corona-Sonderregelungen degressiv mit mindestens 25 Prozent abgeschrieben werden können.

4. Wie stehen Sie zum geplanten Windpark Lußhardt?

Wenn die Energiewende mit einem Kohleausstieg 2030 gelingen soll, müssen wir die Erneuerbaren massiv ausbauen. Offshore-Anlagen und Fotovoltaik reichen dazu nicht aus, wir müssen auch bei uns im Süden jedes Potential nutzen. Mit modernen Anlagen ist das auch bei uns rentabel, der geplante Standort entlang der Autobahn ist weit weg von Wohnbebauung. Unsere Landesregierung möchte 1000 Windräder in den nächsten Jahren bauen, dieser Windpark sollte dazu gehören.

5. Können Sie sich Geothermie-Projekte in der Region vorstellen?

Inzwischen gibt es strengere Auflagen im Genehmigungsverfahren und bessere Techniken bei der Erkundung der Standorte, zum Beispiel mit der 3D-Seismik. Dadurch können Fehler der Vergangenheit und damit auch Beben vermieden werden. Allerdings müssen entsprechende Gutachten von Experten vorliegen, bevor wir Risiken vorschnell eingehen. Lärmemission ist dabei auch ein wichtiger Aspekt, der geprüft werden muss.

6. Wie wollen Sie den Klimaschutz voranbringen?

Wir Grünen möchten den Ausbaupfad für Erneuerbare verdreifachen. Dazu müssen wir das Potential im ganzen Land nutzen. Wichtiger Baustein ist aber auch die Verkehrswende. Dazu brauchen wir einen massiven Ausbau des Schienennetzes und des ÖPNV und mehr Sharing-Angebote, um zukünftig weniger Individualverkehr zu haben. Der steigende CO2 Preis wird durch die Auszahlung unseres Energiegeldes von 75 € pro Kopf kompensiert, sparsames Verhalten belohnt. Auch im Bausektor müssen wir klimaschonender bauen und mehr dämmen. Die Landwirtschaft müssen wir in den nächsten Jahren unterstützen, damit dort Veränderungen stattfinden.

7. Was verlangen Sie beim Ausbau der neuen Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe?

Hierzu gibt es ein Beteiligungsverfahren, dessen Stand man auch einsehen kann. Ich erwarte im Oktober, wenn die Anzahl der möglichen Trassenführungen eingeschränkt wurde, dass man vor Ort auch die Kommunen in die weitere Diskussion mehr einbezieht. Bei der endgültige Trassenwahl müssen die Belange von Mensch und Natur berücksichtigt werden. Lärmschutz ist dabei in wichtiges Thema. Schwetzingen und Oftersheim sind heute schon enorm lärmbelastet.

8. Brauchen wir einen höheren Mindestlohn?

Wir wollen einen Mindestlohn von 12 €, der dann auch an die Lohnentwicklung gekoppelt wird. Wer den ganzen Tag arbeitet, soll auch davon leben können und nicht zusätzlich staatliche Leistungen in Anspruch nehmen müssen. Wichtig ist das auch dann für die spätere Höhe der Rente.

9. Was tun Sie gegen den mangelnden Wohnraum in der Region?

Auch in unserer Region müssen wir dringend Wohnraum schaffen. Wir wollen Kommunen unterstützen bei der Gründung von Wohnungsbaugesellschaften und die Unterstützungsmöglichkeiten für bestehende erweitern. Damit können die Gemeinden selbst Investor in günstigen Wohnraum sein. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass leerstehende Wohnungen und Häuser wieder auf den Wohnungsmarkt kommen und das Angebot wieder steigt.

10. Was wäre Ihr wichtigstes Projekt für den Spargelsprengel in den kommenden vier Jahren?

Ich möchte, dass auch bei uns im ländlichen Raum eine Verkehrswende gelingt und wir pro Haushalt weniger Fahrzeuge in Zukunft benötigen. Für den Ausbau von ÖPNV und Sharing-Angeboten müssen Kommunen und Kreise finanzielle Unterstützung vom Bund bekommen können. Mein zweites wichtiges Thema ist Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder. Auch hier brauchen Schulträger Unterstützung vom Bund für gute Kinderbetreuung und gute auch digitale Infrastruktur in unseren Schulen. Dazu muss es eine Art Bildungspakt ähnlich dem Digitalpakt geben, damit die Gelder abgerufen werden können. Dafür will ich mich als Abgeordnete in Berlin einsetzen.

Christopher Gohl. Foto: privat

Christopher Gohl (FDP)

Alter: 47

Wohnort: Tübingen

Beruf: Bundestagsabgeordneter, wissenschaftlicher Assistent

1. Warum sind Sie die richtige Kandidatin/der richtige Kandidat für den Wahlkreis?

Als Familienvater wie auch als der liberale Abgeordnete des Wahlkreises sind mir zwei drängende Themen in unserer Region ein Herzensanliegen: Bezahlbarer, verkehrlich gut angebundener Wohnraum für Familien und Tempo bei der Digitalisierung vom Amt über Glasfaser und Gewerbegebiet bis zur Schule.

2. Was ist die wichtigste Lehre aus der Corona-Krise?

Erstens, dass wir in Untersuchungsausschüssen aus dieser Krise überhaupt lernen müssen, damit wir in Stuttgart und Berlin nicht noch einmal so schlecht regiert werden. Zweitens, dass der Staat Menschen mehr vertrauen und ihnen erleichtern sollte, selbst Verantwortung zu übernehmen.

3. Wie wollen Sie die von der Pandemie gebeutelten Unternehmen retten?

Wir müssen die Corona-Auflagen für Unternehmen, Läden und Betriebe durch Tempo beim Impfen überflüssig machen. Dann werden auch die bis dahin nötigen Überbrückungsgelder überflüssig. Und dann: Entbürokratisierung, Entlastung und Entfesselung der Unternehmen - Vertrauen statt Misstrauen!

4. Wie stehen Sie zum geplanten Windpark Lußhardt?

Aus ökologische und wirtschaftlichen Sicht finde ich es ideologischen Unsinn, mindestens elf Hektar Lußhardtwald roden zu müssen, um zehn bis zu 240 Meter große Windkraftanlagen zu bauen wollen, wo es kaum Wind gibt. Windparks passen in die Nordsee - Baden-Württemberg muss technologisch CO2 sparen.

5. Können Sie sich Geothermie-Projekte in der Region vorstellen?

Klar, die Nutzung von Geothermie ist eine spannende und viel versprechende Innovation! Aber: Man muss das halt auch vernünftig und verantwortlich machen. In Ortsrandlagen oder urbanen Einzugsgebieten wie zum Beispiel in Brühl sollten wir das so nicht genehmigen.

6. Wie wollen Sie den Klimaschutz voranbringen?

Durch einen harten, klaren Deckel auf den CO2-Verbrauch, den wir mit einem Zertifikatehandel für die Pariser Klimaziele runterdrücken. Dann arbeiten Ingenieurinnen und Finanzvorstände Tag und Nacht daran, durch Innovationen teures CO2 einzusparen. Modell funktioniert! Muss aber ausgeweitet werden.

7. Was verlangen Sie beim Ausbau der neuen Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe?

Eine Entlastungsstrecke für den Güterverkehr, die nicht durch die Gemeinden und Städte führt.

8. Brauchen wir einen höheren Mindestlohn?

Leistung muss sich lohnen, deswegen bin ich für den Mindestlohn. Aber: Lohnfindung gehört in die dafür zuständige Kommission, nicht in den Wahlkampf. Linke Parteien lenken mit Wünsch-Dir-was-Zahlen davon ab, dass wir z.B. 80 Prozent Lohnentzug (!) bei Hinzuverdiensten bei Hartz IV abschaffen müssen!

9. Was tun Sie gegen den mangelnden Wohnraum in der Region?

Bauen statt klauen durch Enteignung, bauen statt verfassungswidrige Mietpreisbremse! Damit Familien ihren Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen können: Flächen ausweisen, schnellere Baugenehmigung, Freibetrag für privates Wohneigentum bei der Grunderwerbsteuer, weg mit Vorschriften!

10. Was wäre Ihr wichtigstes Projekt für den Spargelsprengel in den kommenden vier Jahren?

Siehe oben: Bezahlbarer, verkehrlich gut angebundener Wohnraum für Familien und Tempo bei der Digitalisierung vom Amt über Glasfaser und Gewerbegebiet bis zur Schule und Wohnung. Mehr Tempo, mehr Vernunft, mehr Vertrauen in die Menschen. Werden wir die Region, die uns uns steckt!