Mannheim. Eines soll die Mannheimer Buga 2023 auf keinen Fall sein: eine belehrende Ackerschau. "Wenn es beim einen oder anderen Besucher ,Klick’ macht und er über sein eigenes Verhalten nachdenkt, dann hätte die Bundesgartenschau schon ihre Aufgabe erfüllt", sagt Michael Schnellbach. Zukunftsmusik. Bei einer Pressekonferenz informierten der Buga-Geschäftsführer und andere Verantwortliche, was in diesem Jahr ansteht.

Noch exakt 440 Tage, dann wird die Bundesgartenschau (14. April bis 8. Oktober 2023) eröffnet. "Der Zeitplan ist straff, wir müssen uns sehr sputen", sagt Ausstellungsmanager Hanspeter Faas. Verzögert hat das Megaprojekt unter anderem die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), die es mit dem Verkauf des Spinelli-Geländes an die Stadt Mannheim nicht allzu eilig hatte. Deshalb kommt es jetzt entscheidend auf dieses Jahr an. Die wichtigsten Eckpfeiler 2022: März: Baubeginn Innenhof U-Halle. April: Baustart Sport- und Bewegungspark. August: Anlieferung/Montage der Seilbahn-Stützen. September: Fertigstellung Panoramasteg. Oktober: Beide Buga-23-Gelände schließen. November: Alle 2023 Zukunftsbäume sollen gesetzt sein. Dezember: Fertigstellung Seilbahnstationen. alb

> Seilbahn: Über eine Länge von zwei Kilometern "schweben" die Gäste von Spinelli bis zur Festwiese des Luisenparks. Getragen werden die Gondeln von zehn Stützen, davon drei in der Au. Vor den im März startenden Arbeiten muss das Regierungspräsidium den Plänen noch zustimmen, Schnellbach erwartet in diesen Tagen den positiven Bescheid aus Karlsruhe. Bis Jahresende sollen die Stützen gesetzt, die Seile eingehängt und die Stationen auf Spinelli und im Luisenpark aufgebaut sein. Schon im März 2023, also einen Monat vor Eröffnung der Buga, könnte die Seilbahn zwischen den Veranstaltungsgeländen verkehren.

> Die U-Halle: Das U-förmige Gebäude auf dem Spinelli-Gelände soll mit einer Art Baukastensystem zum Zentrum der Bundesgartenschau werden. Das komplette Konzept hält die Ausstellungsbevollmächtigte Lydia Frotscher noch geheim. Nur so viel: "Es wird zwei Hallenschauen geben mit unterschiedlichem Charakter: eine mit floristischem Schwerpunkt, die andere wird gartenbaulich", kündigt sie an. Das Gebäude ist inzwischen entkernt, das Dach an einigen Stellen entfernt worden. "Im Laufe des Jahres gestalten wir den Innenhof", sagt Schnellbach. Im Sinne der Nachhaltigkeit wird das zurückgebaute Material wieder verwendet – zum Beispiel bei einer Trockenmauer für Eidechsen, die am Radschnellweg in der Au entsteht.

> Experimentierfeld: Nördlich der U-Halle finden sich die vier Leitthemen der Buga gärtnerisch wieder: zackige Kanten, die Eisschollen nachempfunden sind, markieren das "Klima", Blattstrukturen kennzeichnen die "Umwelt", Wellen stehen für "Energie" und landwirtschaftliche Flächen für den Bereich "Nahrung". Ausstellungsmanager Hanspeter Faas hat dafür 40 Partner – darunter die Klima-Arena in Sinsheim, die BASF und John Deere – mit 50 Beiträgen gewonnen. Besucher erfahren etwa, wie die Landwirtschaft klimafreundlicher arbeitet und die Wende hin zu Erneuerbaren Energien gelingt. Ein ganzer Hektar Ausstellungsfläche wird Bienen und Insekten gewidmet. Erstmals fungiert eine Bundesgartenschau auch als Baumschule. Insgesamt werden 2023 "Zukunftsbäume" gepflanzt, die während des Großereignisses das Gelände begrünen. Anschließend werden sie in der Stadt verteilt. "Bis April setzen wir 1400 Bäume", erklärt Frotscher, die übrigen folgten bis Herbst. "Wir freuen uns schon, wenn sie austreiben und Blätter bekommen."

> Pflanzen: Damit Spinelli sich eine blühende, bunte Landschaft verwandelt, werden im Frühjahr rund 190.000 Pflanzen eingesetzt und weitere 127.000 im Sommer. Hinzu kommen circa eine Million Blumenzwiebeln, die ab Oktober gepflanzt werden. Bereits im vergangenen Herbst sind die Rosenbeete mit 4400 Pflanzen angelegt worden. "Im Sommer wollen wir die erste Rosenblüte auf Spinelli erleben", sagt Frotscher.

> Luisenpark: Die Arbeiten für die "Neue Mitte" laufen auf Hochtouren. In diesem Jahr steht der Rohbau für Tierpflegeräume und die Technik an; das Pinguin-Wasserbecken wird ausgebaut, das Pflanzenschauhaus teilweise saniert. Bis zur Buga fertig sein soll die neue Unterwasserwelt, Besucher haben dann direkten Sichtkontakt zu den Tieren.

> Feudenheimer Au: Schnellbach wird nicht müde zu betonen, dass das Landschaftsschutzgebiet gegenüber Spinelli nicht Teil des Buga-Geländes ist, was ja der Gemeinderat vor Jahren abgelehnt hatte. Dafür tut sich in der Au, ergänzend zur Gartenschau, aber eine Menge. Aktuell wird die zweite Charge Stahl geliefert und zusammengebaut für den Panoramasteg. Die filigrane Konstruktion ist nach Fertigstellung über eine 115 Meter lange Erdrampe barrierefrei erreichbar und bietet aus elf Metern Höhe einen imposanten Blick über die Au und den Spinelli-Park. Zugleich dient der Steg als Fußgängerbrücke zwischen Buga-Gelände und dem Landschaftsschutzgebiet, unter der die viel befahrene Straße Am Aubuckel führt. Laut Schnellbach wird die Konstruktion im September mit einem 900-Tonnen-Kran auf das Fundament gehoben. Schon "zu 95 Prozent" fertig ist nach Angaben des Cheforganisators der naturnahe See in der Au. "Er wird ab Mai mit 31.000 Kubikmeter Wasser befüllt", so Schnellbach, wofür 24 Tage veranschlagt sind. In vollem Gange sind auch die Arbeiten für das dritte große Projekt: Der Radschnellweg verbindet durch eine Unterführung die Au mit der ehemaligen US-Militärfläche. Die Buga-Gesellschaft hat dafür zwölf Kleingärten übernommen und baut diese zurück.

Tickets und Preise: Ab 14. April beginnt der Dauerkarten-Vorverkauf für die Bundesgartenschau. Die Organisatoren wollen den Start mit verschiedenen Aktionen flankieren. Erwachsene zahlen für eine Dauerkarte 145 Euro, im Vorverkauf (VVK) 15 Euro weniger. Junge Menschen bis 24 Jahre können ein Ticket für 65 Euro erstehen (VVK: 60 Euro). Begünstigte zahlen 95 Euro für die Dauerkarte beziehungsweise 85 Euro im Vorverkauf. Ab Oktober – der genaue Termin und die Preise stehen noch nicht fest – sind dann auch Tagestickets erhältlich. alb

> Kultur: Beim "Pop-Roulette" machen Studenten der Popakademie einmal im Monat Musik in der Seilbahn. Mit ins Boot geholt hat Projektleiter Fabian Burstein auch Thomas Siffling. Der Musiker organisiert jeden Sonntag einen eigenen Buga-Jazzclub. Und dann gibt es noch das Improvisationstheater "Drama-light", das insgesamt 150 Führungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten anbietet. Burstein plant bereits mit 1600 Programmpunkten und Veranstaltungen, wobei im Luisenpark vor allem Familien auf ihre Kosten kommen. Etwas lernen können Kinder und ihre Eltern auf dem Buga-Campus bei Workshops, Lunch-Talks, Vorträgen und Mitmachaktionen.