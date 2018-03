Altlußheim. (RNZ) Bei der kommenden Bürgermeisterwahl in Altlußheim fordert SPD-Gemeinderat Uwe Grempels den aktuellen Amtsinhaber Hartmut Beck (parteilos) heraus. Die Bewerbungsfrist für weitere Kandidaturen endete am Montagabend um 18 Uhr. Wie das Rathaus mitteilte, gingen keine weiteren Bewerbungen ein. Demnach habe der Gemeindewahlausschuss in seiner gestrigen Sitzung im Bürgersaal die beiden Bewerber offiziell zur Wahl zugelassen.

Am kommenden Montag, 19.30 Uhr, stellen sich die beiden Anwärter in der Rheinfranken-Halle den Fragen und Anregungen der Bürger im Rahmen einer öffentlichen Kandidatenvorstellung. Die Altlußheimer werden am 7. Januar 2018 zur Wahlurne gebeten.