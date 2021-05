Die Schwetzinger Tankstelle war am 18. Januar überfallen worden. Die beiden Haupttäter waren bereits zu zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Foto: Lenhardt

Von Volker Widdrat

Mannheim/Schwetzingen. Zwei junge Männer, die am 18. Januar und am 14. Februar 2020 die OMV-Tankstellen in Schwetzingen und Brühl überfallen haben, sind im Juli wegen schweren Raubes zu jeweils zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Am Mittwoch musste sich ein 20-jähriger Mannheimer vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts verantworten, der laut Staatsanwaltschaft beim ersten Überfall in Schwetzingen mit dabei gewesen sein soll.

Während der Tat habe er ein Messer gezogen und vor den Oberkörper gehalten, wie es in der Anklage hieß. Das Trio hatte bei dem Überfall auch eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole bei sich. Mit der Waffe bedrohte der Cousin des Angeklagten die Kassiererin. Bei dem Raub, der nicht länger als eine Minute dauerte, wurden 873 Euro erbeutet.

Der 20-Jährige gestand die Tatbeteiligung. Er sei auch hinter dem Tresen gewesen, um Scheine und Münzen einzustecken. Verteidiger Steffen Lindberg erklärte, sein Mandant bedaure sein Fehlverhalten zutiefst. Er habe sich bereits bei der Angestellten der Tankstelle entschuldigt und ein Schmerzensgeld von 1750 Euro überwiesen. Er sei von seinen Kumpels zu dem Raub überredet worden. Von der Beute habe er etwa 200 Euro erhalten.

Der 20-Jährige, der zurzeit als Sicherheitsmann in einem Impfzentrum arbeitet und demnächst eine Ausbildung als Lagerlogistiker beginnen will, hat pakistanische Wurzeln, sagte aber, er sei nicht mehr so streng muslimisch gläubig wie früher. Er trinke Alkohol, nehme aber keine Drogen. Die 25-jährige Tankstellenmitarbeiterin sagte auch im zweiten Prozess aus. Das Trio sei kurz vor Geschäftsschluss im Verkaufsraum aufgetaucht. Ein Messer habe sie beim Angeklagten nicht gesehen.

Sie habe sofort den Notfallknopf gedrückt, ergänzte die Brühlerin, die sich gerade in der Ausbildung zur Polizistin befindet. Eine Vertreterin der Jugendgerichtshilfe schilderte den 20-Jährigen als "zurückhaltenden jungen Mann". Er bekomme viel Zuwendung von den Eltern, sei aber "nie so richtig selbstständig geworden". Die Schwere der Schuld sei gegeben, das Jugendstrafrecht sollte zur Anwendung kommen. Staatsanwältin Valerie Kuhn sah eine "erhebliche Straftat". Der Angeklagte habe die Kassiererin "in Angst und Schrecken versetzt". Kuhn forderte zwei Jahre auf Bewährung.

Sein Mandant sei "ein Mitläufer an zentraler Stelle" gewesen, sagte Verteidiger Lindberg. Er habe sich "katastrophal falsch verhalten". Der Anwalt stimmte dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu. Und auch die Strafkammer schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Der Angeklagte sei eine unreife Persönlichkeit und solle sich "im positiven Sinne aus dem Familienverbund lösen und nicht weiter an Mamas Rockzipfel hängen", meinte der Vorsitzende Joachim Bock. Der Raubüberfall sei ein "großer Fehler" gewesen: "Das Ereignis wird Sie ein Leben lang beschämen. Sie haben auch Ihrer Familie erheblichen Schaden zugefügt und das Bild, das Ihre Eltern von Ihnen hatten, mit einem Schlag zerstört."