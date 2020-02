Brühl/Mannheim. (pol/rl) Zu einem Tankstellenüberfall in der Mannheimer Straße kam es am Freitagabend. Laut Polizeibericht betraten zwei Männer gegen 20.45 Uhr die Tankstelle, wonach einer der beiden die Kassiererin mit einer Schusswaffe bedrohte. Er forderte sie auf, ihm das Bargeld herauszugeben, was die Kassiererin auch tat. Danach flüchteten die Täter zu Fuß in die Fichtestraße, wo sie in ein graues Auto stiegen und auf der Mannheimer Straße in Richtung Mannheim flüchteten.

Dank einer aufmerksamen Zeugin, die den Wagen bemerkt hatte, dauerte die Fahndung nicht allzu lang. Insgesamt waren 15 Streifenwagen im Einsatz, um nach dem Fahrzeug zu suchen.

Etwa eine Stunde nach der Tat entdeckte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau den Wagen auf der Neckarauer Straße in Mannheim, kurz nach dem Neckarauer Übergang. Die beiden 18-jährigen Insassen wurden gegen 21.50 Uhr kontrolliert. Sie hatten eine größere Bargeldsumme dabei, die zusammen mit dem Wagen sichergestellt wurde.

Im Laufe des Samstagnachmittags sollen die beiden 18-Jährigen dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.