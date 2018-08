Von Harald Berlinghof

Brühl. Nord-Süd-West-Ost. Vier Spieler sitzen an vier Seiten eines Tischs und halten 13 Karten in der Hand. Es wird gereizt und gestochen. Gewonnen und verloren. Und es wird viel gedacht. So viel, dass die Köpfe qualmen.

Bridge ist nach allgemeiner Auffassung das komplexeste und schwierigste Kartenspiel der Welt. Dieser Meinung ist auch die erfolgreiche Brühler Bridge-Spielerin Elke Weber, die kürzlich zwei Silbermedaillen bei der Deutschen Bridge-Meisterschaft gewonnen hat.

Und zwar im Mixed-Wettbewerb für Paare mit ihrem Partner Wolfhart Umlauft aus Böblingen sowie mit der Sechser-Mixed-Mannschaft, bestehend aus drei Männlein und drei Frauen. Seit 2002 spielt sie auch international: Mit der Nationalmannschaft hat sie schon zwei Vize-Europameistertitel gewonnen.

Bridge wird allgemein mit Großbritannien in Zusammenhang gebracht und mit älteren Herrschaften aus noblem Hause. Beides ist falsch. Bridge soll zwar von englischen Offizieren erfunden worden sein, aber am Bosporus. In Konstantinopel lag der Treffpunkt der Kartenspieler in der Nähe der Bosporusbrücke.

Der Ausdruck "We go to the bridge" soll dem Spiel seinen Namen gegeben haben, so die Legende. Und dass das Kartenspiel immer mehr junge Menschen anzieht, wie Weber meint, beweise, dass es eben gerade kein Altensport oder -spiel sei.

Elke Weber hat mit 15 Jahren angefangen, Bridge zu spielen. Heute versuchen Vereine, das Spiel bereits Zehnjährigen beizubringen. "Das ist grenzwertig. Ich glaube eher, dass ab zwölf Jahren die rechnerischen Fähigkeiten und die notwendigen Gedächtnisleistungen vorliegen. Aber manche sind auch schon mit acht Jahren dazu fähig", überlegt sie.

Dagegen kann man mit Bridge bis ins hohe Alter seine Freude haben. Webers Mutter sei ein lebendiges Beispiel dafür, sagt sie, ohne das genaue Alter zu nennen. Das Hobby könne man zwischen acht und 108 Jahren betreiben. Tatsächlich seien zwei Mitglieder des Heidelberger Bridge-Clubs über 100 Jahre alt.

"Bridge ist, was den Anspruch an das Gedächtnis betrifft, mit keinem anderen Kartenspiel vergleichbar", sagt sie. Nicht Skat, nicht Doppelkopf, nicht Canasta. Wegen seiner Komplexität rückt Weber das Spiel eher in die Nähe von Schach. Allein das schriftlich vorliegende Biet-System, das sie mit ihrem Partner ausgearbeitet hat, und das jedes Paar individuell für sich festlegt, umfasst bei Weber 83 DIN-A4-Seiten. Das müssen beide Partner auswendig im Kopf haben.

Als Training für das Gehirn soll Bridge wesentlich besser geeignet sein als andere Gedächtnisschulungen, wie Studien immer wieder beweisen, betont sie. Bridge habe nur einen Nachteil, wie die deutsche Vizemeisterin erzählt: "Man kann die Königin der Kartenspiele nicht aus Anleitungen lernen. Daran sind schon viele gescheitert."

Besser sei es, man lerne das Spiel mit geübten Bridge-Spielern. Wer sieben Jahre Bridge-Erfahrung aufzuweisen hat, gilt bei ihr als Kenner der Materie. Rund 25.000 organisierte Bridgespieler soll es in Deutschland geben. Zehnmal so viele Menschen widmen sich dem "Kaffee-Bridge", also dem privaten Hobby unter Freunden.

Info: Am Mittwoch, 3. Oktober bietet Elke Weber einen Schnupperkurs im Bridgeclub Mannheim, Neckarplatt 3, ab 15.30 Uhr, an.