Brühl. (stek) Das Corona-Testzentrum, das die Gemeinde Brühl gemeinsam mit der Perkeo-Apotheke betreibt, zieht wieder in die Festhalle. Los geht es dort am morgigen Freitag, 19. November, um 17 Uhr. Weitere Testmöglichkeiten in der Gemeinde gibt es an der OMV-Tankstelle in der Mannheimer Straße 78a und seit neuestem auch in der Ladenpassage im Real-Markt an der Mannheimer Landstraße.

Die Nachfrage nach den nun wieder kostenlosen Schnelltests sei gestiegen, erklärt Apothekerin Katharina Weidner, die das Testzentrum leitet. Das Testen in der Apotheke sei deshalb nicht mehr möglich.

Ab sofort wird wieder montags bis freitags von 9 bis 12 und von 17 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr im Foyer der Festhalle getestet. Ein PCR-Test kostet 89 Euro. Für PCR-Tests für Reisen empfiehlt die Gemeindeverwaltung jedoch die entsprechenden Testzentren an den Flughäfen.

Das Testzelt an der OMV-Tankstelle hat bis auf Weiteres täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auch dort sind die Schnelltests nach Angaben der Gemeinde wieder kostenlos.

Seit Kurzem gibt es auch eine Teststation im Real-Markt. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auch dort sind die Schnelltests nach Angaben der Gemeinde kostenlos. PCR-Tests kosten demnach montags bis freitags jeweils 80 Euro und samstags 90 Euro.