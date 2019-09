Von Stefan Hagen

Brühl/Rhein-Neckar. „Ich weiß nicht, was mit der Menschheit los ist.“ Michael Sehr ist fassungslos. Der Geschäftsführer der Berufstierrettung Rhein-Neckar hat schon viel Grausames gesehen, wenn es um Tiere geht. „Der Hass auf Tauben, Hundehalter oder auch Wildtiere wird immer schlimmer“, hat er festgestellt. Manche Menschen würden wohl meinen, sie seien alleine auf der Welt.

Auslöser dieses Gefühlsausbruchs ist eine Meldung des Polizeipräsidiums Mannheim. Demnach seien in Brühl im Bereich der Grünanlagen in der Hof- und Brühler Straße Köder mit Nägeln sichergestellt worden. Am späten Sonntagabend sei ein 41-jähriger Hundehalter auf die vermeintlichen Leckerbissen aufmerksam geworden, als sein Vierbeiner bereits ein Stück Wurst im Maul gehabt habe. Der Mann konnte den Hund aber davon abhalten, den Köder zu schlucken. Dabei entdeckte er die Nägel.

Vor Ort habe der aufmerksame Hundehalter gleich mehrere mit Nägeln versetzte Köder aufgesammelt, berichtet die Polizei. Beamte des Reviers Mannheim-Neckarau hätten diese dann sichergestellt. Bei einer intensiven Nachschau in der Umgebung des Fundorts seien aber keine weiteren Köder gefunden worden. Man habe die Ermittlungen aufgenommen. Erfahrungsgemäß würden präparierte Köder häufig im Gestrüpp im Wald oder am Rand von Wald- oder Feldwegen ausgelegt, insbesondere dort, wo typischen „Hunderouten“ verlaufen. Wenn möglich, sollten die Hunde angeleint bleiben oder zumindest genau beobachtet werden, wo sie herumstöbern, rät die Polizei in diesem Zusammenhang.

Bei den ersten Anzeichen einer Vergiftung oder einer Verletzung sollte sofort ein Tierarzt oder eine Tierklinik aufgesucht werden. Michael Sehr kann ein solches Handeln nicht verstehen. „Wenn der Nagel die Speiseröhre oder die Magenwand durchstößt, krepiert das Tier doch elendig.“

Info: Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau unter der Nummer 0621/83 39 70 zu kontaktieren.

Update: Montag, 2. September 2019, 20.05 Uhr

Brühl. (pol/mün) Die Polizei warnt Hundebesitzer im Bereich Brühl vor Ködern, die mit Nägeln gespickt sind. Am Sonntagabend wurden diese im Bereich Hof- und Brühler Straße entdeckt.

Ein 41 Jahre alter Mann war mit seinem Hund spazieren, als der Vierbeiner plötzlich etwas im Maul hatte und schlucken wollte. Der Mann konnte seinen Vierbeiner gerade noch davon abhalten, den vermeintlichen Leckerbissen zu verschlucken, wie die Polizei mitteilt.

Er entdeckte, dass der Köder mit Nägeln gespickt war und suchte gleich weiter - mit Erfolg. Er konnte mehrere der manipulierten Köder finden und alarmierte die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnten dann keine weiteren Nagelköder mehr finden.

Trotzdem gibt die Polizei ihre Warnung heraus. Denn die Erfahrungen würden zeigen, dass präparierte Köder häufig im Gestrüpp im Wald oder am Rand von Wald- oder Feldwegen ausgelegt werden. Vor allem bei "typischen Hunderouten" müssen die Besitzer der Vierbeiner vorsichtig sein.

Wenn möglich, sollten die Hunde angeleint bleiben oder zumindest genau beobachtet werden, wo sie herumstöbern. Bei den ersten Anzeichen, dass sie etwas Gefährliches verschluckt haben, sollte sofort ein Tierarzt oder eine Tierklinik aufgesucht werden, so die Polizei.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen für den Vorfall, die sich unter der Rufnummer 0621/833970 beim Polizeireviers Mannheim-Neckarau melden sollen.