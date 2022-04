Brigitte Kemptners Werke (ab zwölf Jahre) spielen in einer fernen Anderswelt und im nahen Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Von Marion Gottlob

Brühl. Eigentlich mochte Brigitte Kemptner keine Fantasy-Storys. Doch dann las sie die Bücher über Harry Potter und war so fasziniert, dass ihr eigene Zaubergeschichten in den Sinn kamen. Nun hat sie gleich zwei Jugend-Fantasy-Romane über die ferne Welt Osej geschrieben. Im Mittelpunkt stehen Alex und Elena, die sich ineinander verlieben. "Da orientiere ich mich an den Erinnerungen. Eine Liebesgeschichte und auch Eifersucht zwischen Freundinnen gehören zu einem Jugendroman einfach dazu", erklärt die 70-jährige Autorin.

Brigitte Kemptner ist von Geburt an auf einem Auge blind, mit dem anderen sieht sie nur wenig. Man darf sie offen danach fragen, sie antwortet gelassen: "Ich bin es gewohnt, mich so zurechtzufinden. Außerdem kann ich immer jemanden fragen und um Hilfe bitten." In ihren Romanen spielen Farben eine Rolle, wie bei jedem anderen Autor auch. Kemptner lächelt und sagt: "Ich sehe die Figuren vor mir – mit ihrem Charakter, ihren Augen, ihrem Gesicht und ihren Haaren."

Aufgewachsen ist sie in der südhessischen Gemeinde Eppertshausen nahe Dieburg und Darmstadt. Ab dem achten Lebensjahr besuchte das Mädchen in Friedberg die Blindenschule, zu der auch ein Internat gehörte. Am Anfang hatte sie Heimweh, aber dann wurde sie dort heimisch. Kemptner erzählt, dass sie mit dem einen Auge die Blindenschrift ein wenig erkennen und lesen konnte. Bemerkt hatte sie das, als die Lehrerin für einen Wettbewerb die Rollläden im Raum schloss, damit alle beim "Lesen" mithilfe der Fingerkuppen gleichberechtigt sein sollten. "Ich war natürlich langsamer als sonst, weil ich die Schrift nur noch mit den Fingern abtasten und nicht gleichzeitig zumindest mit einem Auge auch sehen konnte", sagt die Autorin.

In dieser Blindenschule machte sie eine Ausbildung zur Phonotypistin, das ist eine Schreibkraft, die nach einem Diktiergerät schreibt. Sie fand danach sofort Arbeit beim damaligen Arbeitsamt in Darmstadt. "Ich hatte nette Kollegen. Die Behinderung spielte keine Rolle", erinnert sie sich. Über eine Annonce lernte sie ihren Mann Peter kennen. "Eigentlich mag ich ein Kennenlernen über Inserate nicht. Meine Eltern überzeugten mich", so Kemptner. Ihre neue Heimat war fortan die Kurpfalz, denn ihr blinder Partner lebte damals schon in Brühl.

Noch während der Schulzeit schrieb sie gerne Gedichte, zum Beispiel zu Fasching oder Geburtstagen. Doch nach der Geburt der beiden Töchter blieb dafür keine Zeit mehr. Als Vollzeit-Hausfrau hatte sie alle Hände voll zu tun. Erst mit der neuen Computer-Technologie entdeckte sie ihre Liebe fürs Schreiben wieder. Sie erzählt: "Zuvor hatte ich alles mit Hand geschrieben. Nun schrieb ich mit dem Computer. Über das Internet fand ich in Foren Kontakt zu anderen Autorinnen und Autoren." Kemptner stellte eigene Texte in das Forum "Leselupe" ein. Eine Freundin brachte sie dann auf eine neue Idee: "Warum schreibst du nicht auch Geschichten?"

Warum nicht? Kemptner verfasste Kurz-Geschichten und beteiligte sich regelmäßig an Wettbewerben von Verlagen. Daraufhin wurden mehrere Storys in Anthologien aufgenommen. "Es sind alles erfundene Geschichten. Ich lese gerne und bekomme dann Ideen. Aber manchmal habe ich auch einen Einfall, wenn ich anderen Menschen zuhöre, zum Beispiel im Zug."

Ab 2009 absolvierte sie über das Internet ein zweijähriges Fernstudium an einer Schule für Autoren für Kinder- und Jugendliteratur in Hamburg. Monat für Monat machte sie ihre Hausaufgaben und schrieb Geschichten für unterschiedliche Altersstufen, vom Bilder- bis zum Jugendbuch. So entstand ihr erster Jugendroman "Amanda – eine unglaubliche Reise". Er handelt von einem Mädchen, das auf eine Doppelgängerin trifft, die nur sie hören und sehen kann.

Einige Zeit später verfasste Kemptner den nächsten Jugend-Roman "Die Teenager-Tränen", der von den Problemen der Pubertät handelt. Die Autorin verrät: "Es gibt immer ein Happy End." Kemptner schreibt am liebsten abends, wenn der Tag zur Ruhe kommt. Wenn sie dann in einen Schreibfluss gerät, kann es schon vorkommen, dass sie mehrere Stunden am Computer verbringt.

Nun hat sie die Fantasy-Romane "Nebel von Osej" und den Folge-Roman "Schatten über Osej" veröffentlicht. Es geht um den Kampf zwischen Gut und Böse. Die Handlung spielt einerseits in der Anderswelt, andererseits in Schwetzingen. Man kann Straßen, Schulen und den Schlossgarten erkennen. Ein dritter Band und auch ein Weihnachtsroman sind in Arbeit. "Ich bin stolz auf die Bücher, und ich freue mich über Leser", so Kemptner.

Info: Brigitte Kemptner: "Nebel von Osej", 250 Seiten, und "Schatten über Osej", 225 Seiten. Ab zwölf Jahre. Edition Paashaas, jeweils 11,95 Euro.