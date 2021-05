Region Schwetzingen. (stek) Mit den sinkenden Corona-Infektionszahlen kehrt Stück für Stück auch etwas Normalität zurück. Freibadbegeisterte können sich nun darauf freuen, bald wieder ins kühle Nass springen zu können. Denn am Pfingstsonntag öffnet das Brühler Freibad als erstes in der Region seine Türen. Der Brühler Bäderleiter Patrick Berndt ist trotz der durchwachsenen Wetteraussichten überzeugt: "Das wird ein toller Tag!" Für ihn gibt es kaum einen traurigeren Anblick als ein menschenleeres Freibad im Sommer.

Öffnen wollen auch das Bellamar in Schwetzingen, das Freibad in Ketsch, der Blausee in Altlußheim und der Außenbereich des Hockenheimer Aquadroms – wenn auch nicht am Freitag. Das Freibad im Bellamar öffnet am Donnerstag, 10. Juni, erklärt Patrick Körner von den Schwetzinger Stadtwerken. Das Ketscher Freibad öffnet einen Tag später am 11. Juni. Das Freibad am Aquadrom soll "spätestens Mitte Juni" wieder für Besucher zugänglich sein, erklärt der Hockenheimer Rathaussprecher Christian Stalf. Derzeit sind dort noch Restarbeiten im Rahmen der jüngsten Sanierung im Gange. In wenigen Tagen sollen sie aber abgeschlossen sein. Marco Schmidt, Mitarbeiter im Bauamt der Gemeinde Altlußheim und Mitverantwortlicher für den Betrieb des Blausees, kann derzeit noch keinen genauen Öffnungstermin für den See nennen. Aber: Im Juni wird wohl auch der Blausee wieder für Badegäste zugänglich sein.

Der Hohwiesesee in Ketsch bleibt dieses Jahr geschlossen. "Klar ist das bedauerlich", sagt der zuständige Bäderleiter Armin Luksch. "Aber wir mussten uns aus personellen Gründen für eins entscheiden: Freibad oder Hohwiesesee." Beides könnten er und sein Team angesichts der derzeit geltenden Hygienebestimmungen nicht stemmen. Im Corona-Sommer 2020 war es genau anders herum: Der Hohwiesesee war geöffnet und das Freibad geschlossen.

Angesichts der Bedürfnisse von Kindern und Familien habe der Gemeinderat nun aber entschieden, das Freibad aufzumachen, berichtet Luksch. Die derzeit geltenden Hygiene-Bestimmungen stellen für die Mitarbeiter der Bäder einen erheblichen Mehraufwand dar. Jeder Badegast muss entweder einen negativen Coronatest vorzeigen, der nicht älter ist als 24 Stunden, oder nachweisen, dass er bereits zwei Mal geimpft wurde oder genesen ist. Für Kinder bis sechs Jahre gelten diese Bestimmungen nicht.

Außerdem ist die Anzahl der Besucher beschränkt. In Brühl dürfen maximal 600 Badegäste gleichzeitig das Freibad besuchen. Die Besuchszeiten sind in drei Blöcke eingeteilt: Von 9 bis 11 Uhr, von 11 bis 17 Uhr und von 17 bis 19 Uhr. Die Tickets für den Besuch im Freibad kann man online unter www.bruehl-baden.baeder-suite.de buchen. Um den Bürgern das Testen zu erleichtern, eröffnet in Brühl am Pfingstmontag ein zweites Testzentrum direkt neben dem Eingang zum Freibad. So könne man den Freibadbesuch noch etwas einfacher gestalten, meint Bürgermeister Ralf Göck. Für die Schnelltests muss man sich nicht anmelden. Für Badegäste geöffnet ist in Brühl übrigens auch der Kollersee auf der Kollerinsel. Dort sei jede Art von Wassersport ohne Beschränkung zulässig, erklärt der Betreiber des Campingplatzes vor Ort, Günther Schmidt-Köhler. Die einzige Einschränkung: Wenn es zu voll ist, wird die Straße abgesperrt.

Der Besucherandrang sollte sich allgemein in Grenzen halten, damit die Abstandsregeln eingehalten werden könnten. Im Bellamar-Außenbereich sind nur 900 Badegäste gleichzeitig erlaubt. Dort gelten folgende Zeitfenster: von 7 bis 10 Uhr, von 11 bis 17 Uhr und von 18 bis 21 Uhr. Mit solchen Zeitfenstern versuchen alle Freibäder im Sprengel, den Besucherandrang zu regulieren. Das Rundenziehen im Freibad ist also ein wenig komplizierter geworden. "Es ist etwas mehr Planung und etwas mehr Umsicht gefragt", meint Patrick Berndt aus Brühl. Dem Badespaß dürfte das seiner Meinung nach aber nicht im Weg stehen.