Brühl. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit nach einem Exhibitionisten, der am Dienstag gegen 11.15 Uhr zwei Mädchen in der Marion-Dönhoff-Realschule belästigt haben soll. Der Mann soll in der Pause am Rande des Schulhofs rund fünf Meter von den Schulkindern entfernt gestanden, seine Hose geöffnet und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Der Unbekannte soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Er soll eine normale Statur und kurze, dunkelblonde Haare haben. Der Brillenträger hat nach Angaben der Beamten eine gepflegte Erscheinung. Er trug eine schwarzblaue Skijacke und eine Jeanshose.

Die Ermittler suchen nun nach Personen, denen der Mann aufgefallen ist. Hinweise gehen an die Kriminalpolizei, 0621/174 4444.