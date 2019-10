Von Alexander Albrecht

Brühl. "Das sind ja gute Nachrichten": Der Brühler Bürgermeister Ralf Göck ist hörbar erleichtert, als ihn die RNZ telefonisch in Südafrika erreicht. Zuvor hatte eine Sprecherin des baden-württembergischen Finanzministeriums auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt, dass im Regierungsentwurf des Landeshaushalts für die kommenden zwei Jahre die Mittel für einen Weiterbetrieb der Fähre zwischen der Gemeinde und der linksrheinischen Kollerinsel vorgesehen sind.

Das ist nicht selbstverständlich. Der Rechnungshof hatte die Einstellung des landeseigenen Betriebs zum Ende dieses Jahres gefordert. Dieser sei unrentabel und nicht Aufgabe des Landes. Allein zwischen 2013 und 2017 habe die Fähre ein Minus von rund 740.000 Euro verursacht. "Wir haben in unserer Stellungnahme allerdings darauf verwiesen, dass eine gute Erreichbarkeit von Baden-Württemberg ökologisch und wirtschaftlich bedeutend für die Nutzung der Kollerinsel ist", erklärte die Sprecherin des Ministeriums.

Die Behörde will aber, dass sich die Gemeinde an den Kosten beteiligt. Dagegen wehren sich neben der Kommune auch Landrat Stefan Dallinger und Landtagsabgeordnete. Ihr Argument: Die Fähre habe Bedeutung für die Region, nicht nur für den Ausflugsverkehr, sondern auch als Verbindung über den Rhein.

Ein Ende des Betriebs würde zudem die Existenz von zwei Landwirten gefährden, die gemeinsam knapp 70 Hektar Fläche bewirtschaften. Mitarbeiter des Landratsamts haben inzwischen herausgefunden, dass der Fährbetrieb auf einen großherzoglichen Erlass von 1834 zurückgeht und er seit Bestehen des Landes Baden-Württemberg ununterbrochen aufrechterhalten worden ist. Nach dem bis 1945 geltenden preußischen Wegerecht sei die Fähre damit zur öffentlichen Straße geworden und falle in die Straßenbaulast des Landes. "Wir werden die Stellungnahme nun prüfen", kündigte die Ministeriumssprecherin.

Indes hat der Brühler SPD-Kommunalpolitiker Pascal Wasow im Internet eine Petition für den Erhalt der Fähre zwischen Brühl und der Kollerinsel gestartet. Diese hat innerhalb eines Tages bereits knapp 1600 Unterstützer gefunden. Göck glaubt, dass sich der Rechnungshof und das Finanzministerium "vergaloppiert" haben und die Bedeutung der Fähre nicht hinreichend würdigten. So würden Rheinquerungen zur Mangelware, wie die Sanierungsfälle Salierbrücke bei Speyer und die Hochstraßen in Ludwigshafen zeigten. Deshalb seien Alternativen wie die Fähre, die die rechts- und linksrheinische Landesstraße 630 miteinander verbindet, für die Region wichtig.

Aber auch der Bürgermeister wünscht sich, dass das Boot in wirtschaftlicher Hinsicht Fahrt aufnimmt. Dieses werde von einem Kiesunternehmen an das Land verpachtet. Für den Betrieb habe man eine Familie engagiert. Göck kann sich vorstellen, dass diese Familie die Fähre übernimmt und die Fahrzeiten ausdehnt. Montags und dienstags verkehre das Boot gar nicht.

Dennoch seien die Fahrpreise in diesem Jahr um 30 bis 40 Prozent erhöht worden. "Das musste so sein, nachdem sich viele Jahre niemand um die Fähre richtig gekümmert hat", so Göck. Die Nachfrage sei dennoch nicht eingebrochen, "ganz im Gegenteil". Deshalb lohne sich auch, die Fähre zu bewerben. "Bislang passiert da gar nichts", erhofft sich der Verwaltungschef dadurch steigende Einnahmen.