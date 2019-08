Bruchsal. (cab) Am heutigen Donnerstagmorgen um 10 Uhr wurde im Krankenhaus von Bruchsal ein Feueralarm ausgelöst. Im Keller der Fürst-Stirum-Klinik hatte es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Wie sich später aber herausstellte, ging der Qualm gar nicht von einem Brand aus, sondern von einem Kältemittel. Zu diesem Zeitpunkt waren aber schon vorsorglich alle Operationen unterbrochen worden. Über 100 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Diese waren schnell zur Stelle, nachdem die Brandmeldeanlage angeschlagen hatte. Die Bruchsaler Feuerwehr löste Großalarm aus und eilte mit Kräften aus allen Stadtteilwehren zum Krankenhaus. Auch die Kameraden aus Bad Schönborn rückten zur Unterstützung mit einer Drehleiter an, ebenso der Rettungsdienst mit mehreren Krankenwagen und Notärzten sowie die Schnelleinsatzgruppe der Stadt Bruchsal.

Nicht von Brandrauch zu unterscheiden

Vor Ort war die Rauchentwicklung inzwischen so stark geworden, dass er sich bereits über zwei Kellerstockwerke ausgebreitet hatte. Das machte die Erkundung der Einsatzstelle durch die Atemschutztrupps der Feuerwehr umso schwerer. Gleichzeitig bereitet die Klinik die Evakuierung des Gebäudes vor. Alle daran beteiligten Mitarbeiter sowie der Stab des Krankenhauses wurden zur Besprechung der Lage zusammengerufen. Der diensthabende Arzt hätte die Räumung koordiniert. Aber dazu musste es nicht kommen, da die Feuerwehr eine weitere Ausbreitung der Rauchschwaden verhinderte.

Nachdem die Feuerwehr die Kellergeschosse belüftet hatte, stellte sich die Ursache für die Rauchentwicklung heraus. In dem Krankenhaus wird zurzeit gebaut. Dabei kam es zu einem Defekt, der dazu führte, dass ein Kältemittel in großer Menge austreten konnte: "Ein Schlauch ist geplatzt", präzisierte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf RNZ-Anfrage. Der Rauch, der sich dabei bildete, sei von Brandrauch nicht zu unterscheiden gewesen. Letztlich konnten die Einsatzkräfte ihre Anstrengungen nach gut einer Stunde zurückfahren - zumal es auch keine Verletzten gab. Die Straßen um das Krankenhaus blieben aber zunächst noch gesperrt, weil hier Dutzende Lösch- und Rettungsfahrzeuge standen.

Auf der Facebook-Seite der Bruchsaler Feuerwehr zeigten sich die Nutzer in vielen Kommentaren betroffen von dem Einsatz. Umso größer war die Erleichterung, als die Ursache bekannt wurde. Neben dem Dank an die Einsatzkräfte gab es auch ganz persönliche Gedanken zu dem Zwischenfall. So schrieb eine Schwangere: "Gut, dass ich noch Zeit habe bis zur Entbindung."