Von Philipp Weber

Weinheim. Der Aufruf verbreitete sich im Nu. Gestartet hatte ihn Jutta Neuwinger, Besitzerin des Floristikgeschäfts "Blatt und Blüte" in Weinheim. Ihr Laden ist seit zwei Wochen für die Kundschaft geschlossen. So schreibt es die aktuelle Auslegungsverordnung des Landes Baden-Württemberg vor. Dennoch darf sie weiter ausliefern, auch auf Bestellung am Telefon. Außerdem hat sie einen Abholservice aufgebaut: Vor ihrem Laden liegen Gestecke bereit, die sich jeder nehmen kann – wenn sie oder er im Gegenzug einen Zettel ausfüllt und den entsprechenden Geldbetrag in den Briefkasten einwirft. Das ist aus Sicht der Händlerin ein gangbarer Weg. Kuverts liegen bereit. Eine Kamera zeichnet auf.

Das hinderte einen "Kunden" jedoch nicht, sich die Ware zu nehmen und von dannen zu ziehen. Ohne zu bezahlen. "Mir ging es nicht um den geringen Geldbetrag", so Neuwinger: Angesichts von einem Umsatzeinbruch von rund 90 Prozent sei dies das kleinste Problem: "Aber es hat mich schockiert, dass die aktuelle Notlage diesen Menschen nicht beeindruckt hat." Die erfahrene Einzelhändlerin – sie hat das Geschäft in Weinheims Westen seit 1998 – war frustriert. Sie überlegte, den Abholservice einzustellen.

Denn die Händler wie Neuwinger haben andere Probleme. "Dienstleistungen und Anlieferung sind klar geregelt, aber schon beim Thema Abholservice verhalten sich die unteren Ordnungsbehörden unterschiedlich", erklärt Wolfgang Hilbich, Geschäftsführer des Fachverbands Deutscher Floristen in Baden-Württemberg. Immerhin hier herrscht nun mehr Klarheit: Die Kommunen in der Region haben sich auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt. Das teilte die Stadt Weinheim mit. Im Nordwesten des Landes drängt sich aber noch ein Problem auf: Das Nachbarland Hessen gestattet es Blumenläden, wieder zu öffnen – wenn sie Infektionsschutzmaßnahmen umsetzen.

Der fieseste Fallstrick lauert jedoch überall im Land: Supermärkte, Tankstellenshops und Gartencenter dürfen weiter öffnen. "Diese Märkte haben ihr Non-Food-Sortiment zum Teil ausgeweitet." Blumen werden nun dort verkauft. "Das ist eine Wettbewerbsverzerrung, die zu gewaltigen Umsatzeinbußen im Einzelhandel führt." Er habe das Land kontaktiert, so Hilbich. "Doch die Politik duckt sich weg." Das Wirtschaftsministerium habe auf das Sozialministerium verwiesen. Von dort kam bisher keine Rückmeldung. "Absurderweise sind Floristen rechtlich mit Tattoostudios gleichgestellt", sagt Hilbich.

Dabei könnten kleine Blumenläden sehr leicht kontrollieren, wie viele Menschen auf einmal ins Geschäft kommen. Das sei anderswo schwieriger. Geschäftsfrau Neuwinger hat für ihre vier Beschäftigten Kurzarbeitsgeld beantragt. Sie kämpft seit einer Woche um den staatlichen Zuschuss in Höhe von 9000 Euro. "Das ist schwieriger, als es in den Mitteilungen der Politiker rüberkommt", sagt sie mit Blick auf die geforderten Nachweise. Sie geht davon aus, dass sie ihr Geschäft nach spätestens drei Monaten Krisenstatus aufgeben muss.

An Solidarität fehlt es indes nicht: Ihr Aufruf und ihre Drohung, die Polizei einzuschalten, wurden rund 20.000 mal gelesen, sagt sie. Und siehe da: Am späten Mittwochnachmittag trat ein Mann mittleren Alters vor den Laden. Als er Neuwinger im Geschäft erkannte, winkte er mit einem Kuvert. Darin: der Betrag, um den sie geprellt worden war. Oder doch nicht? "Ich glaube an das Gute im Menschen und nehme an, dass er vergessen hat, zu zahlen."