Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. In Deutschland wurde nicht nur in größeren Städten Bier gebraut, sondern auch in kleineren Ortschaften: zum Beispiel in Leutershausen. Es war das Jahr 1879, als Martin Förster das Gasthaus "Zum Löwen" erwarb. Zunächst nur für seinen eigenen Bedarf begann er 1880 Bier zu brauen. Im Jahr 1883 kam sein jüngerer Bruder Adam dazu, der später Bürgermeister der Gemeinde Leutershausen werden sollte. Er hatte zwischenzeitlich das Gasthaus "Zur Krone" übernommen.

Im Jahr 1887 errichteten die Brüder ein großes Brauereigebäude. Innerhalb eines Jahres konnten sie dort den Betrieb aufnehmen. Die Produktion wurde kontinuierlich gesteigert, zumal sich das "Förster Bier" wachsender Beliebtheit erfreute. Mit großen Karren wurde es auch in die Nachbargemeinden geliefert.

Der Absatz erstreckte sich bald über die gesamte Bergstraße, den badischen und hessischen Odenwald, bis nach Mannheim und Umgebung. Ja, sogar in die Pfalz und nach Ludwigshafen wurde der würzige Gerstensaft geliefert.

Das Leutershausener Bier war zu einem Markenzeichen geworden. Für einige "Heisemer" bot die Brauerei zu dieser Zeit einen sicheren Arbeitsplatz. Im Jahr 1900 hatte man ein Produktionsvolumen von 10.000 Hektolitern Bier. Sechs Jahre später waren es bereits 20.000 Hektoliter. Inzwischen wurden in der Brauerei mehrere Biersorten hergestellt: Zum Verkauf kamen neben dem Exportbier Hell, dem Pilsener Ersatz, auch das Lagerbier dunkel und der Münchner Ersatz.

Alljährlich zu Beginn des Monats März wurde nur eine einzige Woche lang das "Förster Märzbock" mit seinem besonderen Geschmack ausgeschenkt. Das Förster Bier zählte zu seiner Zeit zu den "echten Bieren", wie die in Bayern und Böhmen erzeugten Biere. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die Brauerei dann ihren Niedergang - die Betriebsgebäude wurden weitgehend abgerissen.