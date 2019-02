Rhein-Neckar. (sha) "Essen und Trinken ist ein Grundbedürfnis aller Menschen und fördert gleichzeitig Wohlbefinden und Lebensqualität. Im ersten Lebensjahr eines Kindes gilt dies ganz besonders. Es braucht für seine gesunde Entwicklung und das schnelle Wachstum in dieser Zeit eine Fülle von Nährstoffen. Aber es braucht vor allem Liebe und Nähe bei den Mahlzeiten, um eine positive Einstellung zum Essen zu lernen. Durch das Vorbild der Eltern lernt das Kind nach und nach Wertschätzung für die Lebensmittel und gute Essgewohnheiten."

Mit diesen Worten begrüßt die Broschüre "Von Anfang an mit Spaß dabei" Eltern, deren Kinder so langsam der Milchnahrung entwachsen. Herausgegeben wird das informative Schriftstück von der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi) des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.

Hintergrund Bei der Geburt bekommt ein Kind alles mit, was es für eine gesunde Entwicklung braucht. Seine inneren Organe sind jedoch noch nicht voll entwickelt und brauchen deshalb einen besonderen Schutz. In den ersten Lebensmonaten reifen dann Magen, Nieren und Darm nach. Das Immunsystem stabilisiert sich erst in den weiteren Jahren - und auch der Stoffwechsel entwickelt sich nach und nach. [+] Lesen Sie mehr Bei der Geburt bekommt ein Kind alles mit, was es für eine gesunde Entwicklung braucht. Seine inneren Organe sind jedoch noch nicht voll entwickelt und brauchen deshalb einen besonderen Schutz. In den ersten Lebensmonaten reifen dann Magen, Nieren und Darm nach. Das Immunsystem stabilisiert sich erst in den weiteren Jahren - und auch der Stoffwechsel entwickelt sich nach und nach. Deshalb ist eine besonders gut zusammengestellte Ernährung im ersten Lebensjahr notwendig. Sie legt den Grundstein für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Kindes bis ins Erwachsenenalter hinein. Der Essens-Fahrplan ist für junge Eltern eine große Hilfe. Er enthält alles, was das Kind für ein gesundes Wachstum braucht, lässt aber gleichzeitig genügend Spielraum für individuelle Bedürfnisse. Dabei durchläuft das Kind im ersten Lebensjahr die folgenden drei Ess- und Entwicklungsschritte: > In den ersten vier bis sechs Lebensmonaten ist es mit Muttermilch perfekt versorgt. Wenn die Mutter nicht stillen kann oder nicht will, ist eine industriell hergestellte Säuglingsnahrung die Alternative. > In der "Beikostzeit" bleiben Muttermilch oder Säuglingsnahrung wichtige Lebensmittel. Neue Lebensmittel und Monat für Monat ein neuer Brei kommen hinzu. Zwischen dem Beginn des fünften Lebensmonats (17. Woche) und spätestens ab dem siebten Lebensmonat (26. Woche) ist der empfohlene Zeitraum für den Start. > Zum Familienessen geht das Kind gegen Ende des ersten Lebensjahres, frühestens aber ab dem zehnten Lebensmonat über. Dann ist es körperlich so weit gereift, dass es nach und nach die meisten Lebensmittel vertragen kann. Die Übergänge zwischen den einzelnen Abschnitten sind dabei fließend und können von Baby zu Baby unterschiedlich sein. Entscheidend ist immer die Entwicklung des Kindes. RNZ

[-] Weniger anzeigen

Darin erfahren Eltern, wie sie die Beikost schrittweise stillbegleitend einführen können. Das Forum Ernährung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis bietet dazu in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) Südliche Bergstraße in Wiesloch Veranstaltungen an, in denen die richtige Lebensmittelauswahl sowie die einfache Einführung der Beikost aufgezeigt werden. Der erste Termin zur "Schrittweisen Einführung der Beikost" findet am Mittwoch, 3. April, in der VHS Südliche Bergstraße (Ringstraße 1) statt. Anmeldung unter www.vhs-sb.de.

Frühestens ab dem fünften Lebensmonat ist ein Baby körperlich so weit entwickelt, dass es bereit für den Start der Beikost ist, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Es kann den Kopf halten und mit Unterstützung auf dem Schoß sitzen. Es beobachtet neugierig, was Eltern oder Geschwister auf dem Teller haben, und greift eventuell schon nach den Lebensmitteln oder dem Löffel.

So bestimmt das Kind, wann das Abenteuer Beikost beginnt. Langsam erweitert sich nun der Speiseplan. "Eine erste Breimahlzeit kann zum Beispiel ein Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei sein, ein ausgewogenes Mittagessen, das aus nur fünf Zutaten besteht und schrittweise eingeführt wird", erklärt die Leiterin des Forums Ernährung, Uschi Schneider. Nach etwa vier Wochen können dann ein Milch-Getreide-Brei am Abend und nach weiteren vier Wochen ein nachmittäglicher Getreide-Obst-Brei die Beikostmahlzeiten abrunden.

Beim Kochen der Breie kann regional und saisonal die Vielfalt der Lebensmittel genutzt werden. Das Kind lernt dadurch nach und nach viele neue Lebensmittel und Geschmackseindrücke kennen. So werden die Akzeptanz für Neues und ein unkompliziertes Essverhalten gefördert. "Die Rezepte zur Babykost sind einfach zuzubereiten und gut in die Familienkost zu integrieren", betont Schneider. Wie die drei genannten Breie fürs Baby ganz schnell selbst zubereitet werden können, wird bei den Praxisseminaren am Forum Ernährung durch eine erfahrene BeKi-Referentin anschaulich vermittelt. Die richtige Lebensmittelauswahl sowie fachgerechte Zubereitungsmethoden stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Praxistermine "Babykost selbst gekocht" finden am Donnerstag, 11. April, am Mittwoch, 26. Juni, und Dienstag, 1. Oktober, jeweils von 14 bis 16 Uhr beim Forum Ernährung in der Außenstelle des Landratsamts in Wiesloch (Adelsförsterpfad 7) statt. Die Lebensmittelkosten werden auf die Teilnehmer umgelegt.

Info: Anmeldungen sind bis sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn bei Uschi Schneider möglich. Telefon: 06222/307-343-63, E-Mail: uschi.schneider@rhein-neckar-kreis.de