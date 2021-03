Von Alexander Albrecht

Bensheim. Nur noch eine Terminal-Station ist übrig geblieben von der kleinen Bank-Zweigstelle in Bensheim – vor knapp 40 Jahren Schauplatz eines furchtbaren Verbrechens. Bernhard Kimmel, der "Al Capone von der Pfalz", versuchte am 12. Dezember 1981, in die Filiale einzubrechen. Das blieb allerdings einem Polizisten in zivil nicht verborgen. Er verständigte seine Kollegen. Kimmel warf eine Handgranate auf die eintreffenden Beamten. Ein Polizist ist seither querschnittsgelähmt, ein anderer wurde von dem Ganoven erschossen.

Wenige Hundert Meter weiter hat sich die RNZ mit zwei Männern verabredet: Die Zwillinge Wolfgang und Bernd Böhm, 65, sitzen auf einer Bank vor dem Bahnhof. Beide waren damals dabei, als Kimmel wegen Mordes vor Gericht stand. Als Beobachter. Nicht ihr erster Prozess – und bei Weitem nicht der letzte. Bis heute, inzwischen beinahe täglich, sind die Rentner aus Laudenbach (Wolfgang) und Bensheim vor Ort, wenn zum Teil spektakuläre Fälle vor den Richtern landen. Für beide spielt auch der Promi-Faktor eine Rolle.

Bernd Böhm zieht einen Schreibblock aus der Jutetasche. Feinsäuberlich hat er darin vor dem Gespräch die aufsehenerregendsten Prozesse notiert, die er alleine oder mit seinem Bruder besucht hat. Ein Auszug: Baulöwe Jürgen Schneider in Frankfurt, Peter Graf und Jörg Kachelmann in Mannheim, Justizopfer Gustl Mollath in Regensburg, Karl Dall in Zürich, Ingrid van Bergen, Beate Zschäpe und Uli Hoeneß in München, Anton Schlecker in Stuttgart, Ex-Geheimagent Werner Maus in Bochum.

Fest eingeplant ist die Fahrt Ende April zum Amtsgericht Düsseldorf, wo sich der ehemalige Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder wegen des Besitzes und Verbreitens kinderpornografischer Bilder verantworten muss. Dazwischen sieht man die beiden in den großen Gerichten der Region: Heidelberg, Heilbronn, Mannheim, Darmstadt, Frankenthal oder Landau.

Ein bisschen verrückt seien die Brüder schon, räumt Wolfgang Böhm ein. Und es ist gar nicht einfach, den beiden zu folgen oder sie zu bremsen. Maximal zwei knappe mundartliche Sätze im ICE-Tempo zu einem Fall, dann kommt schon der nächste. Was treibt die beiden an, was ist so elektrisierend daran, sich unentwegt mit Mord, Totschlag, Vergewaltigungen und Betrug zu beschäftigen? "Es ist spannend, wie sich die Beteiligten vor Gericht geben, wie sie sich verhalten", sagt Wolfgang Böhm. Bruder Bernd hat besonders die Angeklagten im Blick. "Ich sehe die als Menschen, die für lange Jahre ins Gefängnis müssen, nicht als Monster. Die sind ja nicht kriminell auf die Welt gekommen", betont er. Ihre Familie zeige wenig Verständnis für das Hobby der Zwillinge. "Die wollen davon gar nichts wissen", bedauert Bernd Böhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Gerichte und Prozesse für "Normalbürger" eher abschreckend wirken. "Es stimmt schon", sagt Wolfgang Böhm, "viele trauen sich nicht dahin, weil sie Angst haben." In Mannheim habe ihn einmal eine Frau mit schlotternden Knien angesprochen, ob sie wirklich in den Gerichtssaal gehen könne.

Bernd Böhm trägt eine Schutzmaske mit der Aufschrift Walter-Lübcke-Schule. Die hat er bei der Verhandlung gegen den Mörder des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten bekommen. "Keinerlei Verständnis", hat er für den Täter, genauso wenig für die ebenfalls rechtsextreme Beate Zschäpe. "Das habe ich ihr auch geschrieben" – aber nie eine Antwort erhalten. Die Böhms haben ihre Ausbildungen abgebrochen, Wolfgang als Elektriker und Bernd als Autolackierer. Anschließend haben sie sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. "Ich habe 20 Jahre lang bei Freudenberg in der Gerberei gearbeitet", erzählt Wolfgang Böhm, ein früherer regionaler Spitzenringer im Bantam- und Federgewicht.

Bei weiter entfernt liegenden Verhandlungen nehmen die beiden Fernbusse, die seien billiger als der Zug. In Hotels steigen sie nie ab. Beim Besuch des Zschäpe-Prozesses hat Wolfgang die Nacht vor dem Gericht durchgemacht – auch, um einen der wenigen begehrten Plätze zu bekommen. Die Zwillinge haben weder ein Telefon noch einen Internetanschluss. Die Kontaktaufnahme der RNZ erfolgte durch Ansprechen, ein Anschreiben und den späteren Rückruf eines Bruders aus der Telefonzelle. Ihre Informationen über anstehende Prozesse erhält das Duo aus verschiedenen Tageszeitungen – die beide in Bibliotheken durchforsten. Am liebsten in Heidelberg, wo das Angebot an Blättern größer als anderswo sei. In der Stadt lag früher auch ihr "Lieblingsgericht", im alten Gebäudekomplex in der Kurfürstenanlage. Dort sei es immer recht gemütlich gewesen.

Die zweite Leidenschaft von Wolfgang Böhm sind Autogramme. Und auch hier geht er mitunter ungewöhnliche Wege. So hat er Bayern-Trainer Hansi Flick nicht etwa schriftlich um eine Unterschrift gebeten. Sondern ist mit einem Geschenk im Gepäck zum Sportgeschäft des Erfolgscoaches nach Bammental gefahren. Flicks Frau konnte helfen – und gab Böhm ein paar Autogrammkarten mit auf den Weg.

Bruder Bernd stand übrigens selbst mal vor Gericht. Viele Worte will er verständlicherweise darüber nicht verlieren. "Ladendiebstahl, ich bin verpfiffen worden." Das muss reichen.