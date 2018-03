Zu der Schlägerei war es in der Nacht auf Sonntag in der Ausstellungshalle (links) des Plankstadter Kleintierzuchtvereins gekommen. Vier Gymnasiasten wurden verletzt. Foto: Lenhardt

Von Alexander Albrecht

Plankstadt/Eppelheim. Noch ist nicht genau geklärt, warum am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Ausstellungshalle des Plankstadter Kleintierzüchtervereins die Fäuste flogen - sicher ist: Die Party der Kursstufe I des Eppelheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums lief völlig aus dem Ruder, vier Schüler wurden bei der Schlägerei verletzt. Ein Gymnasiast musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei hatte am Sonntag gemeldet, die Partygäste seien von "Türstehern" verletzt worden. Dem widersprach am Montag Schulleiter Bernhard Fellhauer. "Es gab keine offiziell beauftragten Türsteher", sagte er auf RNZ-Anfrage. Fellhauer hatte sich zuvor im Gespräch mit zehn angehenden Abiturienten über die Vorfälle informiert. Danach sei es so gewesen, dass die Kursstufler am Freitag und Samstag die Talentshow "Star Search" in der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle organisierten. Die beliebte Veranstaltung, bei der Schüler aus allen Jahrgangsstufen des Gymnasiums ihr tänzerisches, musikalisches und gesangliches Können unter Beweis stellen, zog laut Fellhauer an beiden Tagen jeweils um die 350 Besucher an.

Nach der Samstagsshow feierte ein Teil der Schüler der Kursstufe I in der von den Plankstadter Kleintierzüchtern angemieteten Ausstellungshalle weiter. "Ganz privat und ohne Lehrer", sagte Fellhauer. Bei den vermeintlichen "Türstehern" habe es sich um junge Leute aus anderen Schulen gehandelt, die von den Gymnasiasten zu der Party eingeladen worden seien. "Und diese legten sich dann wiederum mit weiteren Gästen an, die nicht aufs Eppelheimer Gymnasium gehen", erklärte Fellhauer unter Berufung auf die Angaben der Kursstufler.

Die Gymnasiasten seien in die Auseinandersetzung lediglich "hineingeraten", so der Schulleiter. Er hält die Darstellung "seiner" Schüler für "absolut glaubwürdig". Den leicht verletzten Kursstuflern gehe es den Umständen entsprechend wieder gut. Die vier hatten sich laut Polizeisprecher Norbert Schätzle Hämatome und Platzwunden zugezogen.

Ob bei der Schlägerei Alkohol im Spiel war, konnte Schätzle am Montag nicht sagen. Überhaupt stelle sich der Fall für die Ermittler noch recht diffus dar. Die Beamten hoffen, durch weitere Vernehmungen von Beteiligten zu erfahren, was bei der Auseinandersetzung und im Vorfeld passiert ist. Schätzle geht davon aus, dass die "Türsteher" zumindest eine "große Rolle" gespielt haben. Dass von ihnen die Aggression ausging, wollte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen allerdings nicht bestätigen.

Mit "bedröppelten Gesichtern" hätten die Gymnasiasten am Sonntag in der Ausstellungshalle aufgeräumt, sagte Christian Preuß, Vorsitzender der Plankstadter Kleintierzüchter, der RNZ. Ein Sachschaden sei nicht entstanden, und die Eppelheimer Schüler hätten sich voll und ganz an den mit ihnen geschlossenen Vertrag gehalten. Trotzdem denkt Preuß darüber nach, die Ausstellungshalle künftig jungen Leuten nicht mehr zur Verfügung zu stellen. "Es fällt am Ende alles auf uns zurück, unser Ruf leidet - obwohl wir nichts dafür können", sagte der Vereinschef. Schon vor Wochen sei die Feier anlässlich eines 18. Geburtstags ebenfalls eskaliert, auch hier musste die Polizei einschreiten. Zudem hätten sich schon Anwohner über die Lautstärke bei Partys beschwert.

Zwar könne der Verein die Mieteinnahmen gut gebrauchen, um seine Räume zu sanieren - "aber ich denke, dass solche Feiern nicht mehr sein müssen", so Preuß. Er oder andere Mitglieder seien während der Party nicht anwesend gewesen. Das sei auch "absolut unüblich". Schulleiter Fellhauer sagte, die Gymnasiasten hätten sich vor der Feier um einen professionellen Sicherheitsdienst bemüht, seien jedoch an ihre finanziellen Grenzen gestoßen.