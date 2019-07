Metropolregion. (RNZ/mare) Ferienzeit ist Baustellenzeit. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe wird in den anstehenden Sommerferien, die am Freitag, 26. Juli, beginnen, auf den Straßen der ganzen Metropolregion aktiv werden. Wie das RP mitteilt, werden insgesamt vier Maßnahmen auf Autobahnen, fünf auf Bundesstraßen und vier auf Landesstraßen im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis sowie in den Stadtkreisen Heidelberg und Mannheim durchgeführt.

Die RNZ zeigt die Baustellen im Überblick:

> Autobahnen: Bis Mitte August wird noch auf der Autobahn A6 an der Anschlusstelle Mannheim-Sandhofen gearbeitet. Die Auf- und Abfahrten an der Autobahn A5 zur A656 am Heidelberger Kreuz sollen noch bis September saniert werden. Bis November sind dann auch die Auf- und Abfahrten der A5 bei Ladenburg in Richtung Frankfurt dran - Baubeginn ist der 2. September. Schließlich gehen die Arbeiten an der Bahnbrücke auf der A656 bei Mannheim-Friedrichsfeld weiter. Die Maßnahme soll Ende 2020 beendet werden.

> Bundesstraßen: Auf der B3 bei Wiesloch soll die Fahrbahnerneuerung zum Ferienbeginn fertig werden. Starten werden dann dafür erst die Arbeiten auf der B291/L723 - die Sanierung der sogenannten "Monsterkreuzung" bei Walldorf. Bis zum 10. September soll hier gearbeitet werden. Auf der B39 wird noch bis März 2021 die Salierbrücke bei Speyer saniert. Dreispurig wird die B38 bei Weinheim ausgebaut, aktuell wird an den Brücken über die Weschnitz gearbeitet. Die Arbeiten sollen noch bis Frühjahr 2020 gehen. Schließlich wird weiter an der Umgehungsstraße Adelsheim gebaut. Die Arbeiten an der B292 sollen hier Ende 2021 abgeschlossen sein.

> Landesstraßen: Die Landesstraße L586 zwischen Billigheim und Waldmühlbach wird saniert. Diese Maßnahme soll zum Ferienstart schon beendet werden. Ebenso die Erneuerung der L598 zwischen Robern und Krumbach. Noch weit entfernt ist der Abschluss der Arbeiten der neuen Neckarbrücke der L597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg. Ende 2024 soll es soweit sein. Schließlich werden bis Ende August 2019 drei Kleintierdurchlässe auf der Landesstraße L542 bei Mannheim-Seckenheim gebaut. Das sind Betondurchlässe, die es kleineren Tieren ermöglichen, unterirdisch die Straße zu umgehen.

Die Gesamtkosten für alle Maßnahmen betragen 156 Millionen Euro. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist bei allen Projekten zu rechnen. Umleitungen werden ausgeschildert.