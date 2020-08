Mannheim. (RNZ/kaf) Autofahrer auf der A656 bei Mannheim-Friedrichsfeld müssen sich am Wochenende auf Behinderungen einstellen. Die Fahrbahn in Richtung Heidelberg wird ab Freitag, 7. August, 21 Uhr bis Montag, 10. August, 5 Uhr vollgesperrt.

Die Sperrung ist notwendig, weil östlich der Bahnbrücke bei Mannheim-Friedrichsfeld die Fahrbahndecke der A656 auf einer Länge von 1,5 Kilometern erneuert wird. Für die Dauer der Baustelle muss die Verkehrsführung geändert werden. Um dies einzurichten, wird die Fahrbahn am Wochenende gesperrt.

Verkehrsteilnehmer aus Heidelberg kommend können weiterhin ungehindert in Richtung Mannheim fahren. Lediglich aus Mannheim kommende Verkehrsteilnehmer mit Fahrtrichtung Heidelberg werden bereits am Autobahnkreuz Mannheim sowie an der Anschlussstelle Seckenheim über die B535 geleitet. Eine überörtliche Umleitung ist ausgeschildert.

Weitere Informationen zu der Maßnahme finden Sie hier.