Von Carsten Blaue

Sinsheim. Es war eine möglicherweise folgenschwere Entdeckung. Die Lärmschutzwand an der A6 beim Sinsheimer Quellbergweg wurde vor zwölf Jahren bei ihrem Bau nicht so auf Gründungspfähle gestellt, wie es sich gehört. Sprich: Die Wand ist an dieser Stelle nicht standsicher. Ob nur an dieser Stelle, muss jetzt geprüft werden. Dass das Ganze keine Bagatelle ist, wird schon daran deutlich, dass sich nach RNZ-Informationen neben den Regierungspräsidien Karlsruhe und Stuttgart nun auch das Bundesverkehrsministerium mit der Sache befasst.

Der mutmaßliche Baumangel war von der Projektgesellschaft zum Ausbau und Betrieb der A6, der ViA6West GmbH & Co. KG, bei Vorbereitungen zur Errichtung einer neuen landwirtschaftlichen Brücke über die A6 zur Burghälde im Bereich der dortigen Bauernsiedlung entdeckt worden. Und zwar am Brückenlager, wo die künftige Brückenkonstruktion aufliegen soll. Hier endet ein etwa 1000 Meter langer Abschnitt des Lärmschutzes aus Beton und mit Steinen gefüllten Drahtgitterkörben. Dieser muss komplett auf seine Standfestigkeit hin überprüft werden.

Voraussichtlich im Verlauf des Sommers, so ViA6West-Pressesprecher Michael Endres, werde man damit beginnen können. Dann müsse nicht etwa die gesamte Lärmschutzkonstruktion abgebaut werden, betonte er auf RNZ-Anfrage. Vielmehr würden an mehreren Stellen sogenannte "Schürfe" hergestellt. Das heißt, man gräbt sich an diesen Punkten durch bis zur Pfahlgründung und schaut, ob die Schallschutzkonstruktion fest im Boden verankert ist.

Die ganze Überprüfung, so Endres, könne unter Umständen mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Dafür muss dann im betroffenen Bereich aus Sicherheitsgründen der Standstreifen der A6 in Richtung Mannheim gesperrt werden.

Außerdem wird sich der Zeitplan des Brückenbaus um etwa drei Wochen nach hinten verschieben. Ursprünglich war der Einbau der Fertigteile für Anfang April vorgesehen. Dass die Brücke also bis zur Eröffnung der Heilbronner Bundesgartenschau stehen wird, ist zumindest fraglich.

Warum die Überprüfung erst im Sommer beginnen soll, erklärte Endres auch damit, dass keine akute Gefahr von der Lärmschutzwand ausgehe. Der betroffene Abschnitt der Konstruktion an der Brückenbaustelle war sofort abgebaut worden, nachdem die Gründung freigelegt und der Mangel entdeckt worden war: "Die restliche Lärmschutzwand ist ja noch gut angeschüttet und fest in der Erde", so Endres.

Sollte sich aber herausstellen, dass der Lärmschutz auch an anderen Stellen nicht richtig im Boden verankert ist, müssten überall dort die Pfahlköpfe am Sockel ersetzt werden, wo diese nicht mit der darüber angeordneten Betonkonstruktion verbunden sind. Sollten größere Arbeiten an der Lärmschutzwand nötig werden, so würde das den Ausbau der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Weinsberg und Walldorf laut Endres nicht direkt tangieren - zumindest nicht nach jetzigem Stand der Dinge. Denn bei Sinsheim ist die Autobahn schon sechsspurig.