Von Stephen Wolf

Ludwigshafen. Auf dem Werksgelände der BASF laufen die Vorbereitungen zur Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren US-Fliegerbombe an. Der Sprengkörper war vergangene Woche im Süden des Ludwigshafener Werksgeländes entdeckt worden. An diesem Samstag soll die im Zweiten Weltkrieg abgeworfene Bombe zunächst mit einer Art Schlitten etwa 200 Meter in Richtung Rheinufer verfrachtet werden. Dann folgt der Bau einer schützenden Pyramidenkonstruktion, bevor die Entschärfung Ende Juli geplant ist.

"Wie lange das dauern wird, lässt sich kaum abschätzen", sagte eine Sprecherin des Chemieunternehmens mit Blick auf die Verfrachtung am Samstag. Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes sind von der Bombe etwa 60 Prozent erhalten. Das ist immer noch eine gefährliche Menge, zumal das BASF-Werksgelände aufgrund seiner Anlagen als besonders sensibel gilt. Beim Transport an diesem Wochenende werden auf dem Areal sicherheitshalber mehrere Straßen und Wege im Umkreis von 300 Metern gesperrt. Auch die Schifffahrt auf dem Rhein ruht laut BASF während der Aktion.

Geht heute alles glatt, beginnt der Hauptteil der Vorbereitungen. Vor der Entschärfung Ende Juli wird die Sicherheitspyramide über der Bombe errichtet. Die Konstruktion hat eine Kantenlänge von 25 Metern, nach BASF-Angaben werden dafür 2500 Tonnen Sand aus der Region gebraucht. "Die Arbeit an der Pyramide startet am Montag", kündigte die Sprecherin an. Da der Pyramidenbau einige Zeit dauern werde, stehe der genaue Tag für die Entschärfung noch nicht fest. Horst Lenz vom Kampfmittelräumdienst sagte, die Pyramide könne sowohl die Druckwelle als auch den Splitterflug nach einer möglichen Detonation eindämmen. Nur gegen Bodenwellen biete das Bauwerk keinen Schutz. "Daher müssen Entlastungsgräben rund um die Bombe ausgehoben werden", erklärte Lenz. Sie sollen verhindern, dass sich Erschütterungen im Boden weitläufig ausbreiten. Man gehe davon aus, dass sich der Zünder der Bombe vom Typ AN-M 65 abschrauben oder zumindest wegfräsen lässt. Dazu muss ein Experte des Kampfmittelräumdienstes, womöglich Lenz selbst, durch ein Zugangsrohr in die Pyramide.

Im Zweiten Weltkrieg war die Stadt Ludwigshafen Ziel von insgesamt 124 Luftangriffen. Allein 65 dieser Bombenflüge hatten die Werke der BASF in Ludwigshafen und Oppau im Fokus. Nach Angaben des Unternehmens gingen dabei etwa 7400 Spreng- und Minenbomben nieder. Außerdem warfen die Piloten der alliierten Verbände dort etwa 41.000 Brandbomben ab.

Direkt nach den Angriffen auf die Areale der BASF wurden knapp 1000 Bombenblindgänger gefunden und entschärft. Einige der gefährlichen Sprengkörper wurden unter den Trümmern verschüttet und blieben unentdeckt. Um die Gefahr von Explosionen möglichst auszuschließen, lässt die BASF vor Bauarbeiten die dafür vorgesehenen Flächen systematisch untersuchen. Bei solchen Sondierungen war jetzt auch die US-Fliegerbombe entdeckt worden.