Von Peter Wiest

Wiesloch/Heidelberg. Sie haben sich gesucht und gefunden. Jetzt ist das Ganze konkret und hat zudem gleich den richtigen Biss: Die Heidelberger Kult-Veranstaltung "Ball der Vampire", seit 45 Jahren für viele Hunderte ganz spezieller Fastnachts-Freunde aus der Stadt und der Region ein absolutes Muss, wird ab dem kommenden Jahr im Wieslocher Palatin stattfinden. Das gaben die Veranstalter jetzt dort bekannt.

Für Jochen Flamme, der den Ball ausrichtet, und dessen Tochter Sabrina, die mit ihm die "Flamme-Konzert GmbH" leitet, ist der Umzug nach Wiesloch "optimal". Das Palatin sei eine ideale Lokation. Die Palatin-Geschäftsführung ist glücklich, "die Chance nutzen zu können". Der "Ball der Vampire" sei für Wiesloch "ganz außergewöhnlich", sagte Palatin-Geschäftsführer Matthias Eckstein. Für Thomas Müller, stellvertretender Direktor und Veranstaltungsleiter, ist der Ball "zunächst eine große Herausforderung, die wir sicher mit Bravour und zur Zufriedenheit der vielen Vampire bewältigen werden".

Nötig geworden war der Umzug aus der Heidelberger Stadthalle, nachdem diese wegen dringender Umbauarbeiten voraussichtlich für mehrere Jahre geschlossen bleiben wird. "Wir haben an verschiedenen Stellen im Rhein-Neckar-Kreis und in Mannheim nach Ausweichmöglichkeiten gesucht", schilderte Jochen Flamme, "und waren zunächst total verzweifelt, da nichts Passendes zu finden war".

Ein Umzug des Balles von der Stadthalle auf das Heidelberger Schloss, wo dieser nach der Jahrtausendwende bereits zweimal stattgefunden habe, sei aus Kapazitätsgründen nicht möglich gewesen, so Flamme auf RNZ-Nachfrage: "Wir haben bei der Schlossverwaltung angefragt, da wir gerne dort rauf gegangen wären mit unseren Vampiren. Aber man hat uns gesagt, dass dort bei entsprechenden Veranstaltungen mittlerweile nicht mehr als noch unter 600 Besucher zugelassen seien". Bei den zurückliegenden Vampir-Bällen auf dem Schloss seien dies immerhin noch um die 1000 gewesen, so Flamme weiter. "Und auch das war damals unter Kostendeckungs-Aspekten schon mehr als eng. Mit weniger als 600 Besuchern jedoch könnten wir eine solche Veranstaltung unmöglich durchführen - da würden wir so oder so kräftig drauflegen."

Um so glücklicher waren er und seine Tochter, "als uns das Palatin von sich aus darauf ansprach", wie Sabrina Flamme schilderte: "Da kamen die Verantwortlichen mit einem prima Angebot und innovativen Ideen und Konzepten auf uns zu, die uns sehr gefielen." Das Palatin biete den Besuchern am Samstag, 22. Februar 2020, ein Ambiente mit optimalen Räumlichkeiten, in denen sich "die Vampire total austoben können", so Jochen Flamme. Wobei sie Live-Musik, jede Menge Komfort und auch ein ansprechendes gastronomisches Angebot erwartet.

Für die Musik werden am Faschingssamstag vier regional bekannte Bands sowie eine Disco sorgen. Mit dabei sind "The Wright Thing", "Me and the Heat", "Alien Brainsuckers", "Krüger Rocks" sowie DJane Simonè. Das Ballgeschehen erstreckt sich im Palatin über gleich drei Säle, die über umfangreiche und weitläufige Foyers miteinander verbunden sind. Dort werden, wie bei der Veranstaltung üblich, wieder Maskenbildner bereitstehen, die die Gäste vampirgerecht schminken, falls diese das wollen.

Die Palatin-Verantwortlichen waren durch die Berichterstattung in der Rhein-Neckar-Zeitung auf die Suche der Flammes aufmerksam geworden. "Daraufhin habe ich Jochen Flamme sofort kontaktiert", schilderte Thomas Müller, "und wir waren uns schnell einig, dass wir das zusammen durchziehen werden". Er erwartet eine "rauschende Ballnacht". Auch für die Dekoration und die passende Beleuchtung werde man sorgen.

Von Heidelberg und von Parkplätzen in Wiesloch aus werde ein Shuttle-Service zum Palatin eingerichtet. Zudem bestehe die Möglichkeit, ein spezielles Übernachtungs-Angebot im benachbarten Palatin Kongress Hotel zu nutzen. Gut 2000 Vampire - und damit in etwa so viele wie bei den zurückliegenden Bällen in Heidelberg - finden im Palatin Platz. Hier soll die Fastnachts-Party zunächst in den kommenden drei Jahren über die Bühnen gehen: "Was danach sein wird, kann heute noch keiner sagen", so Jochen Flamme. Er wird in Zukunft auch auf anderer Ebene mit dem Palatin kooperieren. Bereits am Sonntag, 5. Januar 2020, wird dort die von Flamme in den vergangenen 25 Jahren ebenfalls in der Heidelberger Stadthalle veranstaltete "Dreikönigsgala" stattfinden - mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter Thomas Herzog sowie den Solisten Lamia Beuque (Mezzosopran) und Eduardo Aladrén (Sopran).

Info: "Ball der Vampire" am Samstag, 22. Februar 2020, um 20 Uhr, im Palatin Wiesloch. Dort findet auch die "Dreikönigsgala" am Sonntag, 5. Januar 2020, 20 Uhr, statt. Tickets für beide Veranstaltungen sind in den RNZ-Geschäftsstellen erhältlich.