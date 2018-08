Die Regionalbahn 68 steht im Heidelberger Hauptbahnhof. Um 23.20 Uhr soll der Zug in Richtung Frankfurt losfahren. An diesem Abend klappt das pünktlich, auch die Klimaanlage läuft in jedem Waggon auf Hochtouren. Foto: Peter Dorn

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Verspätungen, Zugausfälle, Abteile ohne Klimaanlagen bei Sahara-Temperaturen: Die Rhein-Neckar-Zeitung hat ihre Leser gefragt "Was läuft schief bei der Bahn?" - und viele DB-Kunden haben sich ihren Frust von der Seele geschrieben. Die RNZ veröffentlich deshalb in der neuen Serie "Bahn-Geschichten" in loser Folge Erfahrungen, die Leser mit der Deutschen Bahn gemacht haben.

130 Euro für ein Taxi bezahlt: Am 21. Juli, ein Samstag, wollten wir gut gelaunt nach dem Konzert der "Toten Hosen" von Stuttgart zurück nach Neckarelz fahren. Um den letzten Zug um 23.15 Uhr noch zu erreichen, sind wir extra früher vom Konzertgelände gegangen, um nun am Cannstatter Wasen auf den Zug zum Hauptbahnhof zu warten. Dieser hatte jedoch Verspätung, und wir kamen gerade noch rechtzeitig am Hauptbahnhof an. Glücklich, den Zug erreicht zu haben, ließen wir uns nieder, um erneut zu warten. Nach einiger Zeit teilte man uns mit, dass dieser Zug ausfällt, der Grund: "Technischer Defekt". Wir erreichten dann noch den überfüllten, letzten Zug nach Heilbronn und mussten von dort mit dem Taxi nach Hause fahren. Um 3 Uhr in der Früh und um 130 Euro leichter fielen wir schlecht gelaunt ins Bett.

E. und K. B. aus Neckarelz

Jetzt wird nur noch das Auto benutzt: Ich fahre öfters von Heidelberg nach Würzburg zu meinem Sohn, der dort studiert. Dazu nehme ich die S 1 über Osterburken und steige dort in den Regionalexpress nach Würzburg um. Es ist preislich die beste Lösung, da man mit dem Baden-Württemberg-Ticket für 19,90 Euro hin und zurück fahren kann. Aber was ich schon alles in Sachen Verspätung und verpasster Anschlüsse erlebt habe, hat dazu geführt, dass ich jetzt nur noch mit dem Auto fahre und über eine App Leute mitnehme. So beträgt die Umsteigezeit in Osterburken immer vier Minuten - warum eigentlich nicht 15 Minuten? Fast immer hat die S 1 Verspätung und seien es nur ein paar Minuten. Das reicht dann aber aus, um den Anschluss gerade so zu verpassen.

Mit Glück wartet der Regionalexpress und man hetzt dann mit seinem Gepäck zum gegenüberliegenden Bahnsteig über die Gleise. Für ältere oder gehbehinderte Personen ist das eine Zumutung! Wer denkt eigentlich daran, dass der nächste Regionalexpress erst in zwei Stunden fährt und man auf diesem gottverlassenen Bahnsteig, der geschlossen und baufällig ist, bei Wind und Wetter ausharren muss. Ich werde also künftig auf das günstige Ticket verzichten, weil ich diese Zustände nicht mehr hinnehmen möchte.

U. M. aus Heidelberg

Aus Kundensicht völlig daneben: Seit knapp zwei Jahren fahre ich täglich die Strecke Wiesloch-Darmstadt und zurück und werde immer wieder von der Bahn mit etwas "Neuem" überrascht. Der Fairness halber muss ich sagen, dass der Zug nach Darmstadt meistens pünktlich ist und ich in Wiesloch immer einen Platz bekomme. Anders sieht das für die zusteigenden Fahrgäste in Weinheim und Bensheim aus. Die müssen meistens stehen. Probleme gibt es gewöhnlich nur auf der Rückfahrt. In Darmstadt ist der Zug bereits so voll, dass ich fast immer bis Bensheim stehen muss. Anstelle einen Wagen mehr an den Zug zu hängen, was vor ein paar Jahren noch der Fall war, empfiehlt die Bahn eine Sitzplatzreservierung.

Aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, aus Kundensicht völlig daneben. Richtig schlimm wird es dann, wenn ein Wagen fehlt. Dann heißt es beispielsweise "ohne Wagen Nr. 10". Wurde der unterwegs verloren, oder warum fehlt der? Noch besser war es vor ein paar Tagen, als gleich drei Wagen gesperrt wurden, da die Klimaanlage ausgefallen war. Das bedeutete Chaos pur. Da ich im Vertrieb tätig bin, und auch die Deutsche Bahn zu meinen Kunden gehört, wurde ich neulich von meinem Kunden gefragt, warum die bestellte Lieferung verspätet angekommen sei. Ich habe ihm, natürlich mit einem Augenzwinkern, geantwortet, dass der Grund dafür eine "Verzögerung im Betriebsablauf" gewesen sei. Er hat mich verstanden!

A. F. aus Wiesloch

Parkgebühren gingen ins Geld: Wir wollten kürzlich mit unseren Enkelkindern für einen Tag nach Paris fahren. Die Reise habe ich schon lange vorher gebucht und bezahlt. Unsere S-Bahn nach Karlsruhe sollte 6.43 Uhr losfahren. Um 6.06 Uhr bekam ich eine Mail mit der Mitteilung, dass der Zug 20 Minuten Verspätung hat und wir eventuell den TGV nicht bekommen. Zehn Minuten später wurde mir mitgeteilt, dass diese Bahn gar nicht in Karlsruhe hält. Also sind wir mit dem Auto nach Karlsruhe gefahren und hatten natürlich dementsprechend Parkgebühren. Der TGV hatte auch 15 Minuten Verspätung - das wurde uns nicht mitgeteilt. Auf der Rückfahrt wurde uns die TGV-Verspätung dann per Mail bekannt gegeben.

G. N. aus Malschenberg

Warum nur ein Waggon? Ich habe mich wegen der Bahn nicht verrückt gemacht, obwohl laut Fahrplan statt fünf nur noch zwei Züge pro Stunde zwischen Mannheim und Heidelberg verkehren. Der Grund: Die Deutsche Bahn modernisiert während der Sommerferien Gleise in beiden Städten. "Aber solange immer zwei Waggons zur Verfügung stehen, sollte das kein Problem sein", dachte ich mir. Also bin ich gestern wie jeden Morgen zum Hauptbahnhof geradelt, um die S-Bahn nach Heidelberg um 10.30 Uhr zu erwischen. Auf Gleis 10 warteten bereits zahlreiche weitere Pendler mit Fahrrad. Als der Zug einfährt, bin ich ernüchtert. Nur ein Waggon!

Die Türen öffnen sich, das Gedränge ist groß. Drinnen ist es genauso heiß wie draußen. Leute stoßen von vorne und hinten, und wahrscheinlich hat der Hinterreifen meines Fahrrads die Hose einer Frau gestreift, ich habe das nicht mitbekommen. Die Dame beleidigte mich jedenfalls und zieht weiter. Sitzplätze gibt es längst keine mehr. Da jeder Fahrgast Hitze ausstrahlte, spürte ich von der Klimaanlage so gut wie nichts - eine Affenhitze. Der Zug war pünktlich, das muss ich immerhin lobend erwähnen. Aber ein zweiter Waggon auf allen Fahrten zwischen Mannheim und Heidelberg sollte doch wohl kein Problem sein.

S. B. aus Mannheim

Info: Über weitere Beiträge freut sich die Redaktion unter der Mail-Adresse rhein-neckar@rnz.de. Neben Kritik ist natürlich auch Lob für die Deutsche Bahn willkommen.