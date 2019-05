Rhein-Neckar. (mare) Bahn-Chaos, ausgebüxte Rindviecher, verwaiste Thingstätte - das alles brachte die vergangene Woche. Lesen Sie hier im kompakten Rückblick, was los war.

Bahn-Chaos nach den Ferien: Der erste Tag nach den Osterferien. Schüler und Pendler stehen frühmorgens an den Bahnhöfen zwischen Heidelberg und Sinsheim und warten auf ihre Züge und die Rückkehr in den Alltag. Sie werden lange warten. Denn wegen eines technischen Defekts gerät der gesamte Schienenverkehr aus den Fugen. Es herrscht Chaos. Der Ersatzverkehr funktioniert nur mäßig, Menschen müssen teilweise über eine Stunde warten, bis sie nach Heidelberg kommen. Mehr hier.

Rindviecher legen Autobahn lahm: Drei Bullen büxen am Dienstag von einem Bauernhof bei Ladenburg aus. Und machen sich auf den Weg Richtung Autobahn A5. Die Polizei hat alle Mühe, die teilweise aggressiven Tiere einzufangen. Und als die Gefahr für Autofahrer zu groß wird, müssen die Beamten zum Äußersten greifen. Mehr hier.

Abitur 2.0: Jetzt sind wir tatsächlich im digitalen Zeitalter angekommen. Am Dienstag beginnen die Abiturprüfungen in Baden-Württemberg. Und die Aufgaben kommen erstmals digital - per USB-Stick und Passwort. Im Gegensatz zu 2017 läuft alles reibungslos an. Mehr hier.

42 Tonnen für das Feierverbot: Die Walpurgisnacht zum 1. Mai wird in Heidelberg ordentlich gefeiert. In der Altstadt, auf dem Philosophenweg, auf der Neckarwiese. Nur eben nicht auf der Thingstätte auf dem Heiligenberg. Denn wie im Vorjahr herrscht hier Betretungsverbot. Dafür rüsten sich Polizei, Stadt und Feuerwehr mit 42 Tonnen Materialien. Mehr hier.

Borussia Dortmund kommt: Schweinberg im schwarz-gelben Ausnahmezustand. Bei der Aktion "Punktet Euch den BVB" gewann der FC Schweinberg ein Spiel gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund. Am 12. Juli wird die Truppe von Trainer Lucien Favre in den Odenwald kommen. Und der Vorverkauf startet am für jedermann am 25. Mai. Mehr hier.

Kaputt gefeiert: Die Adler Mannheim holen sich souverän den Meistertitel in der DEL. Danach ist Feiern angesagt. Aber der Partymarathon fordert seinen Tribut. Der Eishockey-Pokal sieht danach ziemlich mitgenommen aus. Mehr hier.

Chewbacca ist tot: Er ist eine der beliebtesten Figuren im Star Wars-Universum: der Wookie Chewbacca. In den Filmen wurde die Rolle von Peter Mayhem gespielt. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 74 Jahren gestorben. Kollegen und Star Wars-Weggefährten nehmen Abschied. Mehr hier.

Klebrig! Eklig?: Igitt - schon wieder in einen ausgespuckten Kaugummi getreten. Diese Situation kennen wir alle. Ein Mosbacher Hobbytüftler hat Abhilfe geschaffen. An Haltestellen der RNV wird nun seine "Gum-Wall" getestet: Kaugummis an die Wand kleben statt ausspucken. Doch nicht alle finden das gut. Mehr hier.

Just darf ran: Endlich! Seit Juni 2018 wartet Manuel Just darauf, sein Amt als Weinheimer Oberbürgermeister anzutreten. Der Grund: Die Klage der Dauerkandidatin Fridi Miller. Jetzt hat der Verwaltungsgerichtshof aber entschieden: Die Wahl ist gültig - Manuel Just will schon nächste Woche ran in der Zweiburgenstadt. Mehr hier.