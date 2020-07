Von Carsten Blaue

Heddesheim/Mauer.Am 18. Juli stirbt ein 23-Jähriger nach einem Badeunfall im Rhein bei Worms. Einen Tag später geht ein 60 Jahre alter Mann im Epplesee bei Rheinstetten-Forchheim unter und überlebt nicht. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt vor dem Hintergrund dieser beiden tödlichen Unfälle vor dem Schwimmen in unbewachten Gewässern. Warum die Corona-Krise das Risiko erhöht, wie man Badeunfälle verhindern kann und wie man sich als Retter im Ernstfall richtig verhält, erklären Tobias Johe, Leiter Einsatz des DLRG-Bezirks Rhein-Neckar mit Geschäftsstellensitz in Mauer, und Lucas Bréhéret, Pressesprecher der DLRG Heddesheim, auf Anfrage der RNZ.

> Was hat Corona mit dem erhöhten Risiko von Badeunfällen zu tun? Für die beiden DLRG-Aktiven eine ganze Menge. Geschlossene Freibäder in Zeiten der Pandemie, teils übervolle Strandbäder sowie der manchmal als umständlich empfundene Online-Kauf von Eintrittskarten treibt viele dazu, außerhalb der bewachten Bereiche an Seen oder gar in gänzlich unkontrollierten Flüssen zu schwimmen. Dabei gilt immer noch, dass unbewachte Binnengewässer die größten Gefahrenstellen für das Ertrinken sind. Vergangenes Jahr verloren in Deutschland 362 Menschen, also 87 Prozent aller Opfer von Gewässerunfällen, ihr Leben in wenig bewachten Binnengewässern. In den bewachten Frei-, Hallen- und Naturgewässern waren es nur elf Opfer. Erschwerend kommt für die DLRG hinzu, dass durch die Corona-Vorgaben oft weniger Badegäste in Freibäder eingelassen werden als in die Strandbäder an Seen. So ziehen auch ungeübte Schwimmer öfter die Seen vor. Dabei sind diese viel gefährlicher: Selbst als geübter Schwimmer könne man dort schnell in eine Notlage geraten, warnen Johe und Bréhéret. Sie weisen auch auf die Gefahr hin, die von hohen Besucherzahlen an den Seen ausgeht. Je mehr Menschen im Wasser sind, desto schwieriger wird es, alle im Auge zu behalten. Außerdem nehmen die Risiken an heißen Tagen auch außerhalb des Wassers zu – durch drohende Sonnenstiche, Hitzschläge oder Kreislaufprobleme.

> Viele Kinder können nicht mehr richtig schwimmen – verschärft Corona auch dieses Problem? Ja, sagt die DLRG. Das Problem beschäftige die Lebensretter zwar schon seit Jahren. In der Krise seien aber Schwimmbäder geschlossen gewesen, viele Schwimmkurse daher ausgefallen. Das beschleunige den Trend. Inzwischen seien 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer mehr. Die RNZ hat es in ihrer Mittwoch-Ausgabe anschaulich für Kinder auf der "Klaro"-Seite erklärt: Das "Seepferdchen" reicht nicht. Auch die DLRG sagt: "Das ’Seepferdchen’ ist kein Schwimmabzeichen." Als sicherer Schwimmer könne nur gelten, wer mindestens die Disziplinen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze beherrsche. Im Schnitt würden nur 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen eines der Jugendschwimmabzeichen in Gold, Silber oder Bronze besitzen. Außerdem, so die DLRG, trage die Schließung von kleinen Schwimmbädern in den Kommunen zum Trend bei. Aus diesem Grund hat der Bundesverband der DLRG die "Rettet die Bäder"-Petition ins Leben gerufen. Diese liegt seit Juni bei der Bundesregierung.

> Wie viele Tote beim Baden gab es in den vergangenen Jahren in der Region? Dazu führt die DLRG auf regionaler Ebene keine exakte Statistik. Lediglich der Bundesverband führt Buch. Hier laufen alle Einsätze mit Todesfolge ein. Dazu zählen nicht nur Badeunfälle, sondern etwa auch Bootsunfälle und andere Unglücke, die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach sich ziehen. Festzuhalten ist, dass im DLRG-Bezirk Rhein-Neckar in den Jahren 2018 und 2019 jeweils sieben Leichen aus regionalen Gewässern geborgen werden mussten. 2017 waren es zehn gewesen. Am Weinheimer Waidsee gab es zuletzt im Jahr 2015 einen Badetoten, am Wiesensee in Hemsbach im Jahr 2017.

> Wie oft wird die DLRG zu Hilfe gerufen? Regional im Schnitt zwei Mal im Monat. Allerdings würden viele Unfälle schon durch die DLRG-Aktiven vor Ort verhindert. Bislang verzeichnet das Einsatztagebuch 2020 der Bezirke Mannheim und Rhein-Neckar insgesamt 14 Vorkommnisse.

> Welche Tipps gibt die DLRG, um Badeunfälle zu vermeiden? Die beiden Experten warnen dringend davor, im Rhein und im Neckar zu schwimmen. Hier bestehe "absolute Lebensgefahr". Die Strömung in den Flüssen lasse selbst geübten Schwimmern keine Chance. Gefahren würden auch von Strudeln, Wirbeln, Sogwirkungen, Brückenpfeilern, Unterwasserhindernissen oder der Schifffahrt ausgehen. Gerade der Rhein sei ein schnell fließender Fluss und stark befahren: "So wie man nicht auf der Autobahn spazieren geht, so geht man nicht im Rhein schwimmen", sagen Johe und Bréhéret. Sie raten dazu, grundsätzlich nur an bewachten Badestellen zu schwimmen und dort die Warnhinweise zu beachten. Unsichere Schwimmer sollten immer im hüfthohen Wasser bleiben. Wenn jemand das Risiko eingeht, an einer unbewachten Stelle ins Wasser zu gehen, dann sollte er das nie allein tun und sich nicht selbst überschätzen. Und: Wer Alkohol getrunken hat, sollte niemals schwimmen gehen. Und auch ein Sprung ins Wasser sollte vermieden werden, weil man die Tiefe und den Untergrund nicht abschätzen kann. Kommunen rät die DLRG, Notrufsäulen der Björn-Steiger-Stiftung an unbewachten Gewässern aufzustellen. So ist im Ernstfall ein schneller, präziser Notruf möglich.

> Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich Zeuge eines Badeunfalls werde? Ruhe bewahren und sich nicht selbst in Gefahr bringen, rät die DLRG. Der Eigenschutz gehe immer vor. "Es ist niemandem dadurch geholfen, wenn am Ende zwei Personen statt einer in Not sind", so die beiden DLRG-Vertreter. In Notsituationen an Gewässern ist der Notruf 112 richtig. Außerdem sollte man andere Personen in der Nähe auf die Notsituation aufmerksam machen. An einem bewachten Gewässer sollte man zudem die Schwimmmeister oder Rettungsschwimmer zu Hilfe holen. Erst wenn Hilfe auf dem Weg ist, sollte man weitere Maßnahmen ergreifen. Auch hier steht der Eigenschutz an erster Stelle. "Im Idealfall sind schwimmfähige Gegenstände in der Nähe, die aus sicherer Distanz zu der Person in Not geworfen werden können. Nur wenn man ein extrem sicherer Schwimmer ist und Gefahren im Wasser ausgeschlossen werden können, sollte man sich der Person in Not im Wasser nähern und dieser einen schwimmfähigen Gegenstand geben. Aber: "Wenn ein Notruf abgesetzt wird und die möglichst genaue Position der Person in Not beobachtet wird, ist uns schon geholfen", so Johe und Bréhéret.