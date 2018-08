Von Harald Berlinghof

Bad Dürkheim. Bereits in seine 602. Runde geht ab 7. September der Bad Dürkheimer Wurstmarkt - das größte Weinfest der Welt, wie die Organisatoren betonen. Insgesamt 270 Tropfen, meist des Jahrgangs 2017, haben ihre Zulassung für die Buden erhalten. Die Qualität der ausgeschenkten Weine wird über diese Zulassung garantiert. Nicht zuletzt deshalb folgen jährlich über 600.000 Besucher dem Ruf des Weines.

Im Schatten des großen Fasses, das theoretisch ein Volumen von 1,4 Millionen Liter hat, präsentieren sich 275 Schausteller, Fahrgeschäfte und Gastronomiebetriebe. Die Buden werden Schubkarchstände genannt und die Gläser, aus denen der Schorle gesüffelt wird, heißen Dubbegläser. "Ich hab Worschtmarkt": Was auf den ersten Blick wie eine Krankheit klingt, beschreibt für (fast) jeden Dürkheimer die schönste Zeit im Jahr.

Wenn auf dem Wurstmarktplatz das Riesenrad leuchtend in den Nachthimmel ragt, die Dubbegläser gefüllt sind und die Straßenbahnen der ehemaligen Rhein-Hardt-Bahn sowie die S-Bahnen im verkürzten Takt bis tief in die Nacht hinein zwischen Bad-Dürkheim und Ludwigshafen/Mannheim verkehren, dann herrscht Glückseligkeit.

Rund 100.000 Besucher kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es geht laut und lustig zu in den Bahnen - vor allem auf der Heimfahrt. Publikumsliebling bei den Weinen ist der Riesling. Der Schorlepreis steigt um 20 Cent auf 4,50 Euro. Das Pfand wird aufgrund gestiegener Produktionskosten der Gläser auf drei Euro erhöht. Bezahlen kann man erstmals mit der Wurstmarkt-eigenen Währung: die "Worschtmark". 3000 Exemplare sind schon im Umlauf. Die "Worschtmark" ist fünf Euro wert.

Um den Beschwerden der Anwohner über Lärmbelästigungen rund um das Festgelände zu begegnen, hat die Stadtverwaltung um Bürgermeister Christoph Glogger das Motto "Worschtmarkt unplugged" ausgerufen. Eine technische Beschallung mit Lautsprechern ist nur noch bis 24 Uhr gestattet. Das sieht eine Vereinbarung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde vor.

Ein stiller Betrieb der Fahrgeschäfte, im Festzelt und an den Buden ist bis 2 Uhr gestattet. Dafür müssen die Betreiber nachweisen, dass sie die Lärmbelastung unterhalb der nächtlich vorgeschriebenen 55 Dezibel halten können. Das ist mitunter gar nicht so einfach. Ein "Kreischalarm" ist jedenfalls programmiert, wenn der 80 Meter hohe "Jules-Verne-Tower" loslegt oder die Bungee-Kugel des "Hot Shot" in 50 Meter Höhe geschleudert wird.

Aber auch auf dem Wurstmarkt gilt die Regel: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oder so kalt getrunken wie eingeschenkt.

Info: Der Dürkheimer Wurstmarkt findet an insgesamt neun Festtagen statt, vom 7. bis 11. September sowie vom 14. bis 17. September. Infos zum Programm und zum Nahverkehr gibt es unter www.duerkheimer-wurstmarkt.de