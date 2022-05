Von Max Rieser

Weinheim. Nach vier Jahren mit Staus, Wartezeiten und viel Lärm wurde am Donnerstag endlich die neue, dreistreifige Fahrbahn der Bundesstraße B38 – eine wichtige Verbindung vom Vorderen Odenwald nach Mannheim – offiziell eröffnet. Der dritte Streifen, durch den es nun zwei Fahrbahnen in Richtung Weinheim und eine Fahrbahn aus der Stadt heraus gibt, soll den Verkehr rund um den Knotenpunkt zwischen der B38, Westtangente, der Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel entzerren. Dort war es in der Vergangenheit immer wieder zu langen Staus im Tunnel und Rückstaus vor dem Tunnel gekommen, der selbst vor vielen Jahren als Entlastung für den Verkehr entstanden war.

Ausgebaut wurde die 1,3 Kilometer lange Strecke in drei Bauabschnitten. Im ersten Abschnitt wurde die Fahrbahn provisorisch verbreitert, um den Verkehr nicht umleiten oder anders verlagern zu müssen, wie der leitende Baudirektor des Regierungspräsidiums, Bernd Braun, erklärte. Im zweiten Abschnitt wurden zwei Weschnitz-Brücken saniert und der Damm verbreitert. Im dritten Abschnitt wurde dann die Fahrbahn gebaut und zwei Verdunstungsbecken angelegt.

Weiter verbessern könne man die Situation an dem Knotenpunkt aktuell nicht und es seien auch vorerst keine weiteren Bauarbeiten geplant, betonte Braun. Die Kosten lagen mit 10,4 Millionen Euro um 1,5 Millionen Euro unter der Kalkulation. Grund dafür ist laut Braun, dass die Firma, die im vergangenen Jahr nach einer europaweiten Ausschreibung mit dem dritten Abschnitt beauftragt worden war, den Erd- und Dammbau sehr gut kalkuliert habe. Befahrbar ist die Straße schon seit vergangenem Montag.

Zur Eröffnung war Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder (CDU) gekommen. Sie erinnerte sich an die Zeit vor dem Saukopftunnel, der im Jahr 1999 eröffnet wurde. "Enormer Durchgangsverkehr" habe die Lebensqualität und Sicherheit der Weinheimer strapaziert, was durch den Tunnelbau schon stark verbessert worden sei. Durch den neuen Fahrstreifen werde die Innenstadt nun weiter entlastet. Sie dankte den Bürgern für ihre Geduld: "Es wird immer dort gebaut, wo die Situation ohnehin schwierig ist, wodurch es noch schwieriger wird", sagte sie. Die spürbare Erleichterung käme dann erst nach der Fertigstellung.

Oberbürgermeister Manuel Just hat die Baustelle seine ganze bisherige Dienstzeit in Weinheim begleitet. Für ihn sei die Fertigstellung eine große Erleichterung, wie er in seinem Grußwort erklärte, da ihn oft wütende E-Mails von Bürgern erreicht hätten, die sich über die Einschränkungen im Verkehr durch die Baustelle beschwert hätten. Darauf könne er heute nur antworten: "Wer noch Zweifel an der Notwendigkeit dieser Erweiterung hatte, wurde seit dieser Woche eines Besseren belehrt." Dass eine Baustelle dieser Größe auf einer Ortsumgehungsstraße erst einmal eine zusätzliche Belastung bedeute, sei klar, jetzt zeige sich aber, dass es sich gelohnt habe. Auch die Kosten seien gerechtfertigt, denn: "Das Geld wurde in die Zukunft und in die Infrastruktur investiert." Und diese Investition brauche es, denn es würden zwar andere Antriebsarten als Verbrennungsmotoren kommen, der Individualverkehr würde aber dennoch zunehmen, schätzte Just ein.

Weinheim sei eine Drehscheibe zwischen den Ballungsgebieten Mannheim und Heidelberg und dem Odenwald. Im Jahr 2019 war die Verkehrsbelastung gemessen worden. Das Ergebnis: 28.600 Fahrzeuge passieren das Gebiet täglich. Daher habe es schon 2008 Überlegungen gegeben, wie das hohe Verkehrsaufkommen bewältigt werden könnte. Dass die Bauarbeiten erst zehn Jahre später beginnen konnten, zeige auch, dass Genehmigungs- und Planungsverfahren dringend beschleunigt werden müssten, auch im Hinblick auf andere Bereiche, denn: "So schaffen wir die Energiewende nicht", sagte Just.